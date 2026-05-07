Ремонт до декабря: что ответили в ГЖИ про крышу на Флотской в Самаре, которую срывал апрельский ураган

В конце апреля во время урагана в Самаре с крыши общежития на улице Флотской полетели куски рубероида и листы профнастила. Семья с ребенком успела спрятаться в машине за секунды до того, как на их место упали тяжелые фрагменты кровли. Теперь ситуацию прокомментировали в ГЖИ Самарской области. Из ведомства пришел ответ на запрос «КП-Самара».

«Успели заскочить в машину за секунду до удара»

Суббота, 25 апреля, в Самаре выдалась ветреной. В регионе бушевал ураган — именно он, по словам очевидцев, спровоцировал ЧП у дома № 17 на улице Флотской.

По информации из сети, семья с детьми подъехала к общежитию. Как только люди вышли из машины — с крыши начали падать куски рубероида и металлические листы профнастила. Жильцы успели среагировать: местные дети забежали в подъезд, мать с ребенком прыгнула обратно в авто.

«Семья с детьми чудом спаслась: успели заскочить в машину. Еще чуть-чуть — и пострадали бы маленькие дети», — рассказывали очевидцы в соцсетях.

В сети были опубликованы видео в момент урагана. На кадрах отчетливо видно, как с крыши падают крупные куски материалов, разлетаясь по двору и приземляясь прямо у входа в здание.

«Крыша после ремонта оказалась ржавой»

Новость разлетелась по самарским пабликам и чатам. Жители возмущались: ремонт кровли проводился совсем недавно, а в результате — реальная угроза жизни.

«Кошмар какой, хорошо, что не пешком, а на машине… Крыша после ремонта, а листы ржавые. Кто-то делал вид, что сделали ремонт!» — написала Светлана С.

Впрочем, были и те, кто призывал не торопиться с выводами. Елена Ш., живущая на пятом этаже общежития, объяснила: крыша еще только ремонтируется, часть ее вскрыта, а старые листы вообще не были прикручены.

«Вместо этих разглагольствований приезжайте и посмотрите, что происходит на самом деле!» — написала она.

После инцидента редакция «КП-Самара» отправила официальный запрос в профильные ведомства, чтобы разузнать, что же на самом деле случилось с кровлей здания.

Что ответили в ГЖИ

В Государственной жилищной инспекции Самарской области сообщили, что обновлением крыши на Флотской, 17 занимается не управляющая компания, а Фонд капремонта. Подрядчик — ООО «Вертикаль». Ремонт должны закончить до 31 декабря 2026 года.

«Контрольные мероприятия в отношении этого дома не проводились», — говорится в ответе ГЖИ.

По информации ведомства, жалобы от жителей поступали и раньше — в 2025 году. После них управляющая компания проводила ремонт, но нынешний случай связан уже с новой кампанией по капремонту.

Гарантия на работы — 5 лет. Если подрядчик нарушил обязательства, Фонд капремонта должен заставить его все исправить за свой счет.

По закону протечки на крыше должны устранять за сутки, а повреждения, угрожающие жизни, — немедленно. За нарушения должностным лицам грозят штрафы до 100 тысяч рублей, юридическим — до 350 тысяч.

Если жители пожалуются, ГЖИ проведет проверку и выдаст предписание.

Что в итоге

На момент публикации редакция не располагает информацией о том, было ли проведено контрольное мероприятие по факту инцидента 25 апреля. Однако ясно одно: кровля дома на Флотской, 17 была в состоянии, опасном для жизни людей. И это при том, что ремонт должен продолжаться до конца 2026 года.

Жителям, чье имущество пострадало, а также всем, кто опасается за безопасность, стоит фиксировать факты нарушений и направлять жалобы в ГЖИ, прокуратуру и Фонд капремонта.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в ООО «Вертикаль» с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы продолжаем следить за развитием событий.

