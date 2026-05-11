Мечтал стать геологом, а в 15 лет попросился на фронт к братьям. Самарский десантник Петр Шлыков чудом не погиб в Австрии и прожил почти век

Петр Шлыков прожил до 96 лет. Фото: из семейного архива.

Петр Шлыков рос в многодетной крестьянской семье, любил играть в футбол и мечтал поступить в институт геодезии и картографии. Но, когда ему было 15 лет, началась Великая Отечественная война, которая разрушила все планы. В 1943 году Петра Шлыкова призвали в армию, он воевал в Карелии, Крыму, Австрии, получил несколько медалей «За отвагу» и многие другие награды. «КП-Самара» вспоминает историю ветерана.

«Глядя на маму, хотелось плакать...»

Петр Шлыков родился в Петровском районе Куйбышевской области, ныне упраздненном. В семье было семеро детей: шесть сыновей и дочка. Летом все они спали на полу, а зимой – на русской печке. Все дети с малых лет привыкли трудиться: и в огороде работали, и со скотиной родителям помогали, и грибы, ягоды собирали.

Подростком Петя Шлыков с удовольствием ходил в школу в пяти километрах от дома, хотел стать геологом или геодезистом-картографом, а в свободное время с друзьями играл в футбол прямо на улице.

Все изменил день 22 июня 1941 года. Началась война. Старший брат Николай служил еще с 1939 года, а в 1941 году призвали и брата Дмитрия. Отца, который участвовал в Первой мировой войне, отправили в Куйбышев на оборонный завод.

«Мне было 15 лет, но уже тогда, услышав о войне, решил, что обязательно должен быть на передовой вместе с братьями», - вспоминал Петр Шлыков.

Он просился на фронт еще в 1941 году, но военные, которые приезжали в село, проверили метрики и сказали, что подростку еще рано воевать. Петр потом еще несколько раз сам ездил в районный военкомат, но в армию его так и не забрали.

Зато пришлось заменить на работе односельчан, которые ушли на фронт. В 1941 году Петр Шлыков работал штурвальным на комбайне с родным дядей. А на следующий год, когда тот ушел на фронт, подросток занял его место. С 1941 по 1943 год Петр Шлыков учился в школе, а с весны и летом, во время каникул, работал комбайнером от зари до зари, по 18-20 часов в сутки.

4 января 1943 года Петра вместе с другими ребятами со школьной скамьи 10 класса направили в Третье Куйбышевское военно-пехотное училище, которое дислоцировалось в Кинельском районе.

«Чувство взрослости и гордости переполняло душу, но, глядя на маму, хотелось плакать…», – рассказывал ветеран.

Петра призвали в армию в 1943 году, со школьной скамьи. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Первая медаль «За отвагу»

Прежде чем попасть на фронт, Петр Шлыков прошел годовую подготовку в ВДВ. Юным курсантам приходилось непросто, они отрабатывали приемы обороны и атаки, учились прыгать с парашютом на скорость. За одну минуту освободить самолет от 30 десантников и четырех грузовых мешков – тут определенная сноровка была. Но все понимали, что главные трудности – впереди.

Боевое крещение Петр Шлыков прошел в Карелии. На эту операцию направили 18-19-летних парней. Оборона противника здесь была сильна, а передний край был сплошь заминирован. Первое, что предстояло Петру Шлыкову с товарищами – формировать реку Свирь:

«Наш взвод состоял из 30 человек, и уже в первый день боев трое были убиты, 12 - ранены. Думая об убитых и раненых, во мне рождалась такая ярость, что хотелось еще отчаяннее мстить проклятым фашистам за страдания нашего народа, за погибших, обездоленных, за оставленную учебу, за отнятую безмятежную юность, за раннее взросление, за все, что отбирала эта нечисть своими грязными руками».

За сутки взвод смог продвинуться вглубь обороны врага на 12-20 километров, форсировать реку, захватить плацдарм для дальнейшего наступления. На второй день наши бойцы возвели понтонный мост через Свирь, по которому потом прошла боевая техника и войска второго эшелона.

«По болотам дошли до города Олонец, но боевая техника и тыловые службы отстали из-за бездорожья. Враг оказал яростное сопротивление, поэтому были вынуждены занять оборону и ждать несколько дней, пока не подтянули боевую технику», – рассказывал Петр Шлыков.

Бойцы были истощены бессонными ночами, сложными переходами по карельским болотам, голодом – несколько дней ели только грибы и ягоды. Несмотря на это, они прорывали оборону у города. Чтобы взять его, предстояло провести разведку боем:

«Под дымовой завесой и под огнем врага мы проделали проходы в минных полях и проволочных заграждениях, с ходу ворвались в окопы противника, взяли в плен несколько фашистов, в том числе четырех офицеров».

За эту операцию Петр Шлыков получил первую медаль «За отвагу».

На опасность смотрели легко...

