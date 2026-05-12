«Нужно научиться тренироваться и играть без Дзюбы»: что произошло после матча «Акрон» - «Ростов» 11 мая 2026 года

Ифет Джаковац высказался об игре «Акрона» без Артема Дзюбы Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

11 мая тольяттинский «Акрон» в Самаре принимал «Ростов» в рамках 29 тура РПЛ. Матч завершился победой южан со счетом 1:3. Единственный мяч тольяттинцы забили благодаря автоголу Умара Сако.

«Не хватило лидерских качеств»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после матча подвел итоги встречи. Наставник считает, что на поле его подопечным не хватило уверенности, а также лидерских качеств. Во многом на это повлияло большое количество молодых футболистов:

«Не хватило уверенности в своих действиях. Наверное, в большей степени это связано с психологической особенностью. Это с одной стороны понятно, потому что было достаточно много молодых игроков. Лидерских качеств, которые присущи таким игрокам как Артем Дзюба, явно не хватило. «Ростов» как будто бы в первом тайме оказался злее».

Заур Тедеев считает, что команде не хватило уверенности и лидерских качеств Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

После поражения тольяттинцы оказались в зоне стыковых матчей. Однако Тедеев уверен – еще ничего не потеряно. Красно-черным нужно забыть все неудачи и перезагрузиться перед решающей игрой с «Крыльями Советов»:

«Ничего не потеряно, всё зависит от последнего матча. Конечно, мы максимально усложнили себе ситуацию, но надо выбираться из этой ситуации. Мы должны всё отбросить в сторону и как будто бы заново родиться».

«Дзюба дает команде массу преимуществ»

Полузащитник «Акрона» Ифет Джаковац в разговоре с Metaratings поделился эмоциями от поражения. Футболист отметил, что сезон для тольяттинцев получился очень непростым, но обыграть «Крылья Советов» и сохранить прописку в РПЛ без стыковых матчей красно-черным под силу:

«Конечно, всей команде сейчас очень тяжело. Очень сложный сезон получается для нас. Еще один матч остался впереди на исправление ситуации. Хочу сказать, что все в наших руках. Мы вполне можем обыграть «Крылья Советов» и остаться в РПЛ напрямую».

Ифет Джаковац уверен, что «Акрон» может обыграть «Крылья» и сохранить место в РПЛ Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Также Ифет рассказал, насколько тяжело «Акрону» играть без своего лидера – Артема Дзюбы, который пропускал матч из-за травмы. Джаковац заявил, что Дзюба дает на поле очень много, но тольяттинская команда должна научиться играть без него:

«Когда Артем на поле, это дает нашей команде массу преимуществ. Это и так понятно. Про Дзюбу уже многое сказано, все про него знают. Даже если мы понимаем, что нам без него тяжело, мы должны очень продуктивно провести эту неделю, найти новые ходы и решения в атаке. Научиться тренироваться и играть без него».

«Хотел сыграть против Дзюбы»

Отсутствие Дзюбы расстроило не только игроков и тренерский штаб «Акрона», но и их соперников. Например, защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков признался, что очень хотел сыграть против Артема. Игроки когда-то вместе выступали за «Зенит». Чистяков хотел вспомнить веселые истории из того времени:

«Я лично расстроился, потому что очень хотел сыграть против Артема, пободаться немножко. Мы вместе играли в «Зените», было много всяких прикольных моментов на тренировках. Хотелось вспомнить их. Хотелось сыграть против Артема - лучшего нападающего России».

После 29 туров у «Акрона» 27 набранных очков и 13 место в турнирной таблице РПЛ. 17 мая в заключительной игре нынешнего сезона тольяттинцы сыграют в Самаре с «Крыльями Советов».