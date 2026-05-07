Нефтепереработчики рассказали школьникам о подвигах заводчан-фронтовиков

Волонтеры завода помогли ребятам сделать белых бумажных журавлей, которыми дети украсят родную школу. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевский НПЗ»

В канун Дня Победы воспитанники школы-интерната им. Егорова приняли участие в мероприятии, посвященном подвигу заводчан в годы Великой Отечественной войны. В Зале трудовой славы АО «НК НПЗ» сотрудники предприятия рассказали детям, как воевали новокуйбышевцы, как строили завод и город после войны, как помнили о тех, кто не вернулся с фронта. В память о погибших войнах ребята вместе с волонтерами сделали из бумаги белых журавлей – символ бессмертия души павших на поле боя – и украсили ими школу.

В память о героях

В Зале трудовой славы центральная экспозиция «Поклонимся великим тем годам» посвящена военному периоду. Методист зала Наталья Швец обратила внимание ребят, что на Новокуйбышевском НПЗ, который начали строить вскоре после Великой Победы и запустили в 1951 году, работали почти три тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. В процессе архивно-поисковой работы удалось узнать о фронтовых подвигах 2 235 заводчан. Их имена выгравированы на мемориальном камне у заводоуправления.

«Важно знать об истории страны и своего города, – отметила Наталья Швец. – Новокуйбышевск, как и завод, строили на волне энтузиазма. В становлении предприятия-гиганта, где многие технологии осваивали первыми в стране, и в строительстве города, ставшего, по сути, «сыном» Победы, принимали участие вернувшиеся с фронта ветераны. Здесь они работали, учились и получали новую профессию. Их труд был очень востребован, ведь в послевоенные годы страна остро нуждалась в топливе и других продуктах нефтепереработки и нефтехимии».

В числе героев-заводчан был, например, Павел Никитович Узункоян. В городе его именем названа площадь, где установлен бюст, посвященный ему. Каждый год у этого памятника нефтяники-волонтеры вместе с учениками «Роснефть-классов» читают стихи о войне.

Павел Узункоян прошел трудовой путь от оператора до директора, возглавлял завод с 1966 года по 1979 год. Под его руководством росли предприятие и город. Многие социальные учреждения были построены при его директорстве. На войне он служил радиотелеграфистом, попал в плен во время боев в Житомирской области. Чудом выжил в немецких концлагерях. Детям показали его жетон военнопленного с надписью «Шталаг 2А» (лагерь в Нойбранденбурге) и цифрой 86 211, заменяющей узнику имя. После освобождения из плена и работы на лесозаготовках он окончил нефтяной институт в Москве и в 1952 году приехал в Новокуйбышевск, где прожил до конца своей жизни.

Эхо войны в экспонатах музея

В экспозиции Зала трудовой славы хранятся образцы земли, собранные в местах ожесточенных сражений в городах-героях нашей страны. Школьникам показали фильм, как в 1980-е годы заводчанам в ходе уникального автопробега по стране торжественно передали капсулы с этой землей.

Привлек внимание ребят и телеграф 1943 года. По такому аппарату с помощью азбуки Морзе передавали сообщения с фронта. Еще участников мероприятия удивили лыжи военных лет. Дети с удивлением узнали, что на фронте воевали целые лыжные батальоны, громя врага там, где не могли пройти пехота и техника.

Учащаяся школы Полина Дрягина поделилась своими впечатлениями: «Мне было интересно послушать об истории нашего города и завода, о людях, чьими именами названы площадь и улицы. Например, я узнала о судьбе сотрудника Новокуйбышевского НПЗ, героя Советского Союза Максима Бочарикова. Музейные раритеты тоже понравились. Особенно лыжи и хорошо сохранившаяся сумка офицера Красной Армии».

Летят журавли…

Волонтеры завода провели для ребят мастер-класс и помогли сделать белых бумажных журавлей в память обо всех Победителях. В числе тех, кто помогал детям справиться с поделкой, была специалист по промышленной безопасности завода Юлия Пуговкина. Она несколько лет принимает участие в патриотических мероприятиях, каждый раз чувствуя особую миссию быть причастным к празднику Победы.

«Всегда с радостью присоединяюсь к таким акциям, считаю для себя почетным приобщить ребят к истории страны и родного города, ведь благодаря «Урокам мужества» у ребят возникает чувство гордости за свою малую Родину», – уверена Юлия.

Бумажных журавлей дети забрали с собой, чтобы украсить ими школу, как и подарки, полученные от заводчан – книги «Подвиг, навсегда вписанный в историю» с воспоминаниями ветеранов-работников Новокуйбышевского НПЗ.