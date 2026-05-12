Сезон бесконечного насморка и слезящихся глаз: когда в Самарской области закончится пик цветения березы

Весна для одних – это время прогулок и цветущих деревьев, а для других – сезон бесконечного насморка, слезящихся глаз и антигистаминных препаратов. В этом году береза вновь заставила аллергиков страдать. Согласно данным мониторинговых сервисов, концентрация ее пыльцы в регионе остается высокой. Кроме того, в воздухе уже фиксируется пыльца злаков, липы, сорных трав, полыни и амброзии, что только усиливает симптомы у чувствительных людей. Когда же закончится самый тяжелый период и смогут ли аллергики наконец вздохнуть полной грудью? Об этом «КП-Самара» рассказала, доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентина Ильина.

Идет на убыль

Береза повислая – один из наиболее типичных древесных видов нашей области, широко распространенный как в населенных пунктах, так и в лесополосах и естественных лесных массивах. Этот вид отличается высокой экологической пластичностью и способностью быстро осваивать любые территории. Береза активно заселяет участки после пожаров, вырубок и других воздействий. Нередко встречаются случаи произрастания берез даже на крышах заброшенных строений и в трещинах разрушенных сооружений.

«Чем больше деревьев, тем больше пыльцы, и это закономерно. Цветут деревья ежегодно, число соцветий на взрослых растениях насчитывает тысячи. Единственное, что меняется, это время начала цветения. В зависимости от погодных условий можно предсказать начало и конец цветения, а значит «пыление» березы», – рассказывает Валентина Ильина.

По ее словам, цветение березы повислой обычно продолжается в течение 1–2 недель, однако интенсивность и направление распространения пыльцы зависят не только от сроков цветения, но и от особенностей так называемой «розы ветров». Иными словами, важную роль играет преобладающее направление воздушных потоков, определяющее, в какую сторону будет переноситься пыльца с конкретных лесных участков, где произрастают березы. В ветреную погоду пыльца способна распространяться на значительные расстояния, что влияет как на процессы опыления растений, так и на уровень концентрации аллергенов в населенных пунктах.

«Преобладание северо-западного ветра принесет нам пыльцу с берез, которые произрастают в северных местах, где цветение начинается позже. В настоящее время считается, что пик «пыления» пройден, и количество пыльцы пойдет на убыль».

Советы аллергикам

По словам специалиста, погодные условия в большей степени влияют не на само цветение березы, а на интенсивность распространения ее пыльцы в окружающей среде. Так, при повышении влажности воздуха после дождя пыльца быстро оседает и значительно хуже переносится воздушными потоками, благодаря чему ее концентрация в воздухе снижается.

Температурные колебания, как говорит Валентина Ильина, существенного влияния на цветение березы, как правило, не оказывают, цветки этого вида хорошо переносят кратковременные заморозки. В то же время сухая, жаркая и ветреная погода способствует активному распространению пыльцы на большие расстояния, что особенно важно учитывать в период сезонного повышения уровня аллергенов в воздухе.

Аллерголог-иммунолог Фарид Закиров дал рекомендации для аллергиков в этот тяжелый период. По его словам, в первую очередь следует воспользоваться средствами индивидуальной защиты: масками или барьерными спреями, создающими специальную пленку в носу. Облегчить симптомы могут антигистаминные препараты, но их эффект часто временный. Тем, кто заметил у себя симптомы аллергии, специалист советует обращаться к врачу.