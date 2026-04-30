Эксперты обсудили причины растущей популярности загородной жизни в Самарской области

В Самарской области объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) превышают масштабы возведения многоквартирных домов. По данным Минстроя региона, из 1,7 млн кв м вводимого жилья в год один миллион – это частные дома. Жители мегаполисов все чаще выбирают загородную жизнь. Например, самарцы покупают или строят дома в Волжском и Красноярском районах области, а тольяттинцы – в Ставропольском. Миграцию населения за пределы городов сдерживают неразвитая инфраструктура, удаленность социальных объектов, отсутствие магазинов и кафе. На круглом столе в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» эксперты обсудили форматы загородной жизни и способы сделать их привлекательнее для семей.

Назад к природе

В Самарской области тренд на загородную жизнь становится все более востребованным. Это подтвердили в Министерстве строительства региона.

«Стоимость индивидуального дома или таунхауса сегодня сопоставима с ценой хорошей квартиры, но за те же деньги покупатель получает большую площадь жилья, больший комфорт и приватность, – отметил глава ведомства Александр Фомин. – В Самарской области, как и в других регионах страны, ИЖС превышает объемы возведения многоквартирных домов. Среди всех объектов - 40% приходится на МКД и 60% на индивидуальное жилищное строительство. Например, тольяттинцы часто выбирают загородную недвижимость, предпочитая ее городским квартирам».

Врио министра добавил, что развитию ИЖС в регионе способствует наличие подходящих площадок. По его словам, среди критериев успешности проекта по малоэтажному строительству можно назвать природные факторы – близкое расположение водоемов, леса и гор, а также наличие необходимой инфраструктуры и социальных объектов.

«Мы сотрудничаем с застройщиками и обсуждаем возможные варианты развития территорий для ИЖС, включая возведение дошкольных образовательных учреждений на выделенных земельных участках», – подчеркнул руководитель министерства.

Развитие в комплексе

Для повышения привлекательности загородного жилья необходимо комплексное освоение территории. Об этом сказал председатель комитета по строительству самарского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ярослав Сыров.

«Запрос на жизнь за городом у людей огромный, – считает эксперт. – По статистике, 86% горожан хотели бы иметь возможность проживать в частном доме. Многие откладывают переезд из-за отсутствия необходимой инфраструктуры на участках под ИЖС. На мой взгляд, эту проблему можно решить комплексным освоением территории, когда одновременно с домами возводятся детские сады, школы, поликлиники. Это может улучшить и демографическую ситуацию, ведь собственный дом дает возможности по увеличению семьи».

Президент Ассоциации «Поволжская Гильдия Риэлторов» Гузалия Рахматова разделяет мнение, что тренд на загородную жизнь влияет на демографию, ведь переехать за город все чаще готовы молодые семьи, стремящиеся жить в экологичной среде.

«Таким семьям для полноценного воспитания детей за городом нужна инфраструктура, которую необходимо развивать вместе с территориями, – отметила эксперт. – Многим покупателям загородной недвижимости важна поддержка со стороны коттеджного поселка или застройщика для адаптации к такому формату жизни. Некоторым необходима самостоятельность в вопросах строительства, они больше обращают внимание на природные объекты рядом с будущим домом, нежели на инфраструктуру».

Готовый дом или стройка

Представители строительных организаций отметили наибольший спрос на готовые дома. Генеральный директор компании «Капитал-Строй» Денис Лепихов связывает это с опасениями покупателей столкнуться с недостроем, которые сохраняются несмотря на развитую практику использования эскроу-счетов (банковских счетов для безопасных расчетов между покупателем и продавцом, когда деньги блокируются до выполнения условий сделки).

«Запросы у людей разные, но готовые дома в благоустроенных поселках сегодня наиболее востребованы», – заверил он.

В строительную компанию «ПРОДОМ» обращаются клиенты, желающие построить собственный дом. Владелец бизнеса Виталий Бурмистров уточнил, что популярностью пользуются типовые проекты одноэтажных коттеджей площадью около 130 кв м с кухней, тремя спальнями и гостиной (с небольшим индивидуальным дополнением имеющейся планировки).

«Есть спрос на так называемые «трешки на земле», стоимость которых можно уместить в ипотечную программу. Запрос на 200-300 квадратов редок, то есть большие дома сейчас почти не строят», – пояснил Виталий Бурмистров.

Господдержка ИЖС и помощь банков

В России многодетные семьи более десяти лет бесплатно получают земельные участки для строительства жилья. С конца 2024 года один из родителей в семье, состоящей на учете, имеет право на социальную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен участка.

Что касается банковских программ для ИЖС, то, по словам Александра Фомина, кредитные организации предлагают льготные ставки в среднем на уровне 6%. Он обратил внимание на то, что с 1 июня изменится система предоставления льготной ипотеки для ИЖС: предварительно для семей с одним ребенком ставка составит 12%, с двумя детьми – 6-7%, с тремя и более – 3-4%.

«Сейчас готовится итоговый документ, который будет подписан президентом Владимиром Путиным после его согласования в Госдуме и Совете Федерации», – добавил врио министра.

Александр Фомин также сообщил, что сейчас готовятся региональные программы по обеспечению выданных семьям земельных участков социальной инфраструктурой, а также по предоставлению жилья молодым специалистам в сельских районах. Он подчеркнул, что для удовлетворения спроса на загородную жизнь необходимо создавать качественные предложения по доступным ценам. Кроме того, в регионе изучают практику предоставления аренды дома с возможностью последующего выкупа, что сейчас активно применяется на Дальнем Востоке и в арктической зоне страны.