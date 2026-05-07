Запреты и просьбы не слышат, одна надежда на совесть: в Ботаническом саду рассказали правду о борьбе с вытаптывающими растения гостях

В Ботаническом саду знают о проблеме с вытоптанными цветами фото: читатель "КП-Самара"

Каждую весну цветущий Ботанический сад в Самаре превращается в место паломничества посетителей. В этом году официальное открытие состоялось только 4 мая: сотрудники долго готовились к приему гостей, провели уборку, обновили тропинки. В день открытия состоялся яркий праздник: с зеленой ярмаркой, контактным зоопарком. Уже в первые дни сотни жителей поспешили прогуляться по аллеям сада, чтобы увидеть долгожданное цветение деревьев и цветов. Бело-розовые облака черемухи, яблони, вишни, сливы и миндаля, а также яркий ковер нарциссов у входа стали настоящим магнитом для любителей весенних фотографий. Кстати, сделать яркие снимки можно не нарушая правил – ведь тропинки идут вдоль всех растений. Но, увы, многим этого кажется мало. Во второй же день в «КП-Самара» пожаловались читатели: мол, многие посетители, нарушая все запреты, буквально влезают в клумбы с цветами, вытаптывая тропинки и острова. С открытия прошло всего три дня, а цветущая полянка нарциссов уже покрыта проплешинами. А виноваты любители ярких фото: девушки, мамы с детьми буквально влезают в середину цветочного островка. И каждый считает, что он-то все сделает аккуратно…

Цветущие растения сада привлекают сотни посетителей фото: читатель "КП-Самара"

Наша публикация в социальных сетях вызвала взрыв негодования:

«Потом люди удивляются, почему им не облагораживают парки/территорию. В итоге все загаживают и ломают».

«Варвары. Ради одного фото??? Обычные потребители чужого труда. А копни поглубже - обычное быдло».

Поступили и предложения – выписывать штрафы и вывешивать фотографии вандалов на входе.

«О проблеме знаем»

Как выяснила журналист «Комсомольской правды» для самих сотрудников Ботанического сада такое поведение посетителей - это огромная боль. Несмотря на просьбы соблюдать правила, многие гости все равно сходят с дорожек и протаптывают тропинки прямо среди цветущих растений ради эффектных снимков. По словам сотрудников сада, посетителей особенно тянет подойти как можно ближе к цветам, потрогать лепестки, почувствовать аромат и сделать памятную фотографию среди цветущих деревьев и клумб. Однако такое внимание нередко оборачивается поврежденными цветниками и вытоптанными участками, на восстановление которых уходят месяцы:

«О проблеме знаем. К сожалению, не все соблюдают правила нахождения в саду. Поставили табличку с правилами, скорее всего, добавим еще три дополнительных. На перспективу, думаем, поставить заборчик, как у нас есть дальше в саду. В остальном все зависит только от сознательности посетителей», - ответили журналисту «КП-Самара» в Ботаническом саду.

Недобросовестные посетители сознательно нарушают правила и заходят на территорию клумбы фото: читатель "КП-Самара"

Здесь отмечают, что даже ограждения и предупреждающие таблички не всегда помогают уберечь цветущие растения. По словам сотрудников, часть посетителей сознательно игнорирует правила, некоторые перелезают через заборы и заходят на закрытые участки ради фотографий или прогулки среди цветов. Замечания со стороны работников сада и других гостей тоже не всегда воспринимаются спокойно, иногда в ответ люди начинают спорить или грубить, несмотря на просьбы бережно относиться к растениям и уважать труд сотрудников сада.

Сторожа не успевают за всем следить

«У нас, конечно же, есть сотрудники, присматривающие за порядком. Но вы представляете, какая огромная территория у сада? Они просто не успевают одновременно быть везде», - говорят в Ботсаду.

Уже в ближайшие недели сад окончательно преобразится в настоящую цветущую оранжерею, распустятся новые деревья, кустарники и сезонные растения. Однако сотрудники сада переживают, что без бережного отношения со стороны посетителей сохранить эту красоту будет все сложнее. По их словам, если горожане продолжат игнорировать правила и выходить на клумбы ради фотографий, многие растения могут пострадать:

«Мы очень просим посетителей придерживаться правил посещения Ботанического сада! Сходить с организованных дорожек на газоны, траву и прочее в саду запрещено! Давайте беречь растения, благодаря которым мы все и собираемся в Ботаническом саду, давайте беречь труд сотрудников сада».

Сотрудники Ботсада не успевают за всем следить фото: читатель "КП-Самара"

Неравнодушные жители Самары призывают горожан бережнее относиться к общественным пространствам и уважать труд людей, которые ухаживают за растениями и поддерживают красоту сада. Самарцы просят других посетителей соблюдать правила поведения, не заходить на клумбы и не ломать ветви ради эффектных снимков, а очевидцев не оставаться равнодушными и делать замечания тем, кто игнорирует установленные правила.

«Как жаль, что люди не ценят красоту природы! Почему нельзя просто фотографироваться рядом, а не в клумбах? Кто увидит подобное поведение, сразу делайте замечание, может, станет хоть немного стыдно!», – пишут пользователи в социальных сетях.

«Комсомолка» присоединяется к этому мнению. Обещаем тоже не оставаться равнодушными, когда увидим такие нарушения.