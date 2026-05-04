Спасают от дронов и отвлекают врага: в селе под Тольятти плетут сети, которые помогают бойцам на СВО

Пункт помощи «Подстепки-63 тыл» находится в селе Подстепки Ставропольского района Самарской области. Фото: предоставлено "Комсомолке".

В селе Подстепки Ставропольского района третий год работает волонтерский пункт помощи «Подстепки-63 тыл». Здесь плетут маскировочные сети, которые бойцы называют лучшими по безопасности, делают нашлемники и отправляют гуманитарную помощь на передовую. Волонтеры работают на арендованной площади, ищут материалы и дополнительные руки. О том, как организовано дело и какая помощь нужна, «КП-Самара» рассказала руководитель пункта Анастасия Скоцких.

Первая свеча

В декабре 2023 года Анастасия Скоцких, куратор пункта помощи «Подстепки-63 тыл», начала заливать окопные свечи у себя дома. Помогали ей двое маленьких детей. Уже через несколько месяцев женщина арендовала помещение, в котором организовала плетение маскировочных сетей и объединила вокруг себя полтора десятка добровольцев. Сегодня их пункт - один из самых заметных в Ставропольском районе, но помощи, как признается сама Анастасия, все равно не хватает.

Хрупкая женщина с двумя маленькими детьми организовала помощь фронту. Фото: предоставлено "Комсомолке".

«Все началось с обычного домашнего энтузиазма. Кинула клич по селу, что нужны банки, картон, парафин. Начала с детьми дома вырезать заготовки. Масштаб домашнего производства начал увеличиваться. Народ приходил, приносили все необходимое. Таким образом в день заливали по 150 свечей. Трудились вместе с двумя маленькими детьми прямо на обеденном столе».

Сети для спасения

Потом работать в домашней обстановке стало тяжело. Полквартиры оказалось занято свечным производством, да и хотелось делать уже не только окопные свечи. Люди, которых Анастасия знала лично, с которыми работала, оказались на передовой, хотелось им помочь. И тогда она узнала о маскировочных сетях.

«У нас из села много знакомых ушло на СВО, нас это касалось все ближе и ближе. Узнала, что маскировочные сети - это огромная необходимость на передовой, что они важны для бойцов, потому что спасают жизни».

Куратор пункта помощи начала заливать окопные свечи у себя дома. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Анастасия начала узнавать, как вообще плетут сети, и познакомилась с Ольгой Бурлаковой, руководителем волонтерского движения «Покров 63».

«Ольга все рассказала, объяснила техническую сторону работы над сетью. Я нашла помещение в аренду. Кинула клич среди знакомых. Поначалу было мало народа. Потом начали приходить те, у кого мужья и сыновья на передовой, и кто горит желанием хоть как-то помочь».

Так и образовался пункт «Подстепки-63 тыл». Сегодня в основном составе 15 человек. Волонтеры приобщают к помощи местных жителей и старшеклассников. Помогают кто чем может. Кто-то приносит материалы, кто-то деньги, кто-то приходит плести.

«Наше плетение - номер один по безопасности»

Сети отправляют на передовую, что называется, лично в руки. Никаких общих складов.

«Отправляем через жителей села, родственников или бойцов, которые приходят к нам, будучи в отпуске. Я состою в союзе волонтеров Самарской области и передаю все лично в руки, только адресная помощь. Потом нам присылают видео со словами благодарности. Сети спасают солдат в первую очередь от дронов. Нас обучало движение «Покров-63», и их метод плетения сами бойцы ставят на первое место по безопасности. Такую сеть дрон с высоты не может определить, как искусственное укрытие».

Сети отправляют на передовую, что называется, лично в руки. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Секрет заключается в полном слиянии с природой.

«Мы открываем карты, смотрим, как располагается местность: леса, поля, земля. И выплетаем именно эти цвета и узоры. В результате получается полное слияние с природой и местным ландшафтом».

Кроме сетей, здесь плетут и нашлемники. Это еще одна важная вещь на передовой.

«В окопах солдатам нужно добежать до укрытия или забрать провизию. Им надо хоть немного замаскироваться. Для этого они надевают нашлемники, которые мы подбираем под цвет местности».

Ложная позиция и тольяттинские сушки

Анастасия раскрывает секрет еще одной из самых эффективных вещей, которые они делают для бойцов.

«Это сеть-обманка, она называется «ложная позиция». В нее вплетается что-то светлое. Бойцы выкладывают эту сеть отдельно, укрывают что-то, что не представляет ценности. Туда идет прилет, таким образом бойцы отвлекают противника и выявляют его позицию. Бойцы еще просят такие «ложные позиции».

Помимо сетей и нашлемников, волонтеры стараются вкладывать в посылки что-то вкусное.

«Кладем бойцам в сетки сушки и сникерсы. Ребята очень просят тольяттинские сушки. Казалось бы, мелочевка, но она очень выручает при длительных переходах. Когда предстоит идти по 10 километров, с собой много не возьмешь, а сникерсы и сушки можно положить во внутренний карман. Вкусно и сытно.

Село большое, а помощи не хватает

По словам Анастасии, некоторые сотрудники местной администрации помогали лично, но это была частная инициатива. Депутаты тоже помогают, но они закрывают крупные потребности бойцов напрямую, охватить еще и сети невозможно.

Самое главное сейчас - это закупка материала. Для сетей требуется спанбонд камуфляжной расцветки, шнуры для обвязки и специальная нить. Но это все дорожает с каждым днем. Волонтеры закупают это либо на заводе, но оттуда надо оформлять доставку, либо люди покупают на маркетплейсах, но это уже обычный спанбонд.

Секрет заключается в полном слиянии с природой. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Не хватает и рабочих рук, требуются мастерицы, владеющие спицами и крючком. Нашлемники вяжутся крючком вручную, а это умеет не каждый. При этом пункт работает без помощи, все основывается лишь на частных пожертвованиях и личном энтузиазме.

«Кто-то приносит готовый материал, кто-то помогает деньгами, кто-то физически. Всякая помощь нужна».

Пункт помощи «Подстепки-63 тыл» находится в селе Подстепки Ставропольского района Самарской области. Требуются материалы, помощь в плетении и закупке. Связаться можно через группы в мессенджерах Макс и Телеграм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал