Обсуждения судейства и влияния травмы Дзюбы на игру: что произошло после матча «Акрон» - «Краснодар» 4 мая 2026 года

4 мая тольяттинский «Акрон» в Самаре в рамках 28 тура РПЛ минимально уступил действующему чемпиону страны «Краснодару». Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу южан. Единственный гол в матче на счету Джона Кордобы.

Судейские споры

В этом сезоне практически не было игр без критики арбитров. Эта игра не стала исключением.

В матче было несколько спорных судейских решений. Например, попадание мяча в руку Черникова в своей штрафной или незафиксированный фол Тормены на Беншимола. Экс-арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев был крайне недоволен работой арбитра:

«Очень похоже на фол от Тормены, если честно. А если фол, то почему это не красная? Мяч под контролем, заходит в штрафную, далеко не упустил, мяч идет на нормальной скорости, второй защитник слишком далеко. Тут как раз буквально следующим касанием Беншимол бьет с 11-13 метров, когда догонит мяч».

Но главный повод для обсуждения – отмененный гол Кордобы. Кажется, никто не понял, почему взятие ворот по итогу не засчитали.

«Решение по вмешательству в игру абсурдное. Да, Кордоба тянет за руку защитника, но и защитник «работает» руками против Кордобы. А главное - уже после этого действия защитник продолжил борьбу за позицию, сделал шаг и потом упал. То есть этот контакт никак не повлиял на движение к мячу», - считает Анатолий Синяев.

«Из-за вас создается мнение о лояльности судей»

Когда судейство обсуждают так часто, появляются разговоры о благосклонности арбитров к определенным клубам. Один из них «Краснодар». На пресс-конференции главного тренера южан Мурад Мусаев спросили, влияют ли такие разговоры на команду, на что наставник заявил, что такие сплетни порождают сами журналисты:

«Где лояльность арбитров в нашу сторону? В каких матчах? Из-за таких, как вы, это мнение и создается. В каких эпизодах? Ни в одном!».

«Состояние поля не облегчало задачу»

После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян пообщался с корреспондентом Metaratings и прокомментировал итоги встречи. По словам футболиста, «Акрон» играл в низком блоке, из-за чего южанам было тяжело вскрывать оборону соперника. Однако «быки» внесли корректировки в перерыве. Кроме того, Сперцян обратил внимание на не лучшее состояние газона:

«Мы понимали, какой тяжелой будет игра. «Акрон» – непростой соперник, плюс состояние поля не облегчало задачу. В первом тайме было тяжело находить друг друга передачами между линиями, поэтому стали чаще использовать забросы на Кордобу».

«Травма Дзюбы сказалась»

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов поделился со «СЭ» мнением об игре. Бывший футболист считает, что «Краснодар» был объективно сильнее, поэтому и одержал победу. Кроме того, Радимов отметил, что на игру «Акрона» повлияла травма Артема Дзюбы:

«Игру решил Кордоба, но все равно чувствовалось, что «Краснодар» прибавит во втором тайме. Он победил объективно. Думаю, что травма Дзюбы сказалась - контригра «Акрона» исчезла. Если посмотреть гол, то можно увидеть три ошибки, которые совершили игроки «Акрона». Они и решили матч».

После 28 туров у «Акрона» 27 набранных очков. 11 мая «Акрон» в Самаре примет «Ростов».