Пенальти, удачный рикошет и серьезная травма Ахметова: что произошло в матче «Крылья Советов» - «Спартак» 1 мая 2026 года

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» впервые с 2023 года

1 мая самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским «Спартаком» в 28 туре РПЛ. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голами отметились Фернандо Костанца и Кирилл Печенин.

Пенальти в начале матча

Матч начался под диктовку «Спартака». Москвичи с первых минут прижали самарцев к собственной штрафной и искали подход к воротам Песьякова. Хозяева поля изредка контратаковали.

На восьмой минуте Олейников оказался в пределах чужой штрафной и нанес не самый сильный удар в руки Максименко. Буквально через несколько минут в той же позиции оказался Бабкин. Игрок гостей зацепил ногу Сергея, и полузащитник оказался на газоне. Арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Костанца. Бразилец можно пробил в левую девятку – без шансов для Максименко. 1:0.

Дальше до конца тайма инициативой и мячом владел «Спартак». Красно-белые штурмовали штрафную волжан. Защитники самарской команды самоотверженно накрывали все попытки пробить с близкого расстояния.

Спартаковцы пробовали пробить Песьякова дальними ударами. На 23 минуте Умяров не очень сильно пробил с линии штрафной в угол – голкипер «КС» был на месте. На 33 минуте Литвинов закрутил мяч с дальнего расстояния – игровой снаряд угодил в штангу.

Давление «Спартака»

Второй тайм гости начали очень активно. Уже на 49 минуте у ворот «Крыльев» было горячо. Игрок московской команды забросил мяч в штрафную. Игровой снаряд, до которого не дотянулся нападающий, закручивался в самый угол ворот – Песьяков отбил «круглого» ногой.

На 51 минуте красно-белые создали 100-процентный момент. Солари получил мяч на 11-метровой отметки, продвинулся чуть дальше и смог акцентировать пробить в борьбе с защитником. Позиция была убойной, но Песьяков грамотно занял позицию и спас свою команду. Через несколько минут Солари нанес еще один удар в створ с края штрафной. Но вратарь самарцы уверенно справился и с этим мячом.

На 64 минуте давление «Спартака» принесло плоды. Дмитриев сделал передачу на вбегающего в штрафную Угальде. Манфред первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его в дальний угол ворот мимо Песьякова. 1:1.

Серьезное повреждение Ахметова

На 73 минуте произошло неприятное событие. В борьбе за верховой мяч столкнулись Ахметов и Ву. Ильзат, кажется, еще в воздухе потерял сознание и рухнул на газон, ударившись об него головой.

Ву отделался небольшим рассечением. Ахметова же с поля унесли на носилках, а после доставили в больницу.

Удачный рикошет

Через несколько минут после возобновления игры «Крылья Советов» убежали в перспективную контратаку. Печенин вбежал в чужую штрафную, где игроков «КС» было больше, чем спартаковцев. Однако Кирилл решил не делиться мячом и пробил сам. Печенин бил в дальний угол, куда и прыгнул Максименко. Однако мяч попал в защитника и рикошетом залетел в ближний угол – 2:1.

Снова «Спартак» прижал «Крылья» к своим воротам и пытался найти момент для гола. До финального свистка москвичи штурмовали штрафную. На 99 минуте на угловой пришел даже Максименко. После навеса нападающий «Спартака» пробил головой – мяч вновь оказался в руках Песьякова.

После 28 туров у «Крыльев Советов» 29 набранных очков. 10 мая самарцы на выезде сыграют с «Оренбургом».