В первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:1 Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 28 тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому).

«Акрон» - «Краснодар» 3 мая 2026 года, онлайн-трансляция 28 тура РПЛ

Посмотреть игру «Акрон» - «Краснодар» можно в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Акрон» - «Краснодар»

Клубы встречались всего четыре раза. Первый матч между командами прошел 2023 году в рамках финала нижней сетки Кубка России. Тогда южане одержали победу в серии пенальти. Еще трижды клубы сыграли в Премьер-лиге. Все матчи завершились победой «быков». В первом круге нынешнего сезона чемпионата «Краснодар» на своем поле был сильнее со счетом 2:1.

«Акрон» идет на 12 месте в турнирной таблице РПЛ. После 27 туров у подопечных Заура Тедеева 27 набранных очков (волжане находятся в одном очке от зоны стыковых матчей). Тольяттинцы не проигрывают последние три игры. До 27 тура у красно-черных была серию из 10 игр без побед. Но в крайнем матче команда из Самарской области достаточно неожиданно на выезде обыграла «Балтику» (1:0) – для калининградцев это было первое домашнее поражение в сезоне.

«Краснодар» является действующим чемпионом страны и делит лидерство в турнирной таблице с «Зенитом». У подопечных Мурада Мусаева 60 очков после 27 туров. Краснодарский клуб не проигрывает уже 12 матчей кряду во всех турнирах. В последнем матче «быки» переиграли махачкалинское «Динамо».

«Акрон» находится среди самых пропускающих команд лиги. Тольяттинцы пропустили 45 мячей. Чаще забивали только в ворота «Крыльев Советов» (48) и «Сочи» (56). «Краснодар» наоборот – среди клубов, пропускающих меньше других. Южане пропустили 21 мяч. Меньше только у «Балтики» и «Зенита» (обе команды пропустили 18 мячей).

«Краснодар» очевидно считается фаворитом в матче. «Быки» являются чемпионами РПЛ, идут на вершине турнирной таблице и уже давно не проигрывают. Статистика личных встреч также на стороне команды Мурада Мусаева. С другой стороны «Акрон» находится в неплохой форме. Тольяттинцы неожиданно для многих огорчили «Балтику» и прервали серию без побед. К тому же, красно-черные не проигрывают в последних матчах. В этом противостоянии «Акрону» еще могут помочь родные стены.