«Выбор в пользу Сергея Булатова сейчас полностью себя оправдывает»: Дмитрий Яковлев – о сложном годе для «Крыльев Советов», трудностях из-за долга и плане Б

Дмитрий Яковлев заявил, что «Крылья Советов» - единственный клуб, который не платит агентские Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев стал гостем программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». Он рассказал про прошедший год, трудности самарского клуба из-за долгов, задачи на конец сезона, агентские выплаты и многое другое.

О задаче

Дмитрий Яковлев поделился целями команды на конец нынешнего сезона Российской премьер-лиги. По словам председателя совета директоров клуба, задача пока еще не выполнена:

«Глобально задача пока еще не выполнена. Последние две победы, конечно, преобразили нас и наших болельщиков. Веры в наш клуб стало больше. Основная задача сейчас - остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей. Напрямую мы уже 100% не вылетаем. То есть первая задача выполнена. Теперь надо выполнить вторую задачу. В этих двух матчах у нас должно получиться то, что мы задумывали изначально, с начала года».

О сложном сезоне

Яковлев рассказал, насколько сложным получился этот год. «Крылья» очень уверенно начали сезон, но к концу 2025-го стали испытывать проблемы и опустились в турнирной таблице РПЛ.

По словам Дмитрия Яковлева, «звоночки» появились еще осенью. Зимой клубу нужно было найти усиления, так как играть было практически некому из-за большого количества травм:

«Год был интересный. Первые тревожные звоночки мы начали получать, наверное, еще в конце октября. Раков - лидер нашей команды, к сожалению, сломался. У нас начались проблемы с травмами. У нас был просто нереальный лазарет.

Я очень боялся мая. Понимал, что, если мы не восстановим тех игроков, которые сломались, и не наберем еще дополнительно четыре-пять человек, у нас будет такая же ситуация, которая нас преследовала в октябре, ноябре и декабре. Играть было некому. Молодые ребята - это, конечно, хорошо, но без опытных футболистов решать задачи очень сложно».

О трудностях из-за долга «РТ-Капитал»

В феврале 2026 года «Крылья Советов» выплатили задолженность компании «РТ-Капитал», которая тянулась примерно с 2011 года. Из-за нее компания даже хотела признать самарский футбольный клуб банкротом. Дмитрий Яковлев напомнил, что клубу пришлось задержать зарплаты игрокам, а также гасить долги перед налоговыми службами:

«История с «РТ-Капиталом» наконец-то закончилась. В декабре на все счета было выставлено инкассовое поручение. Мы, конечно, подготовились к этому процессу, выплатили зарплаты, чтобы не было вопросов. Но все равно небольшой кассовый разрыв мы поймали. Думаю, ни для кого не секрет, что у нас была задолженность перед игроками. Но мы ее быстро закрыли. Были задолженности перед налоговыми службами - их тоже очень быстро закрыли. Были у нас проблемы с заявочной кампанией в феврале. Но, наверное, основная задача, которая у нас стояла, – закрыть долг, потому что в январе у них было желание подать на банкротство клуба. Было немножко не по себе».

О Сергее Булатове

1 апреля «Крылья Советов» разорвали соглашение с Магомедом Адиевым. На пост главного тренера был назначен Сергей Булатов. При Булатове самарцы преобразились, но никак не могли добиться победы. В последних двух турах «КС» обыграли «Локомотив» и «Спартак». Яковлев рассказал, что Сергей Булатов изначально должен был быть в штабе Адиева, но из-за разногласий согласился отойти от основной команды и заняться молодежью.

«Изначально планировали, что Булатов войдет в штаб Адиева. Но какие-то мысли не совпали, и мы не стали настаивать. Мы не сторонники кого-то к чему-то принуждать. И Сергею я благодарен за то, что он в то время отошел от основной команды. Но он всегда присутствовал, всегда был рядом, всегда занимался молодежью. Его роль можно было увидеть уже в ноябре, когда у нас полкоманды сломалось, и молодые ребята пришли нам помогать».

Председатель совета директоров «КС» считает, что назначение Булатова полностью себя оправдывает:

«Я считаю, что выбор в пользу Сергея Булатова сейчас полностью себя оправдывает».

О плане Б

Еще пару туров назад «Крылья Советов» находились в подвале турнирной таблицы и были близки к зоне прямого вылета из Премьер-лиги. Дмитрий Яковлев признался, что руководство клуба не разрабатывало плана Б на случай вылета из РПЛ. По его словам, вылет – это трагедия, все силы были брошены на то, чтобы это не случилось.

«План Б мы не разрабатывали. Если нужен будет план Б - будет план Б. Его выработать недолго, проблем нет. К тому, что ниже и хуже, всегда проще приспосабливаться. Понятно, что выйти обратно из Первой лиги в РПЛ - вдвойне сложнее. Для меня вылететь в ФНЛ - это трагедия. Трагедия для всех наших болельщиков, для Самарской области. Поэтому этого нельзя допустить. Мы на это бросили все силы и возможности. Они у нас, конечно, небольшие, но какие-то есть. Плана Б не было. У нас план один - остаться в Премьер-лиге, несмотря ни на что.

