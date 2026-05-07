Цифровой рубль и инфляционные ожидания: что обсуждают на международном научно-инновационном форуме в Самаре

Диалог между вузом, бизнесом и властью

С 4 по 8 мая 2026 года на базе Самарского государственного экономического университета проходит XIII международный научно-инновационный форум «Экономика возможностей: на пути к сбалансированному росту». Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ при поддержке Банка России и Министерства науки и высшего образования РФ.

- Мы организуем форум в 13 раз, и с каждым годом его аудитория растет, - отметила и.о. ректора СГЭУ Елена Кандрашина. - Сначала мероприятие было ориентировано в основном на академическое сообщество, а с течением времени в него включались партнеры вуза, представители органов власти и бизнеса. На площадках форума создается мультипликативный эффект: обмен информацией и мнениями, анализ новейших тенденций в сфере экономики, системное восприятие происходящих в государстве процессов и логики выстраивания денежно-кредитной политики Банком России, выстраивание коммуникаций между академическим сообществом, органами власти и бизнесом, поиск обоснованных решений для устойчивого развития экономики и многое другое. Сегодня в мероприятии участвуют представители высокого уровня и признанные эксперты. А благодаря партнерству с Банком России мы делаем важный вклад в снижение инфляционных ожиданий.

Откуда деньги в экономике

Для регулятора же участие в форуме – это возможность влиять на развитие экономики через повышение уровня доверия аудитории к проводимой денежно-кредитной политике.

- Современная экономика – это не только производство и инфраструктура, но в первую очередь люди и знания, - отметил советник Председателя Банка России Кирилл Тремасов. - А доверие рождается из понимания. Тем странам, которые смогли добиться того, чтобы денежно-кредитная политика пользовалась высоким доверием общества, где люди понимают, что ценовая стабильность - это объективная реальность, которая образуется по определенной логике, в таких экономиках центральным банкам намного проще достигать своей цели. И наша коммуникационная политика направлена на формирование доверия к проводимой ДКП через раскрытие того, как она устроена и что на нее влияет, на управление ожиданиями экономических агентов.

Как отметила заместитель начальника Волго-Вятского главного управления Банка России Екатерина Богопольская, в этом году спикеры регулятора примут участие в нескольких секциях мероприятия. Основная тема – таргетирование инфляции.

- Мы вместе с бизнесом и академическим сообществом будем обсуждать вопросы, которые изучаются в процессе принятия решения по ключевой ставке: ситуацию в сфере инфляционного давления и на рынке труда, рассмотрим, что такое сбалансированный темп роста для российской экономики, - подчеркнула Екатерина Богопольская. – Поговорим, откуда берутся деньги в экономике, как инфляционные ожидания влияют на практическую экономику и решение задач национального уровня и о многом другом.

Цифровой рубль, доступность финансовых услуг

Уже в первые часы форума был задан практический тон: обсудили особенности бюджетирования экономики Самарской области, самочувствие регионального бизнеса и условия для сбалансированного экономического роста.

Затронули тему доступности финансовых услуг для населения с учетом ограничения мобильного интернета и пути решения проблем: мобильные офисы, выездное обслуживание, оказание финансовых услуг в отделениях почтовой связи, «белые» банкоматы, не привязанные к определенному банку, точки онлайн-доступа к финансовым и государственным услугам в формате «сельский кабинет». В целом, как отметили эксперты, в Самарской области достаточно высокий уровень охвата интернетом – в 93% населенных пунктов, даже в отдаленных районах уровень не ниже 3G.

Также обсудили тему цифрового рубля. Он важен для повышения эффективности расчетов и снижения издержек и комиссий при переводах. При этом люди могут сами выбирать использовать им цифровой рубль или нет.

В рамках форума запланированы пять дней панельных дискуссий, конференций, круглых столов, деловых игр, а также бесплатная программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Макроэкономические тренды и денежно-кредитная политика в современных условиях» с выдачей соответствующего удостоверения.