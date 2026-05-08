Закрытые улицы и толпы фанатов: как в Тольятти снимают сериал с Павлом Прилучным

Съемки сериала в самом разгаре. Фото: личная страница Павла Прилучного в соцсетях.

Съемки сериала о легендарном тольяттинском оперативнике Дмитрии Огородникове идут полным ходом. Актер Павел Прилучный, который играет в нем главную роль, поблагодарил жителей за теплый прием, а мэрия опубликовала график перекрытия улиц до июня. Как проходят съемки в Тольятти, разузнала корреспондент «КП-Самара»

Город превратился в декорацию

На улицах Тольятти сейчас — атмосферные ларьки, бумажные объявления на столбах, люди в винтажной одежде и с прическами из 90-х. Город преобразился до неузнаваемости — будто машина времени перенесла всех на три десятилетия назад.

Съемочная группа обосновалась в разных локациях: от Комсомольского района до Медгородка. Местные жители наблюдают за процессом кто из окон своих квартир, кто с балконов, а самым везучим удается не только увидеть звезд, но и сделать фото.

Город превратился в одну большую декорацию. Фото: ВКонтакте/ Юлия Коблова

«Привет девяностые, давно не виделись! Есть разные яркие события в текущей жизни людей, но быть в эпицентре съемки фильма, не принимая там активного участия, — то еще приключение. Можно было, находясь на балконе своего дома, наблюдать за магией рождения будущего фильма», — делится впечатлениями одна из тольяттинок.

Другой жительнице и вовсе удалось пробраться в съемочный быт.

«Я зашла «на часок», а зависла на полдня. Пообщалась с ассистентом по актерам, попила кофе в фудтреке (это где кормится вся съемочная группа), даже на площадке стояла не как все, за ограждением, а максимально близко. Наблюдала за работой актеров. Атмосферно так на площадке!» — пишет Валентина Б.

«Спасибо за поддержку»: Прилучный обратился к тольяттинцам

Актер Павел Прилучный, который сейчас находится в Тольятти на съемках нового проекта, признался, что местное гостеприимство его покорило. Из-за плотного графика он не может уделить время каждому фанату, но поблагодарил всех за теплый прием.

Съемочная площадка развернулась прямо у подъезда жилого дома. Фото: ВКонтакте/Валентина Богатова

«Хочу поблагодарить жителей Тольятти за теплый прием, мне безумно приятно. Если бы была такая возможность, уделил бы внимание каждому из вас, но, к сожалению, съемочный график очень плотный. Спасибо за вашу поддержку — это очень важно и ценно для меня!» — написал актер в соцсетях.

Судя по видео, которые публикуют тольяттинцы, к передвижному вагончику актера действительно выстраиваются очереди: люди хотят получить автограф и сделать фото со звездой.

Перекрытия до июня: куда нельзя проехать

Из-за съемок в Тольятти вводятся ограничения движения. Городская администрация опубликовала график перекрытий на период с 9 мая по 6 июня.

Список внушительный: под ограничения попадают улицы Кунеевская, Громовая, Матросова, Бурлацкая, Носова, Никонова, Коммунальная, Вокзальная, Энергетиков, Дзержинского, Ворошилова, Новозаводская, Чайкиной и многие другие.

Фанатам удается «поймать» актера на улицах города. Павел в фото не отказывает. Фото:ВКонтакте/ Елена Ерохина

Также будут перекрывать въезды к Итальянскому пляжу, к ТЦ «Океан» и к нижней парковке перед железнодорожным вокзалом «Тольятти».

За 24 часа до начала съемок в зоне ограничения будет запрещена парковка машин и средств индивидуальной мобильности.

Тольяттинец снялся с Прилучным

Не обошлось и без местных талантов. Алексей Клоков, житель Тольятти, снялся в роли прохожего в одном из эпизодов, который иллюстрирует события 1996 года.

Съемки для горожан стали настоящим праздником. Кому-то удается поймать для фото Павла Прилучного, кому-то — других актеров, например, Никиту Тезина (известного по сериалам «Кремлевские курсанты» и «Матч»).

«Перейду дорогу главному герою Павлу Прилучному — чудеса да и только», — делится впечатлениями одна из жительниц, которой посчастливилось случайно встретить актера вне съемочной площадки.

Местные жители разгуливают на местах съемок, рассматривают новые достопримечательности. Фото:ВКонтакте/ Наталья Панфилова

Сам Прилучный, судя по количеству снимков в соцсетях, фанатам не отказывает. Но с каждым днем сделать с ним фото становится все сложнее — график уплотняется, а съемки продолжатся в Тольятти ориентировочно до середины июня.

Майор Огородников, «шестерка» и киллеры

Напомним, криминальный сериал носит рабочее название «Чужой Огород». В его основе — реальная история майора Дмитрия Огородникова, начальника отделения по расследованию заказных убийств УВД Тольятти.

Двухметровый рост, могучее телосложение и принципиальность. «Он был оперативником от Бога», — пишут о нем в соцсетях. Дмитрий Огородников раскрыл банду киллеров татарской группировки, разоблачил авторитета Сиротенко с 5 миллионами долларов и вывел на чистую воду «слоновских» — рязанских киллеров, работавших на Диму Большого. Бандиты получили рекордные 214 лет тюрьмы на 22 человека.

22 мая 2000 года Огородникова расстреляли из автоматов у поворота на Южное шоссе. В него попало почти 30 пуль. Убийство потрясло город. Похоронили легендарного оперативника на Баныкинском кладбище, на Аллее героев.

Кто еще в кадре и когда выйдет сериал

Партнерами Павла Прилучного по съемочной площадке стали актеры Никита Тезин и Сергей Городничий, который прославился главной ролью в мелодраме «Ландыши. Такая нежная любовь». Там он сыграл простого лейтенанта Леху Данилина, который женится на богатой наследнице Кате. Подробности ролей пока держатся в секрете.

Проект находится в активной фазе производства. Судя по графику перекрытий, работать съемочная группа будет до июня включительно. О дате выхода сериала официальных объявлений пока не было.

