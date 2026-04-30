Попугая по кличке Маркуша пятый день ищут в Самаре. Хозяева обещают нашедшему вознаграждение в 100 тысяч рублей

Публикуем подробности и приметы птицы. Фото: предоставлено «КП-Самара»

В Самаре уже пятый день ищут серого попугая с красным хвостом. Маркуша вылетел из дома на улице Уральской, 41 и пропал. Хозяйка птицы Татьяна уверена: птица жива, надо только найти. Женщина предлагает за возвращение птицы 100 тысяч рублей. «КП-Самара» узнала подробности.

Хозяйка очень ждет возвращения Маркуши

Все случилось в воскресенье, 26 апреля, в поселке Кряж Куйбышевского района. Попугай жако по кличке Маркуша вылетел на улицу — и все, словно растворился. Татьяна, его хозяйка, не находит себе места пятые сутки.

«Мне сейчас очень тяжело. Я очень переживаю. Это мой ребенок. Я уже пятый день, уже с воскресенья, не нахожу места себе. Это действительно для меня очень большая потеря. Я не теряю надежды», — поделилась хозяйка птицы в беседе с корреспондентом «КП-Самара».

Маркуше всего два года. Он мальчик. Порода — жако. Они считаются самыми умными попугаями в мире. По интеллекту сравнимы с ребенком 3–4 лет, живут до 50–60 лет, запоминают сотни слов и умеют разговаривать осмысленно, а не просто повторять.

«Я знаю, что он у меня умный. Это король всех птиц. Он не должен быть слабым. У него должен сейчас включиться инстинкт самосохранения. Это очень высокая интеллектуальная птица. Поэтому, зная моего ребенка, я знаю, что он жив».

Именно эта надежда заставляет Татьяну каждое утро продолжать поиски, распространять объявления и писать в соцсетях.

Особые приметы: красное кольцо и яркий хвост

Маркушу легко узнать среди других птиц. Тем более в самарских двориках. Вот отличительные приметы «беглеца»:

- серое тело, ярко-красный хвост;

- размер — с крупного голубя;

- на левой лапке — красное кольцо;

- не ручной, к себе не подпускает чужих.

Последнее — критически важно. Жако очень привязываются к одному хозяину и не доверяют посторонним. Если к Маркуше броситься с голыми руками — он испугается и улетит. Поэтому Татьяна просит: не пытайтесь ловить сами. Позвоните, и она объяснит, что делать.

100 тысяч за возврат или достоверную информацию

Сумма вознаграждения — 100 000 рублей. Хозяева выплатят ее за возвращение Маркуши домой. Или даже просто за достоверную информацию о его местонахождении — такую, которая приведет к поимке.

«Не нужно лайков, дайте репостов, они спасают! — просит Татьяна в сети. — Мошенников не беспокоиться. Вознаграждение — только по факту».

«Захожу с надеждой на хорошие новости»

В соцсетях история Маркуши собрала десятки сообщений. Самарцы (да и не только) заходят на страницу снова и снова — проверить, не появилась ли хорошая новость.

«Я периодически захожу на эту страницу с надеждой на хорошие новости. Пусть найдется», — пишут интернет-пользователи.

Другие делятся своим опытом, чтобы поддержать Татьяну:

«Мой тоже улетал, вылетел из клетки. Нашли через несколько дней. Пусть найдется!».

Люди делают репосты, пересылают объявление знакомым. Татьяна также поделилась контактами для связи. Если вы заметили серого попугая с красным хвостом в Куйбышевском районе, в поселке Кряж или рядом — не пугайте птицу. Сразу звоните: +7 937 666 20 54 или +7 927 742 10 14.

