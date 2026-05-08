Новокуйбышевские производители смазочных материалов поддержали волонтерскую акцию

В канун Дня Победы сотрудники НЗМП собрали десятки килограммов гуманитарной помощи для участников СВО. Фото предоставлено ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Волонтеры Новокуйбышевского завода масел и присадок по традиции присоединились к всероссийской акции «Весенняя неделя добра». В круговорот добрых дел включились десятки заводчан, поддержав жителей города – представителей предприятий, организаций, учреждений, волонтерских объединений.

Помощь бойцам

На «неделе добра», наполненной нужными и важными мероприятиями, сотрудники НЗМП проявили искреннюю заботу о ближних и настоящий командный дух. Особое единение и активность они показали в акции «СВОим из дома» по сбору гуманитарной помощи для земляков-военнослужащих. На призыв об оказании помощи нашим бойцам откликнулись не только постоянные участники волонтерского движения, но и целые подразделения и цеха.

«Это возможность сказать делом «мы рядом» тем, кто сегодня защищает нашу страну», – отметил заместитель главного инженера по технологическим процессам и товарному производству Владимир Покровский.

«Мы объединились, чтобы внести свой вклад в помощь нашим героям, – поделилась специалист по социальным программам Вера Кристова, – Посоветовались и решили сделать основной акцент на средствах гигиены и медикаментах, которые всегда востребованы, как и продукты питания».

Всего за несколько дней заводчан собрали десятки килограммов «гуманитарки», в том числе продовольствие (одних консервов – около ста), гигиенические товары и медицинские принадлежности. Благодаря неравнодушию волонтеров наши земляки, находящиеся «за ленточкой», получат полезные подарки ко Дню Победы.

Ветераны в строю!

На «Весенней неделе добра» не остались в стороне и ветераны завода. Они приняли участие в патриотических акциях, в том числе по плетению маскировочных сетей, изготовлению свечей длительного горения, сублимированных пайков. Все, что сделано их руками, передадут нашим ребятам на передовую.

«Маскировочные сети, свечи мы делаем регулярно с октября прошлого года. – рассказала бывшая сотрудница завода Елена Шипулина. – Узнали от знакомых о волонтерской организации и присоединились. Сформировали актив из четырех человек. Мы вместе, ежедневно, по два-три часа, помогаем нашим ребятам в зоне СВО».

Дань памяти

Заводчане каждый год ухаживают за мемориалами павших в годы Великой Отечественной войны, благоустраивают памятные места. В канун 9 мая приводят в порядок территорию у памятников ветеранам в пригородных поселках Горки и Маяк.

Работники предприятия возложили цветы у мемориала погибших войнов в годы Великой Отечественной войны в Рождествено. Фото предоставлено ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Кроме того, в этом году добровольцы предприятия провели экологическую акцию в Рождествено, а в ее завершение возложили цветы у мемориала сельчанам, погибшим в годы войны, и почтили память воинов минутой молчания. Многие сотрудники завода приняли участие в экодесанте вместе со своими детьми, чтобы молодое поколение знало и помнило о подвигах своих дедов и прадедов.