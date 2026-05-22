«Знания, отменная реакция и дисциплина»: самарский «охотник за дронами» рассказал о сбитых БПЛА и боях за выживание

Сотрудник завода «Салют» проявил героизм в боях и уничтожил 15 вражеских дронов. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Салют»

В Год единства народов России медиагруппа «Комсомольская правда» продолжает цикл публикаций об участниках специальной военной операции, которые сохранили на передовой лучшие традиции многонационального единства, доставшиеся им по наследству от дедов и прадедов – ветеранов Великой Отечественной войны. В этом материале мы расскажем о сотруднике АО «Салют» Владимире Б., который добровольно ушел «за ленточку», проявил героизм в боях и уничтожил 15 вражеских дронов.

Бывших спецназовцев не бывает

В 1995 году Владимир служил в Воздушно-десантных войсках. Ему довелось принимать участие в вооруженном конфликте в Чечне. Затем он продолжил службу в войсках спецназа. После ухода на пенсию в 2011 году пробовал себя в разных сферах, но, желая обрести стабильность, в апреле 2023 года устроился в АО «Салют». Владимир работал на предприятии в Отделе промышленной безопасности.

Сотрудник завода принял решение уйти добровольцем на СВО в 2024 году. Учитывая боевой опыт, полученный во время Первой чеченской войны, и навыки спецназовца, Владимир понял, что будет полезен на передовой. Некоторые коллеги недоумевали: «На заводе же бронь…». Жена тоже растерялась, ведь в семье трое детей: двое школьников, а третья дочка совсем малышка. Но Владимир настоял на своем и отправился защищать Родину.

Меткость – на вес золота

После учебки в Краснодарском крае в составе отряда спецназа самарец прибыл в Лисичанск Луганской области. Владимир попал в группу по борьбе с беспилотниками, в качестве стрелка нес службу в двух километрах от передовой на посту воздушного наблюдения на территории бывшего нефтеперерабатывающего завода. В задачи подразделения входили защита личного состава и прикрытие важных объектов. Необходимо было выявлять, отслеживать и поражать дроны противника.

Против вражеских БПЛА применялась система РЭБ (радиоэлектронной борьбы с использованием радиопомех). С помощью нее создавалось радиоэлектронное подавление, и «пилот» терял управление дроном. В это время наши бойцы сбивали беспилотники из стрелкового оружия. Старшина Владимир Б. менее чем за два месяца уничтожил 15 вражеских дронов.

«На посту важны были знания, отменная реакция и строгая дисциплина, – говорит ветеран. – На территории завода маскировались артиллерийские орудия, бронетехника – все, что стреляло в сторону врага».

С осколком в груди

В июне 2024 года «охотники за дронами» несколько дней осуществляли взаимодействие с танковым подразделением. Защищая один из танков от ударов беспилотника, стрелки сами оказались под прицелом. В их сторону противник выпустил сразу два дрона. Владимир уничтожил один из них. Второй влетел в позиции: увидеть дрон в темноте было невозможно. Стало понятно, что противник отследил местоположение наших бойцов с помощью квадрокоптера-разведчика.

Двоих ребят серьезно ранило. Им оказали первую помощь и эвакуировали. Владимир не сразу осознал, что ему тяжело дышать: один из осколков застрял в груди, залетев чуть выше края бронежилета. Самарец попал в медицинскую роту Лисичанска.

Однажды, находясь на улице вместе с другими ранеными, он увидел, как вражеская ракета попала в штаб, располагавшийся рядом с медротой. Взрыв был такой силы, что часть дома сложилась. Затем последовало еще три прилета. Когда у Владимира появилась возможность связаться с товарищами, он попросил забрать его на место службы. Подумал, лучше находиться там, среди своих, чем здесь – без оружия, не зная, что и когда в тебя прилетит. Так, не долечившись, Владимир снова оказался на передовой.

Вскоре он стал чувствовать себя хуже, начались проблемы с сердцем. Пришлось написать рапорт и уволиться со службы по состоянию здоровья. В июле 2024 года Владимир вернулся в Самару и проходил здесь лечение. Врачи удалили осколок из груди только в апреле прошлого года.

После реабилитации ветеран вернулся к работе на заводе «Салют». Сейчас он трудится мастером участка в цехе №110. О своих боевых заслугах Владимир рассказывает редко, только когда коллеги интересуются.

Отвечая на вопрос, помог ли ему прежний опыт участия в боевых действиях на СВО, Владимир сказал следующее: «Условия в Чечне были гораздо хуже: то жара, то холод, грязно, сыро, долгое время не было возможности помыться, с питанием плохо. Однако у нас были автоматы, и ничего не летало над головами. На СВО все по-другому. Условия лучше, с питанием проблем нет. Но мне уже не 18 лет, а 50, и там я вел борьбу с невидимым противником».