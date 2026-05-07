«Пошла вон отсюда»: в Самаре выгнанная хозяином хаски умерла по дороге в ветклинику

Умирающую собаку хозяин выгнал на улицу. Фото: предоставлено "Комсомолке".

В Самаре погибла хаски по кличке Умка. Хозяин вышвырнул ее из дома вечером 4 мая. Собака была в критическом состоянии. Соседка Елизавета забрала пса к себе, вызвала зоозащитников. Умке требовались срочное переливание крови и операция, но она умерла по пути в ветклинику. Жители дома написали заявление в полицию по факту жестокого обращения.

«Сосед орал матом на собаку»

Жительница Самары Елизавета стала свидетелем того, как ее сосед выгнал из дома собственную собаку. Все произошло поздно вечером 4 мая примерно в 21:40 в доме на улице Молодогвардейской, который в народе прозвали Шанхаем. Елизавета сидела на лавочке с подругой. Рядом открылась дверь подъезда. На камеру видеонаблюдения попало жуткое зрелище: из подъезда еле выходит, ковыляя, собака породы хаски. Она идет на газон, а потом разворачивается мордочкой к двери, смотрит на хозяина. Но ей в след мужчина орет матом: «Пошла? Вот и пусть идет».

Девушка с подругой не стала ждать. Они догнали несчастное животное и забрали к себе домой.

«Когда я привела хаски в дом, стало понятно, что ее состоянием систематически не занимались. Это было видно сразу, а позже подтвердилось в клинике. Там ветеринары состояние оценили как тяжелое», - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Елизавета.

У собаки оказалась огромная опухоль, старая загнившая рана на голове. Раны вообще не обрабатывали. Пес был худым до предела. Кроме того, на собаке была кровь.

Тело собаки отправили на экспертизу. Фото: предоставлено "КП-Самара".

«Шерсти почти не осталось»

Девушки поняли, что тянуть нельзя. Они обратились в центр помощи животным «ФлагманВет». Зоозащитники приехали сразу и забрали собаку. Пса назвали Умкой.

«Мужчина выбросил на улицу свою пожилую собаку, состояние здоровья которой на данный момент оценивается как критическое. Благодаря Лизе Умка не потерялась. Лиза сделала для нее самое главное - дала шанс выжить», - рассказала позже в соцсетях руководитель центра Инна Тарасенко.

Врачи осмотрели Умку. Предварительные диагнозы были неутешительными: гнойное воспаление матки и новообразование, которое разрослось настолько, что сдавливало кишечник.

«Собака очень длительное время не ела и не могла сходить в туалет. Кроме шерсти и костей у Умки ничего не осталось. Мышечная масса критически потеряна. Это говорит о крайне длительном пребывании в подобном состоянии. У собаки постоянное кровотечение. Когти отросли так, что улицу она тоже видела не часто», -говорит Инна Тарасенко.

Собака не выжила. Фото: предоставлено "КП-Самара".

Несмотря на все эти ужасные симптомы, «хозяин» не обратился в клинику, а вышвырнул истекающую кровью собаку на улицу ночью.

«Нет никаких гарантий, что мы спасем»

Собаку пытались спасти всеми силами. Требовалось экстренное переливание крови, операция, а потом еще одно переливание. Только первое переливание и операция стоили бы 60 тысяч рублей. Неравнодушные люди открыли сбор.

Но чуда не случилось. Умка умерла по пути в стационар. Жители дома, которые стали свидетелями происходящего, написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животным.

«Несмотря на все наши усилия и вашу помощь нам, не удалось спасти Умку. Она ушла практически моментально, по дороге на переливание. Мы благодарим всех, кто откликнулся привезти собак-доноров. Благодарим всех, кто помог финансово. Со смертью собаки история не закончится. Тело Умки сегодня будет отправлено на государственную ветеринарную экспертизу. А далее, после установления причины смерти, вместе со всеми документами об обследованиях - в полицию», - сообщили во «ФлагманВет».

