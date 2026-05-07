«Патриотизм – это у нас семейное»: в Самаре отца участника СВО наградили медалью за воспитание сына-героя

Александр получил медаль «Отец солдата». Фото: глава города Самара | Иван Носков

Житель Самары Александр Меркулов был удостоен медали общественного признания «Отец солдата». Его наградили за воспитание защитника Родины, который сейчас принимает участие в СВО. Ведь вырастить героя – это тоже подвиг. Корреспондент «КП-Самара» пообщалась с Александром Меркуловым и узнала, какие чувства он испытал, получив эту награду.

«Патриотизм – это у нас семейное»

Александр Меркулов получил уникальный знак отличия «Отец солдата» в начале мая. На данный момент почетная медаль есть всего у десяти самарских отцов, воспитавших настоящих героев. Получение награды для Александра стало настоящим удивлением.

«Такие чувства не передаются словами! Конечно, я удивился. Специально не шел к медали, ничего не сделал. Сын, когда узнал, сказал: «Молодец!». Ну а я-то в чем молодец? Вот он – герой!» - поделился Александр.

Сам он вот уже 33 года работает в правоохранительных органах, сейчас занимает должность инспектора ДПС Госавтоинспекции У МВД России по Самаре.

«Работать я начал еще до рождения сына. Возможно, глядя на меня, он выбрал такой путь. Точно сказать не могу, но патриотизм – это у нас семейное. У нас воевал дед, был награжден. Сын об этом знает, знает историю семьи и очень гордится».

Сын на СВО с 2022 года

Даниил, сын Александра, гвардии старший лейтенант, командир взвода, кавалер ордена Мужества, награжден медалями «За боевые отличия» и «Храбрость». С 2022 года Даниил выполняет воинский долг на СВО. Все это время его отец следит за порядком здесь, в Самаре.

«Сын с детства хотел поступить в Суворовское училище – и поступил. После пошел в Рязанское высшее военное, а потом по распределению попал в Новороссийск, откуда и подал документы на СВО».

По словам Александра, отношения в семье у них достаточно теплые. Когда сын оказывается в Самаре, у них есть свои ритуалы и общие занятия: «Все как у всех. Вместе отдыхаем, занимаемся делами».

«Хочется выразить отдельную благодарность за вручение медали администрации района и города. Со мной связались, подали документы. О том, что мой сын – герой, узнали в Москве, а потом направили все необходимые данные в Самару».

Напомним, медаль «Отец солдата» учредили 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением «Отцы России». Она предназначена для награждения отцов, чьи сыновья проявили мужество, отвагу и самоотверженность.

