В Тольятти снимают сериал о майоре Огородникове. Главную роль исполнил звезда «Мажора»

В майские выходные в Автограде заметили Павла Прилучного. Актер в брутальном образе вел за руку школьницу. Оказалось, рядом с обычной тольяттинской пятиэтажкой на улице Механизаторов развернулась съемочная площадка федерального масштаба. Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности.

«Баклажановая шестерка» и коптер над пятиэтажкой

В соцсетях тут же разлетелось видео со съемок. На кадрах Павел Прилучный в кожанке и казаках выходит из подъезда и ведет младшеклассницу за руку вдоль дома. Рядом суетятся люди в одежде тех лет, красуются ретро-авто. Сверху парит коптер, фиксируя происходящее.

Антураж лихих 90-х, который, кстати, съемочной группе помогает воссоздавать тольяттинский клуб «РетроФормат». Еще в марте в их группе «ВКонтакте» они писали о поиске ретро-авто:

«Мы снимаем напряженный сериал о быте 90-х и противостоянии милиционера бандитским группировкам. Для реалистичных сцен нам нужны автомобили 1980–1995 годов».

Машины требовались чистенькие и технически исправные. Водителям-добровольцам предложили управлять своими авто на площадке, участвовать в статичных сценах и даже доверить руль актерам или каскадерам. Художники-реквизиторы обещали при необходимости слегка изменить внешний вид — так, чтобы кадр не подвел. Кто знает, может быть, в финальной версии сериала мелькнут и сами тольяттинцы за рулем?

«Опер от Бога» ростом под два метра

Прототип главного героя — фигура для Тольятти легендарная. Дмитрий Огородников родился 29 февраля 1964 года в Куйбышеве, служил в армии, а в милицию пришел в 1984-м обычным милиционером конвойной службы. Но уже скоро о нем заговорили.

Двухметровый рост, могучее телосложение, стальные кулаки и принципиальность.

«Он был оперативником от Бога и раскрывал такие дела, которые оказывались не по зубам большинству его коллег», — пишут о нем в соцсетях. Бандиты знали и боялись его.

Начальство признавало его заслуги, но не особо жаловало Огородникова за неуживчивый характер и привычку говорить все, что думает, в глаза. По слухам, деньги ему были неинтересны, жил на зарплату и с криминалом не связывался.

Пять миллионов долларов и «слоновские»

В 1994 году Огородников и его коллега Сергей Дичанкин в аэропорту Шереметьево задержали «авторитета» Игоря Сиротенко (Сирота). При нем — 5 миллионов долларов из общака, которые тот пытался вывезти за границу. Деньги вернули на ВАЗ, а Сиротенко арестовали.

Позже Огородников раскрыл банду киллеров из татарской ОПГ Шамиля Даниулова, разгромил группировку Юрия Ковтуна (Рыжий), который потом стрелял в него, разоблачил «авторитета» Юрия Сиротенко. Но самое громкое дело — «слоновские».

Огородников лично выезжал в Рязань, прикинувшись тольяттинским бандитом, и добыл информацию об участниках ОПГ Вячеслава Ермолова (Слон). Он установил, что боевики Дмитрия Рузляева (Дима Большой) пользовались услугами рязанских киллеров. Процесс над «слоновскими» прогремел на всю страну: бандиты получили рекордные 214 лет тюрьмы на 22 человека.

Четыре плана убийства и смерть в обед

Бандиты ненавидели Огородникова. Разработали четыре плана его ликвидации. Сначала хотели взорвать возле спортзала «Спартак», где он занимался. Купили радиоуправляемую мину у бывшего сотрудника ФСБ — не сработала. Потом планировали расстрелять у спортзала или у здания УВД — побоялись, что опытный опер их заметит.

Остановились на варианте «убийство во время обеденного перерыва». Киллеры несколько дней тренировались, следуя за похожими машинами, а 22 мая 2000 года привели план в исполнение.

Около часа дня Огородников на своей «десятке» ехал по улице Ворошилова. У поворота на Южное шоссе к нему пристроилась белая «пятерка». Из нее открыли огонь из двух автоматов. В майора попало почти 30 пуль. Шансов выжить не было.

Похороны легенды

Убийство легендарного оперативника потрясло Тольятти. На похоронах 23 мая 2000 года было очень много народа.

«Мне, молоденькой девчонке, было страшно тогда», — вспоминает Светлана, которая несла венок от коллег.

Огородникова похоронили на Баныкинском кладбище в Тольятти, на Аллее героев.

«Слева от входа, метров через сто», — подсказывают в соцсетях тем, кто хочет прийти и почтить память человека, которого бандиты боялись даже мертвым.

«Я хочу, чтобы сняли полноценный художественный фильм об этом мощном человеке», — пишут люди в группах, посвященных Огородникову. И кажется, их желание начинает сбываться.

Кто сыграет Огородникова

Павел Прилучный — звезда сериалов «Мажор» и «В клетке», зрители знают его и по фильмам «Холоп» (выход в прокат 11 июня 2026 года), «Приключения желтого чемоданчика». Съемки в самом разгаре. И, судя по тому, что еще 5 дней назад Прилучный отдыхал с супругой на Черном море, в Тольятти он прилетел буквально с колес — сразу к работе.

Криминальный сериал носит рабочее название «Чужой Огород». В основу сценария легли реальные события, очевидцами которых стали тысячи тольяттинцев. Когда выйдет проект — пока держится в секрете.

