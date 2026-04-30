«Запасная столица» в судьбе советского актера: что связывало Олега Даля с Куйбышевом

Дорошина и Даль в в фильме «Первый троллейбус»

Олег Даль – известный советский актер, на чьем счету множество крупных ролей. Мало кто знает, что первые годы своей жизни он провел в Куйбышеве. «КП-Самара» узнала, как военная эвакуация повлияла на судьбу будущего актера.

Младенец из Люблино оказался на Волге

Олег Даль родился 25 мая 1941 года в Подмосковье. Ему было всего несколько месяцев, когда грянула Великая Отечественная война. Осенью 1941 года ситуация на фронте стала критической, а 15 октября подписали постановление об эвакуации правительства и дипломатических миссий в запасную столицу – Куйбышев.

Вслед за государственными учреждениями на Волгу стали переезжать и миллионы простых граждан. Семья будущего актера попала в число тех, кого война вынудила покинуть родной дом. В конце 1941 года Олег вместе с матерью был эвакуирован в Куйбышев, где они пробыли около двух лет, до 1943 года.

В те времена Куйбышев представлял собой переполненный город, население выросло в разы за счет эвакуации. Именно здесь, вдали от ужасов войны, рос Олег Даль. В соцсетях интернет-пользователи высказывают предположение, что его отец Иван Зиновьевич работал в секретном конструкторском бюро.

«Видел подобные слухи, но подтвердить этого не могу. Не располагаю информацией. Скорее всего, его отец действительно мог работать в секретном КБ, но их на тот момент в Куйбышеве было по пальцам пересчитать», - рассказал «КП-Самара» краевед Игорь Махтев.

Где мог жить будущий актер

Точного адреса проживания семьи Олега Даля в Куйбышеве в открытых источниках нет. Однако логика эвакуационных процессов 1941-1942 годов позволяет сделать несколько предположений. Обычно эвакуированные в Куйбышеве семьи получали жилье в нескольких направлениях: в частном секторе или в коммуналках в центральной части города; в рабочих поселках вокруг заводов; в зданиях, переоборудованных под общежития.

Наиболее вероятно, что Даль с матерью жили в центре города или в одном из жилых районов, прилегавших к Волге. Возможно, в самарских архивах сохранились документы, проливающие свет на точное место.

Возвращение в Москву

В 1943 году, когда линия фронта отодвинулась от столицы и угроза захвата столицы миновала, семья Даля вернулась в Московскую область. Олег рос, учился в школе, а затем поступил в Театральное училище имени Щепкина, которое окончил в 1963 году. В Куйбышев он больше не возвращался — город остался в его биографии лишь страницей раннего детства.

Подлинная слава пришла к Олегу Далю после выхода музыкальной сказки Надежды Кошеверовой «Старая, старая сказка», где он блестяще исполнил сразу две противоположности — жизнерадостного Солдата и трогательного Кукольника. В том же ключе философского притчевого языка режиссер раскрыла его и в картине «Тень», где Даль сыграл Ученого и его зловещее, но жалкое отражение.

Однако одной из вершин его творчества по праву считается роль Шута в шекспировском «Короле Лире» Григория Козинцева. Критики назвали персонажа Олега Даля «мальчиком из Освенцима», которого заставляют веселиться, когда душа его плачет, — это был гениальный и страшный образ искусства, унижаемого, но все равно возвышающегося над жестокостью мира.

При этом диапазон актера был невероятно широк: от лиричного и витающего в облаках связиста Жени Колышкина в военной трагикомедии «Женя, Женечка и «катюша» до блестящей гротескной работы в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!».

