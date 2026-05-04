Продолжает заботиться о своем районе: как сейчас живет инвалид-колясочник из Тольятти, который стал героем соцсетей

Инвалид-колясочник из Тольятти заботится о своем районе фото: Владимир Старостин

В середине января социальные сети заполнили кадры, которые трудно было пролистнуть: в Тольятти мужчина на инвалидной коляске, вооружившись одной лопатой, самостоятельно расчищает занесенные снегом дорожки. Пользователи быстро окрестили его местным героем, а имя Владимира Старостина стало известно далеко за пределами его района. Тольяттинец продолжает убираться в своем дворе и сегодня, несмотря на погоду и трудности, доказывая, что желание быть полезным сильнее любых ограничений. Более того, благодаря поддержке неравнодушных жителей ему удалось осуществить свою маленькую мечту. Подробнее – в материале «КП-Самара».

«Низкий поклон таким людям»

Владимиру Старостину 48 лет, Он живет на улице Юбилейной в Тольятти. За его плечами непростая жизненная история. Он глухонемой, а три года назад из-за рака костей лишился правой ноги. Сегодня Владимир живет один, без поддержки родственников и семьи, и все повседневные трудности преодолевает самостоятельно.

«Я инвалид второй группы, пенсия маленькая, и я очень хочу найти работу онлайн», – рассказал Владимир «Комсомолке».

Владимир стал героем социальных сетей в январе этого года фото: Владимир Старостин

В январе этого года о тольяттинце узнали тысячи людей. Середина зимы в Самарской области выдалась особенно снежной, сугробы буквально парализовали дворы, делая передвижение на инвалидной коляске почти невозможным. Не дожидаясь помощи, Владимир вышел на улицу с лопатой и начал самостоятельно расчищать тропинки. Он и не предполагал, что его поступок заметят, однако неравнодушные жители сфотографировали его и опубликовали снимки в интернете с подписью: «Низкий поклон таким людям».

«Подарили компьютер»

У Владимира была и своя небольшая мечта: он хотел приобрести компьютер, чтобы попробовать себя в онлайн-работе и начать зарабатывать самостоятельно. Благодаря неравнодушным людям, в том числе представителям сообщества глухонемых, удалось организовать сбор средств, и совсем скоро необходимая сумма была собрана. Мужчине подарили компьютер, сейчас Владимир уже находится в поиске работы и строит новые планы. В будущем он хочет накопить на собственный автомобиль, чтобы стать еще более самостоятельным и мобильным.

«Мечтаю накопить и купить новый автомобиль, еще не устроился на работу. Пенсия у меня маленькая, хватает только на питание и оплату коммунальных услуг», – рассказывает Владимир.

Мужчине подарили компьютер, о котором он мечтал фото: Владимир Старостин

Сейчас мужчина продолжает заботиться о своем районе: регулярно выходит на улицу и убирает территорию, расчищая ее уже не от снега, а от листвы с помощью граблей. С наступлением лета он планирует привести в порядок двор и сделать его более комфортным для всех жителей. Несмотря на трудности, Владимир не останавливается и по-прежнему действует из желания быть полезным. Если вы хотите поддержать его и помочь в добрых начинаниях, сделать это можно здесь.