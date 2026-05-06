Вместо зелени – голые ветки: биолог рассказала, почему деревья на ул. Куйбышева в Самаре не покрываются листвой

На ул. Куйбышева деревья не покрываются листвой Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В социальных сетях жители Самары бьют тревогу: липы на улице Куйбышева, которые обычно в это время года уже покрываются свежей листвой, все еще остаются непривычно «лысыми». Горожане публикуют фотографии деревьев, обсуждают возможные причины и строят тревожные предположения: от погодных аномалий до гибели насаждений. Что на самом деле происходит с липами и стоит ли опасаться худшего, «КП-Самара» попыталась разобраться вместе с доцентом кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентиной Ильиной.

Голые деревья в центре города

Три года назад в исторической части Самары проводили масштабную замену канализационных труб. Параллельно улицы стали площадкой для новых реноваций. Эти работы частично затронули зеленые насаждения, некоторые взрослые деревья вырубили, а на их месте высадили молодые липы. Однако сегодня многие из них, по словам самарцев, находятся в угнетенном состоянии и постепенно погибают:

«Это печально. В прошлом году еще в апреле липы распустили листья и не вызывали беспокойства, а сейчас на ветках почти нет листьев, а некоторые распустившиеся уже начали засыхать».

Есть несколько причин, почему деревья не распустили листья Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

По словам биолога Валентины Ильиной, этому может быть несколько причин:

«Первая причина – высаживают не саженцы в возрасте 1-2 года, а крупные растения в 5-6 лет и более. Им уже сложнее переживать пересадку. Вторая причина – недостаточный полив и засуха, которая отягощается близостью асфальтового покрытия к корням и стволу, асфальт разогревается в жаркие дни и корни отмирают. Третья причина – солевые смеси в зимний период. Засоление и загрязнение почвы уже может быть критическим».

«Корням не хватает места»

Четвертой возможной причиной эксперт называет болезни и вредителей. По ее словам, без регулярной обработки и грамотного ухода даже относительно устойчивые породы быстро теряют жизнеспособность. Не исключено, что деревьям в центре города просто не хватает должного внимания, своевременного полива, подкормки и санитарного контроля. И, наконец, последняя и, вероятно, ключевая причина, сама городская среда.

Самарцы обеспокоились состоянием деревьев в центре города Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«При прокладке коммуникаций я наблюдала, как вынимался весь грунт газона на улице Куйбышева, после чего бетонировалась яма. В эту яму глубиной 1-1,5 метра теперь и высаживают деревья. Корневая система многих достигает гигантских размеров, это практически зеркальное отражение кроны по объему только в почве. В этих «рекультивированных» газонах нет места для развития корневой системы крупных деревьев. И если нет плана, где было так проведено обустройство, все высаженные в бетонные ямы деревья будут погибать», - сказала Валентина Ильина.

В таких газонах нет места для развития корневой системы фото: Валентина Ильина

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в департамент городского хозяйства и экологии.