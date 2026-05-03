Травма Дзюбы и отмененный гол Кордобы: что произошло в матче «Акрон» - «Краснодар» 3 мая 2026 года

Единственный гол в матче забил Джон Кордоба Фото: с сайта ФК «Краснодар»..

3 мая тольяттинский «Акрон» минимально уступил «Краснодару» в 28 туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре и завершилась победой действующего чемпиона РПЛ со счетом 0:1.

Игра на равных и отсутствие моментов

«Краснодар» подходил к игре в статусе фаворита. Помимо того, что «быки» борются за второе подряд чемпионство, а «Акрон» решает задачи по сохранению прописки, команды имеют противоположную статистику. «Краснодар» третий в лиге по пропущенным голам – всего 21 пропущенный мяч. «Акрон» же тритий снизу – 45 голов. При этом южане самая забивающая команда РПЛ – 55 голов. У красно-черных 33 забитых мяча. Большинство голов в 2026 году «Акрон» пропустил именно в первом тайме.

Исходя из этой статистики, можно было ожидать полной доминации действующего чемпиона страны в начале матча. Однако этого не произошло. В первом тайме команды играли на равных и практически не создавали моменты у ворот друг друга.

Краснодарский клуб больше владел мячом и проводил позиционные атаки, тольяттинцы грамотно оборонялись и напрягали соперника частыми быстрыми контратаками.

Именно хозяева поля создали первый (и почти единственный) острый эпизод за тайм. Красно-черные стерпели натиск первых минут, а затем провел свою атаку. Последовал заброс в штрафную с фланга. Дзюба принял игровой снаряд на 11-метровой отметке, а затем покатил на набегающего Фернандеса. Роберто нанес не самый удачный удар – Агкацев без особых усилий накрыл мяч.

Далее обе команды по очереди проводили свои атаки, но до голкиперов и ворот мяч никак не доходил. Под конец тайма Кордоба оказался с игровым снарядом у лицевой линии. Форвард то ли на бил, то ли простреливал – Гудиев уверенно забрал мяч

Травма Дзюбы, отмененный гол и преимущество гостей

Второй тайм уже проходил под диктовку «Краснодара». Действующие чемпионы очень активно начали вторые 45 минут матча.

На первых минутах клубы обменялись подходами к штрафной друг друга, но затем гости забрали себе и мяч, и инициативу. На 52 минуте Кривцов грудью принял заброс в штрафную и пробил с лета. Гудиев справился с этим ударом.

Через несколько минут произошло неприятное для «Акрона» событие. Тольяттинцы выбежали в контратаку. Марадишвили отдал передачу на ход Дзюбе. Артем за мячом не поспел, а потом попросил замену и присел на газон.

Пока Дзюба просил замену, «Краснодар» провел свою атаку. Кривцов на фланге покатил на Оласу, а тот прострелил во вратарскую, где Кордоба замкнул передачу в пустые ворота. Однако праздновали южане недолго. Арбитра пригласили пересмотреть повтор забитого мяча. Судья углядел нарушение нападающего на Бокоеве.

Дзюба покинул поля, а южане продолжили наращивать преимущество. Через несколько минут Кордоба выскочил почти что на рандеву с голкипером. В последний момент защитник в подкате помешал акцентировано пробить, да и Гудиев вовремя сократил дистанцию и накрыл мяч.

На 64 минуте гости заброс нашли в штрафной Батчи. Жоау пробил с разворота, но в створ не попал. Через пять минут уже сам Батчи сделал заброс в штрафную – на Сперцяна. Эдуард оказался один перед воротами, спокойно принял мяч и покатил в дальний угол – мимо цели.

На 72 минуте «Краснодар» снова был на чужой половине поля. Неделчару пытался выбить мяч подальше после попытки соперника забросить на Кордобу. Однако защитник попал в Сперцяна, который тут же отправил игровой снаряд на ход Кордобе. Джон вошел в штрафную и прошил Гудиева удар в дальний угол – 0:1.

Почти сразу «Акрон» побежал отыгрываться. Эсковаль навесил в штрафную, Бокоев выиграл верх и головой пробил в угол – Агкацев спас свою команду.

Тольяттинцы отодвинули игру на чужую половину, но и даже так острее был «Краснодар». На 88 минуте южане убежали в контратаку. Вышедший на замену Боселли пробил из-за пределов штрафной – мяч угодил в перекладину. На 91 первой минуте Кордоба в очередной раз оказался в чужой штрафной с мячом. Форвард накрутил защитника и забросил мяч на дальнюю штангу, но немного перекинул Сперцяна, который был готов замыкать передачу.

В оставшееся время тольяттинцы отыграться не смогли.

После 28 туров у «Акрона» 27 набранных очков. 11 мая тольяттинцы в Самаре примут «Ростов»