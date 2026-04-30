30 апреля в филиале Третьяковской галереи в Самаре открылась выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве» (12+). На ней представлено 73 произведения 50 художников, которые творили в начале XIX века до наших дней. Кураторы отказались от каноничного образа «Волга - широкая река» и собрали экспозицию как путешествие по течению: от первых «итальянизированных» видов до абстрактных схем Архипа Куинджи, от модерна с его планетарным масштабом до советских строек ГЭС и сурового стиля. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Как выбирали работы

Изначально в поле зрения кураторов выставки попали около 350 работ. Из них предстояло выбрать около 70. Среди авторов - Архип Куинджи, Борис Кустодиев, Аристарх Лентулов, Михаил Нестеров, Исаак Левитан, Кузьма Петров-Водкин, Алексей Саврасов, братья Чернецовы, Виктор Васнецов, Николай Андронов и другие. Работы предоставили девять музеев, география – от Москвы и Петербурга до Ярославля и Астрахани.

Директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко подчеркнул особые отношения самарцев с Волгой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На открытии директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко подчеркнул особые отношения самарцев с Волгой.

«У самарцев совершенно особенные отношения с рекой, в центре города мы ее постоянно видим, ходим на пляж, плаваем на острова летом, зимой переходим по льду. Мы не могли обойти эту тему. Самарское искусство, старое и современное, тяготеет к созерцательности, к пейзажности. Мы собрали узнаваемые имена, шедевры из Третьяковской галереи и других музеев», - сказал он.

По словам Савченко, идея выставки зрела давно, и ее ждали московские коллеги:

«С самого начала было очевидно, что эта выставка должна быть другой. Не про нашу самарскую Волгу, а про Волгу в целом. И даже не столько про саму Волгу в географическом и культурном смысле, сколько про отношение человека с Волгой и отношение искусства с Волгой. Наша река - это не только пейзажный феномен, но и историческая арена: восстания Разина и Пугачева, Ржевская и Сталинградская битвы, которые решили судьбу целых армий и исход войны».

Изначально в поле зрения кураторов выставки попали около 350 работ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Особенность архитектуры

Каждый раз, приходя в филиал Третьяковской галереи, посетитель сталкивается с другим пространством, на котором по-новому расположена экспозиция. Для нынешнего проекта пригласили самарского архитектора. Залы сделаны разными: в одном - плавные стены, повторяющие течение реки, в другом - острова-блоки, перегораживающие пространство. Использован песок, вызывающий ассоциации с теплом, текучестью, естественной природой.

Один из ключевых тезисов выставки звучит неожиданно. Дело в том, что долгое время Волга не считалась красивой. Ее воспринимали как дикое место без инфраструктуры. А равнинность и однообразие в искусстве не считались достойными внимания, потому что «глазу не за что зацепиться».

Каждый раз, приходя в филиал Третьяковской галереи, посетитель сталкивается с другим пространством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Связь Волги и Италии

Красивой признавали только Италию. Действительно, на некоторых картинах Волга напоминает итальянские пейзажи. Причина кроется в художественных традициях и влиянии итальянского искусства на русских художников. Волгу они начали рисовать лишь потому, что государство в первой половине XIX века обрело потребность изучать собственные границы.

Первыми, кто проплыл Волгу от Рыбинска до Астрахани, стали братья Чернецовы. Их работы все еще итальянизированные, с приукрашенными горами и камнями, но в них уже видна реальная Волга.

Дальше экспозиция ведет зрителя через работы Васильева, Боголюбова, путешествовавших с Ильей Репиным, затем к Саврасову. Именно у него впервые появляются волжские бурлаки, а с ними и линия народности в искусстве. Саврасов путешествовал по Волге, и его ранняя работа с бурлаками стала одной из первых, где река показана не как идиллия, а как место тяжелого и рабского труда. Кстати, по подсчетам специалистов, в России в то время бурлаками работало до полумиллиона человек.

Следующий этап - пейзаж-полоса у Виктора Васнецова. Здесь главные герои - небо и горизонт. Художник убирает все лишнее, раздвигает горизонт, и остается безграничная русская природа, передающая дух нового образа России, которым Волга стала к концу XIX века.

Представлено 73 произведения 50 художников, которые творили в начале XIX века до наших дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Модерн: человек и планета

Зал начала XX века оформлен без прямых углов, здесь плавные линии, орнамент. И Волга обретает множество лиц. Ключевые имена, представленные здесь, - Кузьма Петров-Водкин и Михаил Нестеров.

У Петрова-Водкина природа становится моделью целой планеты, а человек – это всего лишь вневременной образ. В экспозиции представлены две его работы. Художник использует обратную и сферическую перспективы, отсылающие к иконописи, но при этом показывает Землю так, как человек ее не видит. Круговорот человеческой жизни, разные точки зрения, и когда задний план больше переднего (что весьма непривычно для классической живописи), все это создает планетарный масштаб.

А художник Михаил Нестеров обращается к народным мифам, фольклору, орнаменту и рисует идиллическую картину абсолютной гармонии человека и природы.

Авангард: музыка цвета

Раздел авангарда представлен художником Аристархом Лентуловым. Его работа изображает Нижний Новгород. Здесь ландшафт сохраняет объем, есть передний и задний план, уходящий в горизонт. Переходы от холодного к теплому придают динамику. Эту картину кураторы называют «много гастролирующей», так как она часто путешествует по выставкам.

Идея выставки зрела давно, и ее ждали московские коллеги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Также показаны произведения его коллег по объединению «Бубновый валет» - Кончаловского, Куприна, Фалька. Отдельно выделена работа Петра Вильямса 1920-х годов с изображением Угличского монастыря — места гибели царевича Дмитрия. Техника Вильямса создает миражное ощущение. Для кураторов выставки это важно, потому что при советской власти, когда были организованы водохранилища, многие храмы оказались затоплены. Миражность в этой картине показана как предчувствие будущего.

Среди лозунгов того времени был и такой: «Волга впадает в коммунизм». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советское искусство: покорение реки и суровый стиль

Зал советского искусства решен иначе – блоками, перегораживающими пространство. Базовый сюжет этого раздела – покорение, в том числе и природы. Среди лозунгов того времени был и такой: «Волга впадает в коммунизм».

Целью было подчинить природу и поставить ее на службу человеку. Волга стала частью так называемой единой энергетической системы. Было построено восемь водохранилищ, шлюзы, каналы. В экспозиции – картина из Самарского художественного музея, изображающая строительство Сталинградской ГЭС (сейчас Волжская ГЭС).

Дальше мы видим советские пейзажи послевоенного периода. Волга показана уже полностью освоенной, подчиненной человеку: лесопосадки, плоты, корабли. Цель художников – показать, что советское государство после войны входит в привычное жизненное русло.

Небольшой раздел посвящен отдыху и созерцанию Волги, в нем в том числе представлены работы самарского художника Валентина Пурыгина.

Зал советского искусства решен иначе – блоками, перегораживающими пространство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выставка рассчитана не только на взрослых. В рамках проекта будет много образовательных программ для детей. В начале августа планируется художественный лагерь за Волгой для подростков, где вместе они с художниками будут создавать лэнд-арт. Также пройдет небольшая выставка, созданная самарскими художниками в арт-резиденциях, и программа мастер-классов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал