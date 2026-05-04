В Тольятти снимают сериал о майоре Огородникове. Главную роль исполнил звезда «Мажора»

В майские выходные в Автограде заметили Павла Прилучного. Актер в брутальном образе вел за руку школьницу. Оказалось, рядом с обычной тольяттинской пятиэтажкой на улице Механизаторов развернулась съемочная площадка федерального масштаба. Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности.
В соцсетях тут же разлетелось видео со съемок. На кадрах Павел Прилучный в кожанке и казаках выходит из подъезда и ведет младшеклассницу за руку вдоль дома. Рядом суетятся люди в одежде тех лет, красуются ретро-авто. Сверху парит коптер, фиксируя происходящее.
Антураж лихих 90-х, который, кстати, съемочной группе помогает воссоздавать тольяттинский клуб «РетроФормат». Еще в марте в их группе «ВКонтакте» они писали о поиске ретро-авто:
«Мы снимаем напряженный сериал о быте 90-х и противостоянии милиционера бандитским группировкам. Для реалистичных сцен нам нужны автомобили 1980–1995 годов».
Машины требовались чистенькие и технически исправные. Водителям-добровольцам предложили управлять своими авто на площадке, участвовать в статичных сценах и даже доверить руль актерам или каскадерам. Художники-реквизиторы обещали при необходимости слегка изменить внешний вид — так, чтобы кадр не подвел. Кто знает, может быть, в финальной версии сериала мелькнут и сами тольяттинцы за рулем?
Прототип главного героя — фигура для Тольятти легендарная. Дмитрий Огородников родился 29 февраля 1964 года в Куйбышеве, служил в армии, а в милицию пришел в 1984-м обычным милиционером конвойной службы. Но уже скоро о нем заговорили.
Двухметровый рост, могучее телосложение, стальные кулаки и принципиальность.
«Он был оперативником от Бога и раскрывал такие дела, которые оказывались не по зубам большинству его коллег», — пишут о нем в соцсетях. Бандиты знали и боялись его.
Начальство признавало его заслуги, но не особо жаловало Огородникова за неуживчивый характер и привычку говорить все, что думает, в глаза. По слухам, деньги ему были неинтересны, жил на зарплату и с криминалом не связывался.
В 1994 году Огородников и его коллега Сергей Дичанкин в аэропорту Шереметьево задержали «авторитета» Игоря Сиротенко (Сирота). При нем — 5 миллионов долларов из общака, которые тот пытался вывезти за границу. Деньги вернули на ВАЗ, а Сиротенко арестовали.
Позже Огородников раскрыл банду киллеров из татарской ОПГ Шамиля Даниулова, разгромил группировку Юрия Ковтуна (Рыжий), который потом стрелял в него, разоблачил «авторитета» Юрия Сиротенко. Но самое громкое дело — «слоновские».
Огородников лично выезжал в Рязань, прикинувшись тольяттинским бандитом, и добыл информацию об участниках ОПГ Вячеслава Ермолова (Слон). Он установил, что боевики Дмитрия Рузляева (Дима Большой) пользовались услугами рязанских киллеров. Процесс над «слоновскими» прогремел на всю страну: бандиты получили рекордные 214 лет тюрьмы на 22 человека.
Бандиты ненавидели Огородникова. Разработали четыре плана его ликвидации. Сначала хотели взорвать возле спортзала «Спартак», где он занимался. Купили радиоуправляемую мину у бывшего сотрудника ФСБ — не сработала. Потом планировали расстрелять у спортзала или у здания УВД — побоялись, что опытный опер их заметит.
Остановились на варианте «убийство во время обеденного перерыва». Киллеры несколько дней тренировались, следуя за похожими машинами, а 22 мая 2000 года привели план в исполнение.
Около часа дня Огородников на своей «десятке» ехал по улице Ворошилова. У поворота на Южное шоссе к нему пристроилась белая «пятерка». Из нее открыли огонь из двух автоматов. В майора попало почти 30 пуль. Шансов выжить не было.
Убийство легендарного оперативника потрясло Тольятти. На похоронах 23 мая 2000 года было очень много народа.
«Мне, молоденькой девчонке, было страшно тогда», — вспоминает Светлана, которая несла венок от коллег.
Огородникова похоронили на Баныкинском кладбище в Тольятти, на Аллее героев.
«Слева от входа, метров через сто», — подсказывают в соцсетях тем, кто хочет прийти и почтить память человека, которого бандиты боялись даже мертвым.
«Я хочу, чтобы сняли полноценный художественный фильм об этом мощном человеке», — пишут люди в группах, посвященных Огородникову. И кажется, их желание начинает сбываться.
Павел Прилучный — звезда сериалов «Мажор» и «В клетке», зрители знают его и по фильмам «Холоп» (выход в прокат 11 июня 2026 года), «Приключения желтого чемоданчика». Съемки в самом разгаре. И, судя по тому, что еще 5 дней назад Прилучный отдыхал с супругой на Черном море, в Тольятти он прилетел буквально с колес — сразу к работе.
Криминальный сериал носит рабочее название «Чужой Огород». В основу сценария легли реальные события, очевидцами которых стали тысячи тольяттинцев. Когда выйдет проект — пока держится в секрете.
