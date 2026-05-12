Теплые дни уже на подходе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После прохладных выходных в Самарскую область вновь возвращается жара. Потепление будет наступать постепенно, и уже к концу рабочей недели воздух прогреется до +29 градусов. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 12-15 мая 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, во вторник, 12 мая, пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +20...+22 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В среду, 13 мая, грозы сохранятся, как и дожди. Потеплеет до +20...+25 градусов.

В четверг, 14 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +21...+26 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут 8-13 метров в секунду.

В пятницу, 15 мая, в Самару придет жара до +29 градусов. Осадков не будет, за окном ожидается переменная облачность.

Метеорологи Gismeteo обещают дожди 12 и 14 мая. В остальные дни ожидается переменная облачность. В начале недели температура воздуха составит +20 градусов, но уже к пятнице, 15 мая, воздух прогреется до +29 градусов.

Синоптики Яндекс Погоды прогнозируют теплую неделю. Во вторник, 12 мая, ожидаются дожди. В последующие дни осадков не будет. Температура воздуха будет варьироваться от +21 до +27 градусов.