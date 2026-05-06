Главным сокровищем ковчега являются 35 самцов и 60 самок стерляди. Фото: Главрыбвод

В Самарской области занимаются восстановлением популяции ценной волжской стерляди. Эта рыба относится к эндемикам, десятилетия назад ее естественные нерестилища были утрачены из-за строительства каскада ГЭС. Теперь стерляди тяжело выживать и размножаться. Поэтому в регионе запустили плавучий ковчег. Это своеобразный дом для рыб на Волге, где выращивают стерлядь, а потом взрослых особей выпускают в естественную среду обитания. Подробности – в материале «КП-Самара».

Стерлядь возвращают в дикую природу. Фото: Главрыбвод

Все условия для мальков

На Саратовском водохранилище работает плавучий производственно-экспериментальный рыбоводный выростной завод. Он несет свою уникальную миссию в акватории Волги – возвращает стерлядь в дикую природу. Как сообщили в Главрыбводе, это единственный в Европе завод, размещенный непосредственно на воде.

На борту находится целый ряд специальных бассейнов для рыб. Фото: Главрыбвод

На борту уникальной плавучей конструкции находится целый ряд специальных бассейнов для рыб. Главным сокровищем ковчега являются 35 самцов и 60 самок стерляди. Именно благодаря им ведется непрерывный цикл воспроизводства.

Для мальков создаются идеальные условия: в бассейнах поддерживается оптимальная для подращивания температура, она составляет +14°С. В это же время за бортом вода прогрета всего лишь до 6 °С. Кроме того, внутри бассейнов идут процессы, имитирующие естественный, утерянный природой нерест.

Мальков выращивают до веса в 1,5 грамма. Фото: Главрыбвод

От икринки к молоди

В первые дни жизни крошечная стерлядь питается исключительно артемией. Этот стартовый корм обеспечивает максимальную выживаемость. Рыбоводы бережно выращивают мальков до веса в 1,5 грамма, а потом отправляют в естественную среду обитания. Каждый год по государственному заданию с борта ковчега в Волгу выпускают 600 тысяч штук молоди.

Крошечная стерлядь питается исключительно артемией. Фото: Главрыбвод

«Функционально наш завод заменяет рыбке утраченные естественные нерестилища. Стерлядь нерестится прямо здесь, в контролируемой среде, и мы можем сопровождать ее от икринки до жизнестойкой молоди, готовой к самостоятельной жизни в водохранилище», – рассказала директор Елена Мороз.

Помимо плавучего ковчега в Самарской области работает и стационарный завод, ежегодно выпускающий еще 300 тысяч особей стерляди. В сумме региону необходимо обеспечить пополнение популяции на 900 тысяч штук волжской стерляди в год. Благодаря «дому на воде» для эндемика уникальная рыба получает реальный шанс на возрождение в родной стихии.

С борта ковчега в Волгу выпускают 600 тысяч штук молоди. Фото: Главрыбвод

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал