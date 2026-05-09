Фронтовики с медалями на груди, танцы на площади и торжественные шествия: как отмечали День Победы в Куйбышеве в разные годы

Самарцам показали архивные фото празднования Дня Победы в Куйбышеве

9 мая – особая дата в истории нашей страны, день всенародной памяти и гордости за подвиг предков, одержавших победу в Великой Отечественной войне. 81 год назад советские войска водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине, завершили разгром нацистской Германии, освободили территории СССР и спасли народы Европы от фашистского порабощения. В этот день по всей России проходят торжественные парады, напоминающие о цене мира и величии совершенного подвига. Редакция «КП-Самара» обратилась к областным архивам и нашла уникальные фотографии, позволяющие увидеть, как отмечали День Победы и проводили военные парады в Куйбышеве в разные годы.

Первая годовщина Победы

Фотографии первой годовщины Победы в 1946 году, сохранившиеся в фондах Архива Самарской области, передают атмосферу искренней радости и большого торжества того времени. На улицах города можно было увидеть девушек в праздничных нарядах и фронтовиков, чьи награды свидетельствовали о пережитом подвиге.

Гуляния куйбышевцев в день Победы. 9 мая 1946 г. Фото: ВК/Архивы Самарской области/

Вместе с ними на парад выходили семьи и тысячи жителей, чтобы почтить память павших, разделить радость Победы и поддержать друг друга в начале долгого пути восстановления страны.

Завершался этот памятный день ярким праздничным салютом, ставшим символом надежды, мира и новой жизни.

Фейерверки в Куйбышеве в день Победы. 9 мая 1946 г. Фото: ВК/Архивы Самарской области/

День Победы в 70–80-е годы

В 70–80-е годы празднование Дня Победы в Куйбышеве приобрело особую, по-настоящему торжественную атмосферу. На парады приходили ветераны Великой Отечественной войны с печатью прожитых испытаний на лицах. На их груди сияли боевые награды, ставшие символом мужества, стойкости и огромного вклада в освобождение Родины.

Многие фронтовики приходили на торжества вместе с внуками, стремясь лично передать им память о войне и значении 9 Мая, чтобы связь поколений и уважение к подвигу не прерывались со временем.

Ветераны войны Великой Отечественной войны 1988 г. Фото: ВК/Архивы Самарской области/

Атмосфера праздника была поистине особенной. Ветераны, несмотря на возраст, вставали и вместе с остальными пели военные и народные песни, которые возвращали их в годы молодости и боевого братства. Люди вокруг подхватывали знакомые мелодии, многие не сдерживали эмоций и пускались в пляс. В такие моменты торжество превращалось не просто в официальный парад, а в искреннее народное празднование Победы.

Празднование Дня Победы на площади Славы. 1988 г. Фото: ВК/Архивы Самарской области/

Конечно, ни один парад не обходился без торжественного шествия, в котором колонны участников проходили по улицам города под звуки оркестров и аплодисменты зрителей. Повсюду развевались праздничные флаги и знамена.

Колонна ветеранов войны и труда на стадионе "Локомотив" в День Победы. 1973 г. Фото: ВК/Архивы Самарской области/

Не обходилось и без концертов, которые становились важной частью торжеств. Один из самых запоминающихся прошел на площади Славы в 1985-м, в год 40-летия Победы. Тогда тысячи куйбышевцев собрались вместе, чтобы услышать военные песни, ставшие символом целой эпохи, и разделить общую радость великого праздника. Звучали знакомые мелодии, которые объединяли поколения, а люди поздравляли друг друга с юбилейной датой, вспоминая подвиг тех, кто отстоял мирное будущее страны.

Концерт в честь Дня Победы 1985 г. Фото: ВК/Архивы Самарской области/

Этот праздник напоминает о цене мира, о мужестве и самоотверженности людей, которые защищали нашу страну. 9 Мая навсегда останется символом единства, благодарности и вечной памяти о великом подвиге советского народа.

