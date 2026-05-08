Победив рак, отправился на СВО: Как слесарь из Самары на передовой обманывал врага ложными целями

«Золотые ручки» Ильдара делали все: от полочек и мебели до станков-упоров для пулеметов и устройств для хранения автоматов. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Салют»

В Год единства народов России медиагруппа «Комсомольская правда» продолжает цикл публикаций об участниках СВО, которые сохранили на передовой лучшие традиции многонационального единства, доставшиеся им по наследству от дедов и прадедов - ветеранов Великой Отечественной войны. В этом материале мы расскажем о сотруднике АО «Салют» Ильдаре К., который стал незаменимым мастером воинской части по прозвищу Золотые ручки, а теперь трудится на оборонном предприятии.

Нашли онкологию во время медосмотра

Ильдар о своем участии в СВО говорить не любит - не позволяет скромность.

- Я не герой, потому что не был на передовой, - считает он.

Повестка о мобилизации пришла строителю бригадиру частного предприятия Ильдару К. осенью 2022 года. На сборном пункте во время медосмотра у него обнаружили онкологию.

- Мобилизация, можно сказать, помогла выявить опасное заболевание, - признается Ильдар. - Ведь около 20 лет меня мучили боли в боку, и я лечился от невралгии.

После операции и лучевой терапии Ильдар получил инвалидность. Но вместо того, чтобы остаться дома для дальнейшей реабилитации, отправился догонять свою часть.

Жуткая картина

Ильдар самостоятельно добрался в Луганскую область. Картина, увиденная там, потрясла его до глубины души: леса, превращенные в «стебельки», разрушенные дома.

- Оказалось, люди здесь живут, им некуда деваться, - вспоминает он. - Конечно, ужас охватил, когда я увидел, как ребятишки бегают, играют среди воронок от снарядов.

В Северодонецке, увидев усталые лица, он спросил у местной жительницы: «Не рады, наверное, нам?» «Да вы что! Все вас ждали!» - ответила женщина.

«Золотые ручки» против дронов

Город Северодонецк, где находилась часть, был в 15 км от линии фронта. Здесь, на вверенной позиции, Ильдар был незаменим. Самарский слесарь привез с собой на фронт болгарку и циркулярку. Инструменты перед поездкой на СВО помогли приобрести волонтеры.

В Северодонецке Ильдар организовал мастерскую. Его «золотые ручки» делали все: от полочек и мебели до станков-упоров для пулеметов. Он варил защиту от дронов для «Уралов», мастерил печки-буржуйки и пирамиды с замками для хранения автоматов.

Но главным его оружием против врага стали макеты. Ильдар собирал из подручных материалов каркасные модели бронетехники, которые служили ложными целями для противника.

- Это делалось для того, чтобы враг потратил свои снаряды на мои макеты, а не на наших ребят, - поясняет мастер.

Самарец, как и бойцы на передовой, трудился практически без отдыха. Работать приходилось, несмотря на атаки БПЛА и прилеты снарядов. Ильдар вспоминает, как поначалу новички убегали прятаться в подвал. Затем, попривыкнув и понаблюдав за бывалыми, стали оставаться на рабочих местах. Рассуждали так: «Если она не твоя - не догонит, а твоя - так хоть беги - не беги...»

Дембельский УАЗ

Ильдар мог остаться служить, подписав контракт, но по состоянию здоровья ему требовалось медицинское наблюдение. Хотя командир не хотел отпускать незаменимого мастера. За умение выполнять все виды строительных работ - ремонтных, сварочных, слесарных, плотницких, электрических - самарца особенно ценили в части. Командир не раз говорил всем: «Ильдар вносит свою лепту в нашу победу!»

Однажды полковник подвел мастера к УАЗу, который пригнали из Самары. В качестве гуманитарной помощи его передал бойцам завод «Салют». Командир попросил переоборудовать машину под нужды фронта.

- Доведешь его до ума - это и будет твой дембельский аккорд, - сказал полковник. - Уволим со службы - поедешь на завод отрабатывать!

Ильдар превратил УАЗ в санитарный автомобиль для перевозки тяжелораненых бойцов с защитой от дронов. В обмен попросил у командира рекомендательное письмо на предприятие. Ведь работать на легендарном «Салюте», рядом с домом, в поселке Мехзавод, было его давней мечтой.

На завод Ильдар пришел год назад, сразу после тяжелой утраты. За несколько дней до трудоустройства на СВО погиб его старший брат. Коллеги на «Салюте» помогли ему пережить горе и приняли с уважением. По словам Ильдара, в работе на предприятии он нашел свое призвание.

У сотрудника завода есть два сына, они гордятся своим отцом. Как и жена, которая, провожая мужа в военкомат в 2022 году, плакала и просила остаться.

- Если Родина призвала - значит, нуждается во мне! - считает Ильдар.