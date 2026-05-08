«Мой дед вывел из ледяной воды Одера разведгруппу в тыл врага и удерживал плацдарм до прихода войск»

Каждый год в мае взгляды сотрудников «Самараэнерго», приходящих на работу, приковывает огромный стенд «Спасибо за Победу!». На стенде фотографии ветеранов, принимавших участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны и СВО. Среди них начальник отдела информационной безопасности Константин Викторов привычно отыскивает глазами портрет своего тезки-деда - Героя Советского Союза.

- Меня назвали в честь него, только отчества разные: дедушка - Николаевич, я - Александрович, - улыбается Константин Викторов. - К сожалению, лично пообщаться нам не довелось - в 1988 году, когда его не стало, я еще даже ходить не умел. Да и не любил он рассказывать про войну и о своих подвигах.

Однако связь поколений прослеживается: к энергетической отрасли, в которой сейчас трудится один из его многочисленных внуков, герой приложил руку - еще до войны строил электростанцию в Куйбышеве. Со стройки по призыву и отправился в 1939 году в армию, где получил первое боевое крещение на Халхин-Голе.

От Халхин-Гола до Сталинграда

Будущий войсковой разведчик родился в 1918 году в деревне Зеленовка Ставропольского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Здесь окончил семилетнюю школу и нашел верных друзей Владимира Кудашова и Василия Жилина из соседних Верхних Белозерок. После учебы товарищи разъехались - Константин учился в Саратовском рыбном техникуме, потом строил электростанцию, уже в армии окончил Тамбовское танковое училище. На фронт ушли все трое. Каждый вернулся домой Героем Советского Союза. Именами Константина Викторова, Владимира Кудашова и Василия Жилина по сей день гордится современный Тольятти.

В горнило Великой Отечественной, под Сталинград, Константин Викторов попал в августе 1942 года, уже закаленный в боях на территории Монголии. Здесь командир отделения взвода пешей разведки младший сержант много попортил крови врагу, добывая ценные сведения, помогающие раз за разом срывать планы захватчиков. В конце ноября получил награду, которую до конца жизни считал для себя главной, - медаль «За отвагу» за пленение 14 румынских солдат. По дороге к победному маю фронтовик прошел «огонь и воду» буквально: от Сталинграда до Берлина разведчику пришлось переплыть три реки - Дон, Днепр, Одер.

- Нам здорово повезло, когда мы форсировали Днепр осенью 1943-го, - вспоминал ветеран. - Плыли на досках, бревнах, кое-кто держался за перевернутую шлюпку. Снесло нас течением. И удачно так получилось: в этом месте нас не ждали. Правда, не понимаю, как мы потом удержались на кусочке днепровского берега. «Жарили» в нас немцы из пулеметов и пушек - а укрыться негде, берег голый. Спасибо, наша артиллерия подмогла.

«Хенде хох!»

С 1944 года Константин Николаевич воевал командиром разведроты стрелковой дивизии на 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Не раз отважные бойцы предпринимали бесстрашные вылазки в тыл врага за «языками», чтобы добыть важные сведения о дислокации и численности гитлеровских частей. Однажды, когда части Советской армии вели бои за освобождение Польши, он с товарищами перебрался на противоположный берег реки, занятый немцами, чтобы разведать расположение частей противника, его штабов и резервов. Темной ночью разведчики, разделенные Викторовым на две группы, переплыли реку и, пробравшись через передний край обороны, вышли в расположение штаба немецкой пехотной дивизии. Целый день они наблюдали из укрытий за действиями противника и передавали по рации сведения командованию. А в голове Викторова созрел дерзкий замысел: напасть на штаб.

Ночью горстка разведчиков сняла немецкую охрану и по команде своего командира с разных сторон открыла огонь по зданию, забросала его гранатами. Захватив документы штаба, отважные разведчики скрылись. На пути к своим столкнулись с фашистами. Во время неравной схватки Викторов и другие бойцы были ранены, но вернулись с исключительно ценными документами. В них содержался вражеский план обороны города Торуни, на подступах к которому шли сражения.

Стоять насмерть

Операция, за которую Викторов получил звание Героя Советского Союза, датируется апрелем 1945 года. Стрелковая дивизия вышла к Одеру, готовясь к решающему удару по Берлину. Враг отчаянно сопротивлялся, и разведрота получила самоубийственное задание: форсировать разлившийся Одер и занять плацдарм на левом берегу для подготовки наступления наших войск.

- Когда Одер переплывали, скажу честно, шли на смерть, - вспоминал ветеран. - Первый раз я тогда приказ не так выполнил. Назвали нам место переправы. И уже почти в ночь мы узнали, что в этом месте ни один человек на берег живым не выберется - здесь немцы сидели дюже крепко. Что делать? Мы перебрались там, где немец нас не ждал. Река только вскрылась. Льды, льды и льды. Вылезли из воды. Что было потом, как-то трудно вспомнить. Огонь. Стрельба. Крики. Первый плацдарм, первый пятачок за Одером захватила наша рота. Повезло...

Когда, раздвигая руками льдины, на берег вышли разведчики, немцы, оборонявшие дамбу, были потрясены. Однако это было только началом операции: роте предстояло пройти, скрываясь от врага, несколько километров по полузатопленному, заболоченному острову, овладеть второй дамбой, а затем форсировать второй рукав реки. К объекту бойцы пробирались до самого рассвета, и, чтобы застать врага врасплох, весь день ждали покрова темноты по пояс в ледяной воде. Удержать плацдарм оказалось еще труднее, чем его занять. Одна яростная атака немцев следовала за другой. Когда кончились патроны, разведчики сняли автоматы с убитых фашистов и продолжали отстреливаться. Викторов был ранен в ногу, но продолжал руководить боем. К счастью, вовремя прибыло подкрепление.

Овладение плацдармом на берегу Одера обеспечило его успешное форсирование основными силами дивизии. В июне 1945 г. за героизм и мужество Константину Николаевичу Викторову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Живет в детях и внуках

В 1946 году Константин Николаевич, капитан запаса, вернулся домой. Кроме медали «За отвагу» на его груди блестели орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени. После войны фронтовик трудился инструктором Ставропольского райкома партии, затем работал и на других должностях.

Когда познакомился с Анастасией Петровной, у каждого за плечами было по одному браку и по двое детей, так что в конечном счете супруги вырастили восьмерых дружных, любящих друг друга братьев и сестер. Константина Викторова нет почти 40 лет, но подвиг его живет в сердцах многочисленных внуков и земляков: именем героя в Тольятти названа улица и школа №15.

- Я и мои коллеги чтим подвиг наших соотечественников, отстоявших Родину от захватчиков, - говорит внук героя Константин Викторов. - Каждый год делегация «Самараэнерго» участвует в церемонии возложения цветов к Вечному огню, в различных патриотических мероприятиях. Помогает энергокомпания нашим сотрудникам, которые сейчас решают боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Место подвигу есть во все времена.