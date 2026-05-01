В первом круге «Спартак» одержал победу со счетом 2:1 Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют с московским «Спартаком» в рамках 28 тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому).

Посмотреть игру «Крылья Советов» - «Спартак» можно в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Крылья Советов» - «Спартак»

Команды встречались друг с другом 67 раз. Шесть матчей между клубами прошли в рамках Кубка России. Пять раз побеждал «Спартак» и один раз «Крылья». 61 игру команды провели в рамках Премьер-лиги. 44 победы одержали москвичи, девять раз встреча завершилась ничьей.

В этом сезоне клубы уже играли. В первом круге чемпионата красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 2:1. Последний раз «Крылья Советов» обыгрывали «Спартак» в 2023 году.

«Крылья Советов» занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками (в четырех очках от зоны прямого вылета). В прошедшем туре самарцы одержали первую победу при Сергее Булатове, который сменил на посту главного тренера Магомеда Адиева. Зелено-бело-синие переиграли московский «Локомотив» (2:0). До этого волжане не побеждали в основное время восемь игр кряду.

«Крылья Советов» остаются одной из самых пропускающих команд Премьер-лиги. Самарцы пропустили 47 мячей. Больше забивали только в ворота «Сочи» (56).

«Спартак» идет в чемпионате четвертым с 48 очками (в одном балле от медалей). Красно-белые тоже меняли главного тренера по ходу сезона. В ноябре со своего поста был уволен Деян Станкович. Зимой столичный клуб возглавил Хуан Карседо. Весной спартаковцы уступили в чемпионате дважды: «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (1:2). В остальных семи матчах РПЛ москвичи одержали шесть побед и один раз сыграли вничью.

«Спартак» продолжает свое выступление в Кубке России. В марте подопечные Карседо вылетели из Пути РПЛ по сумме двух матчей с «Динамо», а затем в серии пенальти обыграли «Зенит» в рамках 1/2 финала Пути регионов.

Букмекеры явным фаворитом считают «Спартак». Красно-белые и «Крылья Советов» находятся в противоположных частях турнирной таблице. История личных противостояний также на стороне москвичей. И выступают весной подопечные Карседо очень успешно. Однако столичный клуб иногда испытывает трудности в играх с аутсайдерами. «Крылья Советов» отлично играют на своем поле. Из восьми домашний игр 2026 года самарцы проиграли лишь одну – ЦСКА в 1/2 Пути регионов Кубка России. Кроме того, в последнем матче волжане обыграли «Локомотив», который идет третьим в чемпионате.