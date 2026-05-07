Добро начинается с нас: сотрудники нефтеперерабатывающего завода провели акцию «Месяц добрых дел»

Волонтеры с особым трепетом подошли к благоустройству памятных мест Новокуйбышевска. Фото: Предоставлено "КП".

Меняют мир

- Я считаю, что каждый день нашей жизни должен быть полезным и иметь смысл. Верю, что даже небольшой суммой, добрым поступком и любой своей посильной помощью можно изменить мир к лучшему, - под этими словами оператора товарного цеха ВиВ Новокуйбышевского НПЗ Ольги Шлейковой подписались бы сотни ее коллег, активистов волонтерского движения завода и корпоративной программы НК «Роснефть» «Платформа добрых дел».

Буквально на днях на предприятии завершилась акция «Месяц добрых дел». За это время сотрудники завода успели помочь родному городу сразу в нескольких направлениях - от экологии до поддержки социальных проектов.

Весенняя уборка: шаг за шагом

Забота о природе - важный приоритет для коллектива завода. Едва сходит снег, волонтеры берут в руки инвентарь, чтобы навести порядок. Традиционная весенняя уборка прошла как на самом предприятии, так и на закрепленных за ним городских территориях: на проспекте Победы и улице 50 летия НК НПЗ. Результат впечатляет: собрано и вывезено более 500 тонн мусора.

А накануне Дня Победы заводские добровольцы присоединились к всероссийским проектам «Историческая память» и «Волонтеры Победы». Работники с особым трепетом подошли к благоустройству памятных мест Новокуйбышевска: привели в порядок монументы в честь руководителей завода - Г. И. Гореченкова и П. Н. Узункояна, позаботились о памятниках участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла и прилегающих к ним территориях, отреставрировали обелиск Славы - символ благодарности ветеранам предприятия, которые после войны помогали строить предприятие и город.

Уроки добра и здоровья

Особое внимание волонтеры уделили работе с детьми. Воспитанники подшефной школы интерната им. И. Е. Егорова стали участниками необычной встречи. На «Уроке мужества» ребята услышали живые истории о подвигах заводчан ветеранов, а затем своими руками сделали белых журавлей - символ памяти о тех, кто не вернулся с войны.

А в загородном профилактории «Дубки» в рамках акции «Месяц весенней заботы» была организована школа здоровья с персональными консультациями от врачей предприятия, советами по правильному питанию и мастер-классом по приготовлению полезных десертов и витаминных коктейлей.

Не менее творческим получился мастер класс от ветеранов завода. Они показали, что вторсырье может стать основой для множества интересных вещей. И теперь холл профилактория украшают картины из шерсти, сделанные руками отдыхающих.

Забота без границ

Уже более 10 лет «Роснефть» поддерживает донорское движение. В этом году весенний «День донора» объединил свыше 100 сотрудников новокуйбышевского завода - как доноров со стажем, так и новичков этого благородного начинания. Каждый из них внес свой вклад в спасение человеческих жизней - вместе они сдали более 40 литров донорской крови, в том числе редких групп.

Поддержка волонтеров-нефтерепеработчиков коснулась и тех, кто не может попросить о помощи сам. В рамках акции «Весна для хвостиков» сотрудники предприятия собрали и передали приютам Новокуйбышевска более 300 кг корма для животных.

- Это одна из любимых акций, - поделилась специалист отдела эксплуатации новых объектов Светлана Кулишова, постоянная участница множества различных инициатив добра: от плоггинг-забегов и субботников до сбора вторсырья. - У меня животные были с детства, я люблю о них заботиться, всегда ношу с собой пакетики корма и поддерживаю заводские сборы для новокуйбышевского приюта «Надежда» и приюта для кошек.

«Месяц добрых дел» закончился, но список запланированных на заводе акций добра и заботы продолжается: предстоят уборка на берегах водоемов, посадка деревьев и многое другое. Волонтерство стало частью жизни многих заводчан и вне предприятия. Они хотят быть примером для подрастающего поколения, чтобы вместе делать мир лучше.