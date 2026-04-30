Экономика30 апреля 2026 11:27

Эксперты обсудили причины растущей популярности загородной жизни в Самарской области

Специалисты рассказали о трендах рынка малоэтажного строительства в регионе
Татьяна ЗИНКЕВИЧ
Спикеры обменялись мнениями, как сделать загородную недвижимость более привлекательной для семей региона.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарской области объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) превышают масштабы возведения многоквартирных домов. По данным Минстроя региона, из 1,7 млн кв м вводимого жилья в год один миллион – это частные дома. Жители мегаполисов все чаще выбирают загородную жизнь. Например, самарцы покупают или строят дома в Волжском и Красноярском районах области, а тольяттинцы – в Ставропольском. Миграцию населения за пределы городов сдерживают неразвитая инфраструктура, удаленность социальных объектов, отсутствие магазинов и кафе. На круглом столе в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» эксперты обсудили форматы загородной жизни и способы сделать их привлекательнее для семей.

Назад к природе

В Самарской области тренд на загородную жизнь становится все более востребованным. Это подтвердили в Министерстве строительства региона.

«Стоимость индивидуального дома или таунхауса сегодня сопоставима с ценой хорошей квартиры, но за те же деньги покупатель получает большую площадь жилья, больший комфорт и приватность, – отметил глава ведомства Александр Фомин. – В Самарской области, как и в других регионах страны, ИЖС превышает объемы возведения многоквартирных домов. Среди всех объектов - 40% приходится на МКД и 60% на индивидуальное жилищное строительство. Например, тольяттинцы часто выбирают загородную недвижимость, предпочитая ее городским квартирам».

Востребованность тренда на загородную жизнь подтвердил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Врио министра добавил, что развитию ИЖС в регионе способствует наличие подходящих площадок. По его словам, среди критериев успешности проекта по малоэтажному строительству можно назвать природные факторы – близкое расположение водоемов, леса и гор, а также наличие необходимой инфраструктуры и социальных объектов.

«Мы сотрудничаем с застройщиками и обсуждаем возможные варианты развития территорий для ИЖС, включая возведение дошкольных образовательных учреждений на выделенных земельных участках», – подчеркнул руководитель министерства.

Александр Фомин: «В Самарской области ИЖС превышает объемы строительства многоквартирных домов».

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Развитие в комплексе

Для повышения привлекательности загородного жилья необходимо комплексное освоение территории. Об этом сказал председатель комитета по строительству самарского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ярослав Сыров.

«Запрос на жизнь за городом у людей огромный, – считает эксперт. – По статистике, 86% горожан хотели бы иметь возможность проживать в частном доме. Многие откладывают переезд из-за отсутствия необходимой инфраструктуры на участках под ИЖС. На мой взгляд, эту проблему можно решить комплексным освоением территории, когда одновременно с домами возводятся детские сады, школы, поликлиники. Это может улучшить и демографическую ситуацию, ведь собственный дом дает возможности по увеличению семьи».

Ярослав Сыров: «Для повышения привлекательности загородного жилья необходимо комплексное освоение территории».

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Президент Ассоциации «Поволжская Гильдия Риэлторов» Гузалия Рахматова разделяет мнение, что тренд на загородную жизнь влияет на демографию, ведь переехать за город все чаще готовы молодые семьи, стремящиеся жить в экологичной среде.

«Таким семьям для полноценного воспитания детей за городом нужна инфраструктура, которую необходимо развивать вместе с территориями, – отметила эксперт. – Многим покупателям загородной недвижимости важна поддержка со стороны коттеджного поселка или застройщика для адаптации к такому формату жизни. Некоторым необходима самостоятельность в вопросах строительства, они больше обращают внимание на природные объекты рядом с будущим домом, нежели на инфраструктуру».

Гузалия Рахматова: «Покупателям загородной недвижимости важна поддержка со стороны коттеджного поселка или застройщика».

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Готовый дом или стройка

Представители строительных организаций отметили наибольший спрос на готовые дома. Генеральный директор компании «Капитал-Строй» Денис Лепихов связывает это с опасениями покупателей столкнуться с недостроем, которые сохраняются несмотря на развитую практику использования эскроу-счетов (банковских счетов для безопасных расчетов между покупателем и продавцом, когда деньги блокируются до выполнения условий сделки).

Денис Лепихов: «Готовые дома в благоустроенных поселках сегодня наиболее востребованы».

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Запросы у людей разные, но готовые дома в благоустроенных поселках сегодня наиболее востребованы», – заверил он.

В строительную компанию «ПРОДОМ» обращаются клиенты, желающие построить собственный дом. Владелец бизнеса Виталий Бурмистров уточнил, что популярностью пользуются типовые проекты одноэтажных коттеджей площадью около 130 кв м с кухней, тремя спальнями и гостиной (с небольшим индивидуальным дополнением имеющейся планировки).

«Есть спрос на так называемые «трешки на земле», стоимость которых можно уместить в ипотечную программу. Запрос на 200-300 квадратов редок, то есть большие дома сейчас почти не строят», – пояснил Виталий Бурмистров.

Виталий Бурмистров: «Есть спрос на «трешки» на земле, стоимость которых можно уместить в ипотечную программу».

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Господдержка ИЖС и помощь банков

В России многодетные семьи более десяти лет бесплатно получают земельные участки для строительства жилья. С конца 2024 года один из родителей в семье, состоящей на учете, имеет право на социальную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен участка.

Что касается банковских программ для ИЖС, то, по словам Александра Фомина, кредитные организации предлагают льготные ставки в среднем на уровне 6%. Он обратил внимание на то, что с 1 июня изменится система предоставления льготной ипотеки для ИЖС: предварительно для семей с одним ребенком ставка составит 12%, с двумя детьми – 6-7%, с тремя и более – 3-4%.

Александр Фомин сообщил о предстоящем изменении системы предоставления льготной ипотеки.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Сейчас готовится итоговый документ, который будет подписан президентом Владимиром Путиным после его согласования в Госдуме и Совете Федерации», – добавил врио министра.

Александр Фомин также сообщил, что сейчас готовятся региональные программы по обеспечению выданных семьям земельных участков социальной инфраструктурой, а также по предоставлению жилья молодым специалистам в сельских районах. Он подчеркнул, что для удовлетворения спроса на загородную жизнь необходимо создавать качественные предложения по доступным ценам. Кроме того, в регионе изучают практику предоставления аренды дома с возможностью последующего выкупа, что сейчас активно применяется на Дальнем Востоке и в арктической зоне страны.