Самарцы отдохнут от холодов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Самарскую область вернется тепло. Синоптики обещают до +25 градусов. За окном будет солнечно, осадки ожидаются только к концу недели. Рассказываем, какая погода будет в Самаре 4-8 мая 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 4 мая, на улице будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит +18...+20 градусов. Северо-западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 5 мая, температура воздуха составит +18...+23 градуса. Ветер будет слабым, неустойчивым. Осадков не будет.

В среду, 6 мая, в регионе пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +20...+25 градусов. Направление ветра изменится на северо-восточное, он будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В четверг, 7 мая, вновь пройдут дожди. Температурные показатели не изменятся - синоптики обещают +20...+25 градусов. Порывы северного, северо-западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

В пятницу, 8 мая, за окном будет переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +18...+23 градусов.

Метеорологи Gismeteo обещают жаркую погоду на протяжении всей недели. В понедельник, 4 мая, температура воздуха составит +19 градусов. А уже во вторник поднимется до +24 градусов. В среду, 6 мая, столбики термометров покажут +25 градусов. На такой отметке температура воздуха останется до конца недели. Дни будут солнечными, а в четверг, 7 мая, придут дожди. Осадки также сохранятся в пятницу, 8 мая.

Прогноз метеорологов Яндекс Погоды еще оптимистичнее: они обещают +26 градусов. Потепление придет в Самару накануне дождей и сохранится до конца недели. В понедельник и вторник температура воздуха составит +20...+24 градуса.