«Люблю унижать и властвовать»: тренера из Самары проверят после скандальных видео

В видео встречаются шутки и намеки откровенного, в том числе сексуального характера Фото: личная страница героини публикации

В Самаре проверят заслуженного тренера России по гребле. Женщина выкладывала в сеть ролики со странным содержанием, что не пришлось по нраву родителям детей, которых та тренирует на базе спортивной школы. Минспорта региона начало проверку. Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности этой истории.

О личном с сигаретой и вином

В Самаре в мае появилась информация о весьма странном инциденте. В сети опубликовали пост с жалобой на поведение тренера спортивной школы олимпийского резерва в Самаре. Он быстро привлек внимание интернет-пользователей.

«Хочу обратить внимание на тренера Самарской области по гребле на байдарках и каноэ, заслуженного тренера России… Она демонстрирует поведение, которое, на мой взгляд, не совсем соответствует статусу педагога и человека, работающего с детьми… Считаю, что тренер, особенно работающий с детьми, должен подавать соответствующий пример не только на тренировках, но и в публичном пространстве».

На видео женщина использует нецензурные слова и странно шутит. Фото: личная страница героини публикации

Содержание роликов, мягко говоря, не для открытых источников. На одном из них тренер с сигаретой и бокалом вина в руке что-то обсуждает. На другом — уже на рабочем месте, прямо во время тренировки, женщина жалуется на усталость, показывает учеников. Далее следует фраза: «Задолбалась… Я, конечно, люблю, когда эти страдают, унижать и властвовать».

Кроме того, в видео встречаются шутки и намеки откровенного, в том числе сексуального характера.

Родителям воспитанников спортшколы контент тренера не понравился. Фото: личная страница героини публикации

Канал удален, планируется проверка

При этом на пальце тренера — обручальное кольцо. Женщина замужем, у нее две дочери. Создается ощущение, что контент снимался либо для привлечения внимания, либо просто без оглядки на последствия. В другой социальной сети ее страница выглядит иначе: мудрые цитаты, красивые фото, мотивационные посты про спорт и воспитание. Кстати, канал женщины на момент публикации уже удален. Но видео сохранились в самарских пабликах.

После ситуацией заинтересовалось министерство спорта Самарской области. В ведомстве сообщили, что по данному факту начата проверка:

«Министерство спорта Самарской области считает недопустимым размещение видеороликов, в которых поведение педагогических работников выходит за рамки установленных норм морали, в любых, в том числе личных, социальных сетях и каналах».

В ведомстве уточнили, что инициирована проверка в отношении тренера-преподавателя на предмет соблюдения профессиональной этики и нравственных норм. К проверке привлекут и региональную федерацию гребли на байдарках и каноэ.

Мнения людей: «Что хочет, то и делает!»

В соцсетях мнения разделились. Одни уверены: личная жизнь тренера — не дело родителей и чиновников. Другие считают, что человек, который работает с детьми, не может позволять себе подобное даже в свободное время.

«Девушка, конечно, специфичная. Но не факт, что это негативно сказывается на тренерской работе», — пишет Анна И.

«Отстаньте от человека! Что хочет, то и делает в свободное от работы время», — поддерживает тренера Наталья Л.

Но есть и те, кто придерживается противоположной позиции.

«Это сугубо ваше мнение. Если вам нравится эта женщина, показывайте своим детям на ночь эти видео. Пусть у них будет высокое представление о женщине, жене, маме…», — возражает Софья М.

Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал