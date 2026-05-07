Унижают, душат и травят толпой: в Самарской области школьник несколько месяцев страдает от нападок одноклассников

Громкий скандал разгорелся в сызранской школе. Родители одного из учеников заявили о травле, которой их сын подвергается уже не первый месяц. В роли мучителей выступают одноклассники мальчика, дело уже дошло до физического насилия. Историю предал огласке президент правозащитной общественной организации Самарской области «БАСТИОН» Алексей Томчук, к которому семья мальчика обратилась за помощью. В ситуацию вмешался СК, заведено уголовное дело. Подробности – в материале «КП-Самара».

От насмешек до физического насилия

Конфликт между учеником 4-го класса и его одноклассниками вспыхнул больше месяца назад. Начиналось все банально – с оскорблений и психологического давления. А потом переросло в рукоприкладство.

«В частности, имел место инцидент с применением удушающего захвата в отношении ребенка, после чего родители были вынуждены обращаться за медицинской помощью и фиксировать телесные повреждения», - рассказал Алексей Томчук журналисту «КП-Самара».

После больничного мальчик вернулся на уроки. И тут же получил по голове – исподтишка.

«Ребенок идет к учителю, делает все правильно. А дальше - классика безнаказанности. Подходит тот самый ученик, который раньше уже душил этого ребенка, и начинает его публично унижать. Жесты, насмешки. Класс подключается», - рассказал Алексей Томчук.

Боится ходить в школу

Учителя все-таки вмешивались в конфликт: проводили беседы, разводили детей по разным классам. Но результат нулевой: травля продолжалась, а количество мучителей росло. Мальчик тем временем, по словам родителей, находится в ужасном моральном состоянии: боится повторения конфликта, ему страшно идти в школу.

«Насколько нам известно, причиной стали особенности поведения детей внутри коллектива. Однако в подобных ситуациях ключевое значение имеет не повод, а реакция взрослых и образовательной организации. К сожалению, школа, по мнению родителей, своевременно и эффективно ситуацию не пресекла», - сказал Томчук.

Реакция прокуратуры и СК

После того, как история была предана огласке, ею заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В СУ СК по Самарской области завели уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Расследование находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Прокуратура тоже организовала проверку по факту конфликта.

«Установлено, что родители одного из учеников обратились в правоохранительные органы, сообщив о конфликте между их ребенком и его одноклассниками. Однако администрация школы своевременно не проинформировала органы профилактики и прокуратуры о произошедшем. Сейчас приняты установленные законом меры», - рассказали в прокуратуре Самарской области.