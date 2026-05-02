Федорищев рассказал про увольнение Адиева, а красно-белые недовольны судейством: что произошло после матча «Крылья Советов» - «Спартак» 1 мая 2026 года

Вячеслав Федорищев ответил на вопросы журналистов

1 мая самарские «Крылья Советов» на своем поле обыграли московский «Спартак» в матче 28 тура РПЛ. Встреча завершилась победой волжан со счетом 2:1. В составе самарцев отличились Фернандо Костанца и Кирилл Печенин.

«Адиева уволило руководство клуба»

После матча с журналистами пообщался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона ответил на вопросы о резонансном увольнении Магомеда Адиева 1 апреля 2026 года. Федорищев пояснил, что решение об отставке приняло руководство клуба, а поводом послужил не отъезд специалиста в Казахстан, а его заявления в СМИ:

«Поводом послужило то, что тренер начал давать комментарии в прессе о том, что он хочет и готов уйти не только в следующем сезоне, но еще и в этом. Футболисты потом писали и обсуждали: как работать с тренером, который публично может заявить, что готов покинуть команду? Писали не мне, у нас директор клуба плотно взаимодействует с игроками».

Магомед Адиев покинул «Крылья Советов» 1 апреля 2026 года

Вячеслав Федорищев отметил, что остался с Магомедом Адиевым в уважительных отношениях. По его словам, тренер взял на себя ответственность тренировать «Крылья Советов» в непростой для клуба период:

«У нас всегда было очень уважительное отношение к Магомеду Адиеву. Он профессионал и взял на себя ответственность тренировать команду в достаточно непростой период. Но сейчас мы были вынуждены расстаться. Будем следить за его успехами».

Также Вячеслав Федорищев прокомментировал невыполнение задачи на сезон – «Крылья Советов» должны были попасть в топ-8, но сделать этого математически уже не могут. Глава региона считает, что сейчас самарскому клубу нужно просто развиваться и хорошо играть:

«Послушайте, надо развиваться, тренироваться и хорошо играть. В последних пяти матчах за исключением одного «Крылья» показывают замечательный футбол. В том сезоне Осинькина убрали за невыполнения задачи? Там были разные причины, почему было принято решение его отстранить. Наша задача сейчас – развиваться».

«Спартак» недоволен судейством

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао после игры пообщался с корреспондентом «Матч ТВ» и поделился мыслями о матче. Кахигао раскритиковал работу арбитров в этой встрече. Кроме того, спортивный директор считает, что Сергей Карасев предвзято судить московский клуб:

«Если люди посмотрят матч, они увидят, что на 68 й минуте мы забили великолепный гол. Их игрок бьет нашего футболиста. Угальде не двигается, не ищет контакт. Я считаю, что это наш гол, и счет должен был быть 2:1. Затем на 92 й минуте мы видим чистейшую игру рукой. Мы видели игру рукой в матчах Лиги чемпионов на этой неделе, где за меньшее касание арбитр ставит пенальти. Арбитр это пропустил, но почему это не зафиксировал VAR?

Я не верю в совпадения, но каждый раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с помощью VAR. Наше мнение - у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу».

«У меня все хорошо»

Ильзат Ахметов поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы

На 73 минуте матча Ильзат Ахметов получил серьезное повреждение. Полузащитник «Крыльев» столкнулся во время верховой борьбы с Кристофером Ву, вследствие чего получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. 2 мая игрок вышел на связь и обратился к болельщикам:

«Друзья, Слава Богу у меня все хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания!

Вчера была настоящая битва, и мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа! И отличный подарок на День Рождения клуба!»