Взаимоотношения с «Акроном»

Второй сезон подряд Самарская область представлена в РПЛ двумя клубами – «Крыльями Советов» и частным «Акроном». Яковлев отметил, что у руководства «КС» прекрасные отношения с владельцем «Акрона» Павлом Морозовым, который помогает развивать молодежь в области:

«Противостояние только на футбольном поле. Павел Морозов помогает в развитии футбола в Самарской области. Думаю, ни для кого не секрет, что Академия Коноплева – наш совместный проект с ним. Он очень много вкладывает в самарскую молодежь».

Также «Акрон» помогает «Крыльям Советов» с обслуживанием стадиона. По словам Яковлева, это достаточно дорого. «Акрон» за счет аренды «Солидарность Арены» создает для самарцев дополнительные финансовые возможности.

«Акрон» и «Крылья Советов» живут, стоят рядом в таблице, и это прекрасно. Что касается экономической составляющей, дай Бог жизни обоим клубам. С точки зрения экономики мы выигрываем в обслуживании стадиона. У нас прекрасный стадион, достоинство РФ и Самарской области. Но его обслуживание – недешевое удовольствие. «Акрон» нам в этом помогает. Они его арендуют, платят за игры. Мы, конечно же, счастливы и рады, что у нас есть дополнительная финансовая возможность».

Кроме того, Яковлев напомнил, что на матчи «Акрона» приезжают болельщики из других городов. Таким образом, наличие еще одного клуба в регионе развивает спортивный туризм.

Про нагрузку на поле

Все-таки игры сразу двух клубов на одном стадионе сказываются на состоянии футбольного поля. При этом на «Солидарность Самара Арене» натуральный газон, который довольно сложно восстанавливать. Несмотря на это, переносов игр не было. За это Дмитрий Яковлев выразил благодарность агрономам и всем причастным к обслуживанию поля:

«Да, тяжело играть, когда «Крылья Советов» были еще в Кубке. На стадионе не искусственная трава, а натуральный газон. Три игры в неделю – это много. Очень сложно вырастить траву зимой. Были нюансы, но ни разу мы не перенесли игру. Спасибо большое агрономам, людям, которые за этим следят и, конечно же, тем надзорным органам, которые нам помогают в том, чтобы мы следили еще лучше. Никаких поблажек к нам не было. Ни после форума, ни в марте, когда мы вышли после зимней паузы. А зима в Самарской области до -34 градусов».

Про трансферы

Скоро закончится нынешний сезон Премьер-лиги. Дальше в России откроется трансферное окно. Дмитрий Яковлев поделился, как в «Крыльях Советов» происходит отбор футболистов и кто этим занимается. По его словам, сейчас уже ведется работа по поиску усилений.

«Есть совет директоров. Как такового спортивного директора у нас нет, но развит скаутский отдел. Спортивная составляющая у нас связана именно со скаутами. У нас проходит большая аналитика. За январь мы просмотрели порядка 350 человек. Очень много футболистов, очень много стран, очень много различных вариантов. Не спим ночами и днями. Летом пауза будет длиннее - будет побольше возможностей, времени. Будем больше заниматься аналитической работой. Скаутский отдел уже готовит определенные моменты. Есть варианты, которые мы рассматриваем. Смотрим на молодых ребят.

Что касается продаж - этим летом будем смотреть на предложения. Прежде всего будем смотреть на ребят, которые сейчас в команде, на их желания. Мы никого держать, наверное, не имеем права. Мы хотим, чтобы наши ребята развивались, двигались».

Про агентов

Дмитрий Яковлев заявил, что в этом году «Крылья Советов» стали единственной командой, которая не заплатила футбольным агентам ни рубля. Правда, сделали это самарцы не только по собственному желанию, но и из-за финансовых ограничений.

«В этом году мы не заплатили ни рубля ни одному агенту. Сделали в прошлом году себе такой запрет. Сделали не от хорошей жизни. У нас есть возможность разговаривать непосредственно с футболистами, обходя агентские структуры, агентские нюансы. Не заплатили мы в этом году агентских потому, что не хотели, и денег у нас нет. Зато мы единственный такой клуб. Классно, круто, мы молодцы».

При этом Яковлев отметил, что агентские группы могут быть полезны. Например, они помогают молодым футболистам попасть в различные структуры:

«По моему мнению, она молодежи помогает. Они все-таки вкладываются в сам путь. Если брать нормальную агентскую компанию, которая работает непосредственно со школами, академиями... Могу сказать, что агентские компании уже имеют свои академии, содержат и растят ребят, дают им возможность куда-то попасть».