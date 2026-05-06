В этом году в Самаре не будет очного шествия Бессмертного полка. Такое решение приняли из соображений безопасности. Но у самарцев останется возможность рассказать историю своего героя в альтернативных форматах. Рассказываем все про Бессмертный полк в Самаре 9 мая 2026 года.

В этом году акция пройдет в нескольких форматах: «Бессмертный полк на транспорте», «Бессмертный полк на одежде», «Бессмертный полк в школах и детских садах», «Стена Памяти», «Бессмертный полк в социальных сетях» и других. «Стена памяти», например, уже появилась во многих образовательных учреждениях и учреждениях культуры. В ее рамках любой желающий может прикрепить фотографию своего ветерана. Сделать рамку с фотографией ветерана можно здесь.

Также продолжает действовать акция «Бессмертный полк» в онлайн формате. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, написать ФИО своего героя, добавить фотографию, рассказать его историю. После этого заявка должна пройти модерацию. 6 мая – последний день регистрации.

В этом году в регионе будет действовать еще один новый формат - «СВОи – родные». В нем принимают участие участники спецоперации. Они прямо с передовой пришлют видео, в которых покажут портреты своих дедов-фронтовиков и расскажут о своих семейных историях.

Один из самых зрелищных форматов - «Автопробег Бессмертного полка» - тоже состоится в этом году. Автоколонны с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проедут по улицам Самарской области с 1 по 11 мая.