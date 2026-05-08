«Иногда мы стреляли сутками и брали противника на измор»: житель Самары рассказал о буднях ракетного артиллериста в зоне СВО

Сергей Чупейкин провел в зоне СВО полтора года в группе противотанкового ракетного комплекса. Фото: Личный архив героя публикации.

Медиагруппа «Комсомольская правда» совместно с фондом «Защитники Отечества» продолжает публикации в рамках проекта «Родина у всех одна», который посвящен Году единства народов России. В этом цикле мы рассказываем о героях специальной военной операции разных национальностей. Они объединились для Победы, сохранив на передовой лучшие традиции многонационального единства, как и их деды и прадеды – участники Великой Отечественной войны. В этом материале, в канун праздника 9 мая, мы познакомим читателей «КП-Самара» с героем СВО Сергеем Чупейкиным. Он добровольно отправился «за ленточку», где провел полтора года, оттачивая прицельную стрельбу.

Особый день в календаре

Сергей родился в Куйбышеве в 1988 году. По его словам, детство было самым обычным: детский сад, школа, спортивные секции. Казалось бы, ничего особенного – заниматься дзюдо, боксом и рукопашным боем, играть в футбол, но спорт с малых лет закалял его выносливость и силу воли, умение быть стойким несмотря ни на что и выполнять поставленные задачи, пусть небольшие, но важные на каждом этапе становления характера.

«Секции находились рядом с домом, поэтому было удобно ходить после школы. Занимался спортом вместе со старшим братом. После тренировок мы часто заходили в гости к нашему дедушке по маминой линии – Алексею Ивановичу Пономареву. Он был ветераном Великой Отечественной войны, воевал на Украинском фронте. После осколочного ранения его комиссовали в 1943 году, и он вернулся домой, – поделился Сергей. – Я помню, что мы с дедом всегда пили чай, разговаривали, иногда играли в карты. Особенно запомнилось то, что каждый 9 мая был торжественно праздничным: дедушка надевал свои ордена, дом наполнялся нарядными гостями, накрывали стол. В этот особый день радовались Победе со слезами на глазах, вспоминали не вернувшихся с фронта родных, ведь многие остались на полях сражений».

В праздничные дни на столе нередко дымились толстые блины. Бабушка Сергея по отцовской линии привнесла эту традицию из мордовской деревни, где она выросла. Это вкусное угощение так и называли – мордовские блины. Баба Марина жарила их на топленом масле, а для детворы они всегда были национальным деликатесом. В семье по мордовским традициям еще пекли хлеб и шили одежду.

Армейская закалка на краю света

После окончания школы юный спортсмен успел немного поработать и ушел в армию, оказавшись буквально на краю света. В 2006 году Чупейкина отправили служить на Дальний Восток. К месту службы новоиспеченный солдат добирался восемь дней, зато удостоился чести попасть в элитные ракетные войска. Сначала он находился в учебной части в Хабаровске, а затем – в военной части в Приморском крае.

«В учебке получил азы тактической и огневой подготовки, обучился навыкам обращения с оружием и ведения боя, – рассказал Сергей. – Все два года армейской службы провел в многонациональном коллективе. Например, с нами вместе на полигоне тренировался целый взвод башкир. В армии я познакомился с ребятами разных национальностей, в том числе с представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Среди срочников были якуты, тувинцы, нанайцы, чукчи. Очень интересно было с ними общаться: они опытные охотники и меткие стрелки. Очень благодарен этим годам, которые подарили мне друзей, армейский опыт и серьезную «школу жизни». Одно из ярких воспоминаний – стоишь на плацу на ветру, пронизывающим насквозь, а потом при любых погодных условиях выполняешь приказы командира».

За время боев ветеран был дважды контужен, но выполнил боевые задачи. Фото: Личный архив героя публикации.

«За ленточку» по зову души

После армии Сергей работал в охранной сфере, сопровождал грузы. Когда началась специальная военная операция, в первые же дни он потерял близкого друга, армянина по национальности, из взвода ульяновских десантников. Для себя решил – надо защищать Родину. Несколько месяцев трудился инструктором по подготовке мобилизованных, а потом попросился на передовую.

«Я знал, что смогу, ведь за плечами была спортивная и армейская подготовка, – сказал боец. – В июне 2023 года я поехал в зону СВО. Начал воевать в составе бригады специального назначения на Херсонском направлении. В числе моих сослуживцев, ставших друзьями, были снова ребята разных национальностей: белорус, туркмен, русский. Мы в едином порыве трудились, что называется, служили душа в душу, вместе боролись против нацизма в группе противотанкового ракетного комплекса: отслеживали ротацию противника, громили наблюдательные пункты и технику, работали и на крышах домов, и с возвышенностей. Иногда мы стреляли сутками и брали противника на измор. Со своими боевыми товарищами я пробыл на передовой около года».

В октябре 2024 года Сергей отправился снова на фронт. Упорство ему было не занимать. Видимо, сказывались героические гены. Его прадед по отцовской линии, участник Великой Отечественной войны, Егор Чупейкин, несправедливо оказавшись в штрафбате, отважно воевал на самых опасных участках огневых рубежей. В кровопролитных боях неоднократно был ранен, сумел выжить и вернулся домой, правда, не в родную Мордовию, а в Георгиевку Куйбышевской области, где оказался востребован его сельскохозяйственный опыт.

«Третью командировку я провел в разведывательно-штурмовой бригаде, – поделился ветеран. – За время боев получил всего две контузии, но много раз был на волоске от смерти. Иногда казалось, что не выберемся, но все же, невзирая на все трудности и вражеские атаки, выполняли боевые задачи. Мы защищали нашу Родину, отстаивали наши традиционные ценности, в том числе многонациональное единство большой страны», – заверил Сергей.

«Братство защитников» в тылу

Вернувшись домой, вместе с боевыми друзьями он начал помогать бойцам адаптироваться в мирной жизни. Сергей работает в Центре помощи и реабилитации «Братство защитников Отечества».

После возвращения с передовой Сергей помогает боевым товарищам адаптироваться в мирной жизни. Фото: Личный архив героя публикации.

«Мы помогаем ветеранам в получении мер господдержки, образования и трудоустройстве, привлекаем их к проведению мероприятий, собираем гуманитарную помощь для наших защитников, ездим на передовую, чтобы передать все из рук в руки. Проводим «Уроки мужества» в детских садах, школах и библиотеках», – отметил ветеран.

Недавно он окончил обучение по региональной программе «СВОё Дело. Самарская область», запущенной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Этот проект по вовлечению ветеранов специальной военной операции в предпринимательскую деятельность реализуется при поддержке регионального правительства и Фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Став участником проекта, я получил знания и навыки для открытия своего дела, узнал, как правильно зарегистрировать бизнес, подобрать подходящую форму собственности и систему налогообложения, как разрабатывают бизнес-план. Кроме того, я познакомился с мерами государственной поддержки предпринимателей, – рассказал Сергей Чупейкин. –Важно и то, что я нашел друзей и единомышленников, а также заручился поддержкой региональной управленческой команды. В финале я представил экспертной комиссии проект «Профориентолог», который посвящен реабилитации ветеранов СВО. Вскоре он получит господдержку, благодаря чему еще больше наших участников СВО смогут решить свои проблемы».

По его словам, программа «СВОё Дело» помогает ветеранам раскрыть свой потенциал, получить новые компетенции для реализации себя уже в статусе основателя и владельца собственного дела.