В мае 2026 года в Самаре проведут гидравлические испытания теплосетей. Из-за этого четыре района временно останутся без горячей воды. Публикуем график отключения горячей воды в Самаре 2026: даты и сроки по районам и адресам.

График отключения горячей воды в детсадах, учебных заведениях и больницах Самары 2026: адреса

С 12 по 25 мая горячей воды не будет в следующих детских садах: ул. 22 Партсъезда, 150, 165; ул. Георгия Димитрова, 32а; пр-кт Карла Маркса, 260а, 340, 370, 392, 488; пр-кт Кирова, 232, 190а, 278, 295, 317а; Московское шоссе, 157а, 87а; ул. Ново-Вокзальная, 142; ул. Советской Армии, 194; ул. Стара-Загора, 74, 81; ул. Ташкентская, 109а, 110; ул. Алма-Атинская, 138а; ул. Фадеева, 52; ул. Черемшанская, 228, 244а, 250.

В этот же период ГВС отключат в учебных заведениях. В список попали следующие адреса: ул. Алма-Атинская, 122; ул. Воронежская, 232; ул. Георгия Димитрова, 17, 39а, 48, 50; пр-кт Карла Маркса, 276, 278, 336, 394а; пр-кт Кирова, 252, 277, 319, 321; Московское шоссе, 101, 125, 125а, 77; ул. Ново-Вокзальная, 193а, 195а, 213; ул. Стара-Загора, 151, 269, 37а, 76, 96; ул. Ташкентская, 86, 86к2, 88, 88к1, 88к2, 88к1; ул. Фадеева, 42, 61; ул. Черемшанская, 222, 244.

Ограничения затронут и больницы. ГВС не будет в медицинских учреждениях по адресам: ул. Георгия Димитрова, 18, 20, 38а; пр-кт Карла Маркса, 248, 448а, 478; пр-кт Кирова, 228, 323; ул. Советской Армии, 185; ул. Стара-Загора, 131; ул. Ташкентская, 100; ул. Фадеева, 56а.

В каких домах Самары отключат горячую воду в мае 2026: адреса

Без горячей воды с 12 по 25 мая 2026 года также останутся дома, расположенные на 17 улицах Самары. Подачи ГВС временно не будет по адресам: ул. 22 Партсъезда, 140-152, 154-162, 163, 167-175, 177-181; ул. Алма-Атинская, 100-108г, 114-152, 76, 78, 80, 94, 96, 98; ул. Березовая аллея, 1; ул. Волочаевская, 56; ул. Воронежская, 137-143, 184-198, 206-222, 226-230, 236-258; ул. Гастелло, 41, 43, 45, 47; ул. Георгия Димитрова, 3-13, 14, 19, 22-38, 40-80.

На улице Стара-Загора ГВС отключат в домах №№ 31-43, 50-53а, 5-57, 59, 61, 63-69, 70-79, 80, 82-89, 90-95, 97-99, 100-128и, 130, 133-151а, 152, 153, 157-159в, 161, 163-168, 172, 174-186, 188, 190, 192-209, 229, 235, 239, 241, 247, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 267а,-267ж, 271-307.

Под ограничение также попали дома на проспекте Карла Маркса: 233-243-243б, 250, 256, 258-306, 318-318в-330, 344-360а, 364, 368, 372-410а, 412-516.

На проспекте Кирова подачу ГВС приостановят в домах № 166-172, 178-196, 200-248, 254, 255, 258, 260-266, 270, 273-275, 279, 282-286, 288, 293, 301, 303, 307-311, 313, 315, 325-331, 341-349, 365, 367, 371, 375.

В список домов, жителям которых придется потерпеть неудобства, также вошли адреса: Московское шоссе (нечетная сторона) - 103-185, 81-99; ул. Ново-Вокзальная (четная сторона) - 106-110а, 114б-116б, 122-146; (нечетная сторона) 155-167а, 187, 191-205, 209, 211, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 231; ул. Советской Армии, 181, 184, 186, 188, 190, 192; ул. Ташкентская, 102-109, 111-118, 120-126, 128, 130-134, 77, 79, 83, 85, 86, 88, 89а, 91-99; ул. Фадеева, 40, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67; ул. Черемшанская, 224, 226, 232, 234, 236, 238, 240, 246, 248, 254, 256, 258; Шариковый переулок, 4.

Где посмотреть график отключения горячей воды в Самаре 2026

Узнать информацию о планируемых отключениях горячей воды также можно на портале «Госуслуги». Уведомления придут в личный кабинет жильцам, которые внесли данные о своем доме в ГИС ЖКХ.