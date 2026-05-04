«Нам приходится пристраивать животных»: самарцы пожаловались на безответственных владельцев, которые выбрасывают собак на окраине города

Жители жалуются на бездомных животных

В Самаре все больше жителей жалуются на количество бездомных собак.

Несмотря на прохождение процедуры чипирования и стерилизации, животные сбиваются в стаи, а иногда даже проявляют агрессию. И проблема эта не единственная. Безответственные владельцы животных привозят собак в лес или подбрасывают их к домам на окраине города, чтобы избавиться от проблем. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Оставили беременную собаку в подъезде

Больше всего недовольны сложившейся ситуацией жители Красноглинского района. Все больше сообщений в социальных сетях от горожан, живущих у Волги. По словам пользователей, у живописного места на Красной Глинке на протяжении вот уже нескольких лет жители сталкиваются с вопиющим отношением людей к животным:

«За пять лет не было ни одного года, чтобы наша семья не столкнулась с вопиющим поведением людей. Почему-то некоторые владельцы животных, живущих в городе, решают «выбросить» их в лесу. Жителям поселка приходится активно принимать участие в спасении таких брошенок».

Многие жители забирают собак в свои дома, кто-то пытается их пристроить в добрые руки или создает пространство на дачных участках, чтобы помогать выходить их – голодных или раненых.

«Мои родители кормят трех больших собак, которых спасли два года назад с острова Зелененький. Щенков просто выбросили во дворе. В прошлом году зимой под дверь нам подбросили беременную собаку. Всем поселком кормили, выхаживали щенков, а их родилось пятеро. Потом пристраивали всем миром», - делятся самарцы.

Сбиваются в стаи

Почему люди выбрасывают животных на окраине города? Специалисты говорят, что некоторые владельцы не хотят стерилизовать животных, а, когда надоедает возиться с потомством, попросту выставляют их из дома. Кто-то гибнет, не сумев приспособиться к уличным условиям, а кто-то начинает сбиваться в стаи.

«Мы не боимся, но прекрасно понимаем, что таким образом популяция станет еще больше. А времени и сил решать этот вопрос у нас попросту нет», - поделились горожане в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Напомним, не так давно в Новокуйбышевске стая собак набросилась на женщину с ребенком возле школы. Кинолог объяснил поведение животных в стаях. Некоторые собаки демонстрируют агрессию на новом месте из-за страха, другие же могут бороться за пропитание и положение в иерархии.