Другой запоминающийся эпизод военной биографии Петра Шлыкова – бои в Крыму. Зимой 1944-1945 годов в районе города Армянска, у Крымского перешейка, из 30 самолетов высадились 1000 десантников, среди которых был Петр Шлыков.

Они захватили город. Но части, которые действовали на земле, оборону не прорвали, и десантники фактически оказались в тылу. Выжившим приказали выбираться оттуда группами.

«В силу своей молодости, на опасность мы смотрели легко. Думалось, что семей нет, детей нет. А родители пожалеют, поплачут, но, зная, что сын погиб за Родину, будут гордиться», – делился Петр Шлыков.

Да, порой накатывало отчаяние. Бывали минуты, когда думалось: «Скорее бы убило, чтобы сразу конец». Но после короткого отдыха жажда жизни снова просыпалась, и хотелось выжить, выстоять и увидеть прекрасную жизнь после войны.

Друзья спасли от смерти

В апреле 1945 года Петр Шлыков оказался в Австрии, где в Альпах немцы сосредоточили оставшуюся силу. Они вывозили технику и солдат, чтобы не сдаваться Красной армии. Чтобы нарушить эти планы, в Австрию и забросили десант.

Батальону, в котором служил Петр Шлыков, поручили обойти врага и заминировать горные дороги. Помимо этой задачи, солдатам пришлось уничтожать вражеские танки, которые пытались прорваться через засаду. На узких горных дорогах образовались заторы. Немцы бросили технику и бросились вперед без нее.

«Завязался трудный бой, в котором я получил тяжелое ранение. Мои друзья – боевые братья Владимир Куратов и Алексей Коннов – не бросили умирать. Рискуя своей жизнью, спрятали, а после боя, когда стало темно, потащили в медсанбат, я уже был без сознания», – рассказывал Петр Шлыков.

В госпитале ему сделали срочную операцию. Пуля задела легкое, боец потерял много крови, несколько дней провел в коме. За эту операцию Петру Шлыкову вручили вторую медаль «За отвагу».

В госпитале он и встретил Победу. Ветеран до последних дней вспоминал радостные лица тех, кто окружал его в этот миг:

«Был солнечный день. Прямо на улице соорудили трибуну. Кто мог, вышел сам, кто не мог, вынесли, и начальник госпиталя выступил с речью. Он сказал: «Дорогие мои, с сегодняшнего дня перестанет литься кровь, к нам не будут поступать больше раненые. Война закончилась! Однако нам предстоят еще тяжелые операции, ампутации, которые потребуют большого мужества и отваги. Я думаю, мы их победим! Как победили войну! С Днем Победы, дорогие!».

После Победы Петр Шлыков вернулся к мирной жизни не сразу. Он продолжил службу на Дальнем Востоке. Лишь в марте 1949 года вернулся домой в звании гвардии рядового.

Радость встречи с родными была омрачена печальными новостями. Два старших брата Петра, Николай и Дмитрий, вернулись с войны инвалидами. Младший брат Александр, который ушел на фронт в 17 лет в 1944 году, погиб в первом же бою на станции Бене в Латвии.

Мама хотела, чтобы Петр остался в родном селе, тем более, что ему предложили стать председателем сельсовета. Но он продолжал мечтать о карьере геолога, готовился к вступительным экзаменам в институт.

После войны Петр Шлыков звали работать в сельсовет, но он выбрал службу в милиции. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

После возвращения Петра Шлыкова со службы прошло всего 10 дней, когда к его дому подкатил тарантас, запряженный лошадью. Во двор зашел человек в форме. Это был начальник Петровского отдела борьбы с бандитизмом майор Василий Астраханцев. Он приехал, чтобы уговорить Петра пойти на службу в ОББ.

Петр Шлыков начал искать поводы отказаться, мол, паспорта еще нет, аттестат не получил, но майор Астраханцев предлагал, как решить эти проблемы. Всю ночь молодой фронтовик не спал. Утром сказал родителям, что едет поступать на службу. Получил все необходимые документы, начал изучать азы сыска. Так началась новая страница биографии Петра Шлыкова, связанная со службой в милиции.

Пётр Шлыков был начальником Похвистневского РОВД. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Потом было многое. Долгая служба, руководство Похвистневским РОВД, звание почетного гражданина города Похвистнево. Свадьба, рождение дочери, внуков, правнуков. Петр Шлыков любил спорт, особенно футбол, в Похвистневе сейчас проводят турнир в память о нем. А еще он писал стихи:

«Мне нравится та поэзия, которая исходит от души и разума, и не важно, какой темы она касается».

Ветеран до последнего вел активный образ жизни и сочинял стихи. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Петр Шлыков прожил долгую и счастливую жизнь. Его не стало на 97-м году жизни, в 2021 году. А все благодаря тому, что в 1941-1945 годах он, как и другие бойцы, юные и умудренные годами, выжил, выстоял, победил – ради нашего с вами будущего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал