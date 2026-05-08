Закрытые улицы и толпы фанатов: как в Тольятти снимают сериал с Павлом Прилучным

Съемки сериала о легендарном тольяттинском оперативнике Дмитрии Огородникове идут полным ходом. Актер Павел Прилучный, который играет в нем главную роль, поблагодарил жителей за теплый прием, а мэрия опубликовала график перекрытия улиц до июня. Как проходят съемки в Тольятти, разузнала корреспондент «КП-Самара»
На улицах Тольятти сейчас — атмосферные ларьки, бумажные объявления на столбах, люди в винтажной одежде и с прическами из 90-х. Город преобразился до неузнаваемости — будто машина времени перенесла всех на три десятилетия назад.
Съемочная группа обосновалась в разных локациях: от Комсомольского района до Медгородка. Местные жители наблюдают за процессом кто из окон своих квартир, кто с балконов, а самым везучим удается не только увидеть звезд, но и сделать фото.
«Привет девяностые, давно не виделись! Есть разные яркие события в текущей жизни людей, но быть в эпицентре съемки фильма, не принимая там активного участия, — то еще приключение. Можно было, находясь на балконе своего дома, наблюдать за магией рождения будущего фильма», — делится впечатлениями одна из тольяттинок.
Другой жительнице и вовсе удалось пробраться в съемочный быт.
«Я зашла «на часок», а зависла на полдня. Пообщалась с ассистентом по актерам, попила кофе в фудтреке (это где кормится вся съемочная группа), даже на площадке стояла не как все, за ограждением, а максимально близко. Наблюдала за работой актеров. Атмосферно так на площадке!» — пишет Валентина Б.
Актер Павел Прилучный, который сейчас находится в Тольятти на съемках нового проекта, признался, что местное гостеприимство его покорило. Из-за плотного графика он не может уделить время каждому фанату, но поблагодарил всех за теплый прием.
«Хочу поблагодарить жителей Тольятти за теплый прием, мне безумно приятно. Если бы была такая возможность, уделил бы внимание каждому из вас, но, к сожалению, съемочный график очень плотный. Спасибо за вашу поддержку — это очень важно и ценно для меня!» — написал актер в соцсетях.
Судя по видео, которые публикуют тольяттинцы, к передвижному вагончику актера действительно выстраиваются очереди: люди хотят получить автограф и сделать фото со звездой.
Из-за съемок в Тольятти вводятся ограничения движения. Городская администрация опубликовала график перекрытий на период с 9 мая по 6 июня.
Список внушительный: под ограничения попадают улицы Кунеевская, Громовая, Матросова, Бурлацкая, Носова, Никонова, Коммунальная, Вокзальная, Энергетиков, Дзержинского, Ворошилова, Новозаводская, Чайкиной и многие другие.
Также будут перекрывать въезды к Итальянскому пляжу, к ТЦ «Океан» и к нижней парковке перед железнодорожным вокзалом «Тольятти».
За 24 часа до начала съемок в зоне ограничения будет запрещена парковка машин и средств индивидуальной мобильности.
Не обошлось и без местных талантов. Алексей Клоков, житель Тольятти, снялся в роли прохожего в одном из эпизодов, который иллюстрирует события 1996 года.
Съемки для горожан стали настоящим праздником. Кому-то удается поймать для фото Павла Прилучного, кому-то — других актеров, например, Никиту Тезина (известного по сериалам «Кремлевские курсанты» и «Матч»).
«Перейду дорогу главному герою Павлу Прилучному — чудеса да и только», — делится впечатлениями одна из жительниц, которой посчастливилось случайно встретить актера вне съемочной площадки.
Сам Прилучный, судя по количеству снимков в соцсетях, фанатам не отказывает. Но с каждым днем сделать с ним фото становится все сложнее — график уплотняется, а съемки продолжатся в Тольятти ориентировочно до середины июня.
Напомним, криминальный сериал носит рабочее название «Чужой Огород». В его основе — реальная история майора Дмитрия Огородникова, начальника отделения по расследованию заказных убийств УВД Тольятти.
Двухметровый рост, могучее телосложение и принципиальность. «Он был оперативником от Бога», — пишут о нем в соцсетях. Дмитрий Огородников раскрыл банду киллеров татарской группировки, разоблачил авторитета Сиротенко с 5 миллионами долларов и вывел на чистую воду «слоновских» — рязанских киллеров, работавших на Диму Большого. Бандиты получили рекордные 214 лет тюрьмы на 22 человека.
22 мая 2000 года Огородникова расстреляли из автоматов у поворота на Южное шоссе. В него попало почти 30 пуль. Убийство потрясло город. Похоронили легендарного оперативника на Баныкинском кладбище, на Аллее героев.
Партнерами Павла Прилучного по съемочной площадке стали актеры Никита Тезин и Сергей Городничий, который прославился главной ролью в мелодраме «Ландыши. Такая нежная любовь». Там он сыграл простого лейтенанта Леху Данилина, который женится на богатой наследнице Кате. Подробности ролей пока держатся в секрете.
Проект находится в активной фазе производства. Судя по графику перекрытий, работать съемочная группа будет до июня включительно. О дате выхода сериала официальных объявлений пока не было.
