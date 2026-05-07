«Однажды я услышал человеческий голос из коробочки»: Николай Фоменко — о заре самарского телевидения, судьбоносных встречах и секрете долголетия

Николай Фоменко дал большое интервью к своему 100-летию

7 мая в России традиционно отмечается День радио – праздник, объединяющий тех, кто создает эфир, и тех, кто не представляет своей жизни без любимых голосов в приемнике. В преддверии этой даты журналисты «КП-Самара» встретились с человеком, чья судьба неразрывно связана с развитием отечественной связи, – ветераном Великой Отечественной войны, заслуженным связистом РСФСР, основателем первой в стране негосударственной телекомпании, почетным гражданином Самары Николаем Фоменко, который в этом году отмечает 100-летний юбилей.

От солдата до мастера связи

Николай Фоменко родился 8 июня 1926 года в Острогожске Воронежской области. Он успел окончить восемь классов школы, когда началась война. В июне 1942 года его родной город захватили немцы. В 16 лет он вступил в истребительный батальон при отделе милиции и вместе с товарищами освобождал Острогожск от не успевших отступить солдат врага.

В ноябре 1943 года Николая Фоменко призвали в Красную армию и направили на Дальний Восток, где он служил связистом, участвовал в боевых действиях по освобождению от японских захватчиков Маньчжурии. Был трижды ранен.

В 16 лет Николай Фоменко вступил в истребительский батальон

Хотя Николай Фоменко и прослужил в армии семь лет, но дальнейшую свою судьбу он решил связать совсем с другой сферой. Еще в детстве с ним произошла история, которая сильно потрясла его и во многом определила дальнейший жизненный путь.

«Однажды солдаты принесли ящик. Я услышал из него настоящий голос, но рядом не было человека. Для маленького мальчика это было настоящим чудом».

Именно тогда у Николая Фоменко впервые возникло желание быть причастным к развитию радиосистем и понять природу этого загадочного явления.

После завершения службы в армии Николай Фоменко вернулся домой и пошел учиться в девятый класс вечерней школы. Тогда ему было 24 года. Однажды он шел по улице Воронежа и встретил товарища, приехавшего домой на каникулы. Тот рассказал, что учится в техническом вузе в Одессе, и с воодушевлением поделился своим опытом. На прощание он вручил Николаю Фоменко агитационную листовку учебного заведения, которая в итоге сыграла судьбоносную роль.

«Если бы я не прошел по той улице, то не знаю, куда поступил бы. Я продал гармошку, велосипед и купил билеты в Одессу».

Николай Фоменко поступил на радиофакультет Одесского электротехнического института связи. Отучился там пять лет и в 1957 году отправился по распределению в Куйбышев.

После учебы в Одессе Николай Фоменко попросил распределить его в Куйбышев

«После учебы мне предложили распределение в Волгоград, но я попросил дать Куйбышев, потому что до мамы было ехать быстрее, без пересадок. В Куйбышеве тогда никто не представлял, что такое телевидение».

«Чудесная закономерность»

В октябре 1957 года Николай Фоменко принял первую телевизионную передачу в городе. По его словам, в первые годы становления телевидения жители Куйбышева относились к нему с недоверием. Многим было трудно поверить, что человека, снятого в Куйбышеве, могут показать в Москве.

В то время Николай Фоменко активно участвовал в развитии отрасли. Работал инженером в приемной телевизионной сети, затем стал главным инженером телевизионного ателье № 60. Свой опыт он передавал и студентам, в течение двух лет занимая должность доцента на кафедре телевидения Куйбышевского института связи.

В 1980-х годах Фоменко был приглашен на пост заместителя начальника областного производственно-технического управления связи по радио и телевидению. В то время телевидение было доступно только жителям Куйбышева и расположенных неподалеку от него населенным пунктов. Стояла масштабная задача – обеспечить телевещанием жителей всей области.

«Я к этому шел, к этому готовился, и все сложилось. Чудесная закономерность».

Среди ключевых заслуг - строительство крупнейшей в стране системы радиотелефонной связи

Среди ключевых заслуг Николая Фоменко особое место занимает строительство крупнейшей в стране системы радиотелефонной связи с подвижными объектами «Алтай», включавшей башню высотой 120 метров, что стало значительным технологическим прорывом своего времени. Кроме того, под его руководством в Большой Черниговке была смонтирована одна из первых в СССР станция спутникового приема телевизионного сигнала «Москва», что существенно расширило возможности телевещания.

Создатель первой негосударственной телекомпании

В 1990 году Николай Фоменко выступил одним из первопроходцев частного телевидения, организовав первую в стране негосударственную телекомпанию «СКАТ». На начальном этапе вещание строилось преимущественно на показе фильмов. Однако со временем компания перешла к созданию собственного контента.

Николай Фоменко был первым создателем негосударственной телекомпании

«Мы почувствовали интерес жителей к нам. С 7 до 8 часов утра шла программа «Вместо утреннего кофе», которая быстро завоевала любовь самарцев. Во время путча ГКЧП 19 августа 1991 года, несмотря на запрет вещания, вышел эфир с объективной информацией о событиях в стране. Мы показали, что Ельцин жив. Утром меня уже встречали офицеры».

Тогда «СКАТ» был закрыт, передатчик опечатан, а самого Николая Фоменко определили под домашний арест. А спустя полгода его признали «Человеком 1991 года» в Самаре. Этот статус он получил на основе опроса жителей города.

Когда кредитные средства на развитие канала подошли к концу и платить зарплаты сотрудникам стало нечем, Николай Фоменко сделал неожиданный шаг — обратился напрямую к зрителям с просьбой о помощи. Обращение вызвало большой отклик: люди стояли в очередях, чтобы внести свой вклад. Благодаря этой массовой поддержке удалось собрать 7,5 млн рублей, которые позволили закрыть кредит и сохранить работу канала.

На пенсии он написал несколько книг

В 2006 году Николай Фоменко ушел с поста президента телекомпании. На тот момент ему было 80 лет. Однако отдыхать он не спешил. После выхода на пенсию он написал несколько книг о развитии телевидения в Самарской (Куйбышевской) области, о созданной им телекомпании, а также об истории своего родного города.

Секрет долголетия

Несмотря на то, что Николаю Фоменко в этом году исполняется 100 лет, он по-прежнему бодр и активен. Признается, что у него нет особого секрета долголетия.

Николай Фоменко с семьей

«У меня нет секрета долголетия, но, наверное, закалка с молодости. Соблюдаю режим: завтрак в 8:00, обед в 14:00, ужин в 18:00. Утром просыпался и намечал на каждый день дела, наверное это и продлевало жизнь».

