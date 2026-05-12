«Нужно научиться тренироваться и играть без Дзюбы»: что произошло после матча «Акрон» - «Ростов» 11 мая 2026 года

11 мая тольяттинский «Акрон» в Самаре принимал «Ростов» в рамках 29 тура РПЛ. Матч завершился победой южан со счетом 1:3. Единственный мяч тольяттинцы забили благодаря автоголу Умара Сако.
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после матча подвел итоги встречи. Наставник считает, что на поле его подопечным не хватило уверенности, а также лидерских качеств. Во многом на это повлияло большое количество молодых футболистов:
«Не хватило уверенности в своих действиях. Наверное, в большей степени это связано с психологической особенностью. Это с одной стороны понятно, потому что было достаточно много молодых игроков. Лидерских качеств, которые присущи таким игрокам как Артем Дзюба, явно не хватило. «Ростов» как будто бы в первом тайме оказался злее».
После поражения тольяттинцы оказались в зоне стыковых матчей. Однако Тедеев уверен – еще ничего не потеряно. Красно-черным нужно забыть все неудачи и перезагрузиться перед решающей игрой с «Крыльями Советов»:
«Ничего не потеряно, всё зависит от последнего матча. Конечно, мы максимально усложнили себе ситуацию, но надо выбираться из этой ситуации. Мы должны всё отбросить в сторону и как будто бы заново родиться».
Полузащитник «Акрона» Ифет Джаковац в разговоре с Metaratings поделился эмоциями от поражения. Футболист отметил, что сезон для тольяттинцев получился очень непростым, но обыграть «Крылья Советов» и сохранить прописку в РПЛ без стыковых матчей красно-черным под силу:
«Конечно, всей команде сейчас очень тяжело. Очень сложный сезон получается для нас. Еще один матч остался впереди на исправление ситуации. Хочу сказать, что все в наших руках. Мы вполне можем обыграть «Крылья Советов» и остаться в РПЛ напрямую».
Также Ифет рассказал, насколько тяжело «Акрону» играть без своего лидера – Артема Дзюбы, который пропускал матч из-за травмы. Джаковац заявил, что Дзюба дает на поле очень много, но тольяттинская команда должна научиться играть без него:
«Когда Артем на поле, это дает нашей команде массу преимуществ. Это и так понятно. Про Дзюбу уже многое сказано, все про него знают. Даже если мы понимаем, что нам без него тяжело, мы должны очень продуктивно провести эту неделю, найти новые ходы и решения в атаке. Научиться тренироваться и играть без него».
Отсутствие Дзюбы расстроило не только игроков и тренерский штаб «Акрона», но и их соперников. Например, защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков признался, что очень хотел сыграть против Артема. Игроки когда-то вместе выступали за «Зенит». Чистяков хотел вспомнить веселые истории из того времени:
«Я лично расстроился, потому что очень хотел сыграть против Артема, пободаться немножко. Мы вместе играли в «Зените», было много всяких прикольных моментов на тренировках. Хотелось вспомнить их. Хотелось сыграть против Артема - лучшего нападающего России».
После 29 туров у «Акрона» 27 набранных очков и 13 место в турнирной таблице РПЛ. 17 мая в заключительной игре нынешнего сезона тольяттинцы сыграют в Самаре с «Крыльями Советов».