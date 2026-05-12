«Я знаю, что ты хотел меня убить в том лесу»: самарчанка выжила после отношений с итальянцем-абьюзером

Итальянец-миллионер сначала исполнял все ее прихоти, а потом грозил вылить кислоту в лицо. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Жительница Самары Оксана Андреенко - красивая молодая женщина. Несколько лет она была в отношениях с итальянцем. До свадьбы дело не дошло, но она на себе испытала все «прелести» союза с жестоким человеком. В интервью «Комсомолке» она не скрывает настоящего имени. Не боится мести бывшего партнера и реакции хейтеров. Она просто хочет донести свою историю до женщин, которые ищут любовь, хотят построить крепкие отношения, но за красивыми жестами (и нарциссическим мороком) не видят красных флажков. Тех самых, которые потом превращают жизнь в ад, откуда очень сложно вырваться. Оксане это удалось. Она пережила угрозу жизни, а потом несколько лет восстанавливала свое психологическое здоровье. Потому что итальянец-миллионер сначала исполнял все ее прихоти, а потом грозил вылить кислоту в лицо и мог убить в лесу.

«Нас так просто не возьмешь»

На момент начала этой роковой истории Оксане было 39 лет, у нее был успешный бизнес в Самаре, связанный с недвижимостью, взрослый сын от первого брака, а еще оптимизм и жизнелюбие. Впрочем, это осталось с ней и сейчас. Испытания, которые прошла Оксана, ее не сломили, а сделали только сильнее и мудрее. И еще она научилась разбираться в психологии.

В агентство знакомств Оксана пришла случайно, чтобы пристроить незамужних подруг. Заодно зарегистрировалась и сама. Сделала фотосессию, заплатила за регистрацию три тысячи рублей, да и забыла об этой авантюре. Но через месяц ей позвонила директор и сказала, что в Самару приезжает итальянец, который хочет познакомиться с русской женщиной. Намерения серьезные, кавалер – перспективный.

Оксана посмотрела на его фото, и восторга он у нее не вызвал: сидит такой важный, нога на ногу, взгляд оценивающий.

«Нас так просто не возьмешь», - подумала она и согласилась на встречу. Прибежала на свидание с грязной головой, потому что и не готовилась к нему.

Итальянца звали Массимо. В холле отеля он поговорил с ней через переводчика пять минут, потом встал и сказал: «Все, я хочу есть, я пошел». Оксана тогда подумала: «Какой наглец!».

«Он копировал меня, а я думала, мы на одной волне»

Через неделю Массимо все-таки пригласил Оксану на свидание в ресторан. Перед этим честно перечислил свои минусы: ревнивый, хочет, чтобы женщина не работала, жила в его стране и была с ним постоянно. Оксана тогда еще не понимала, что это тревожный звоночек.

Сначала он расспрашивал ее обо всем: что она любит, что не любит, что ей нравится, а что нет. А потом в точности копировал ее поведение, вкусы, привычки.

«Я смотрела на него и думала, что мы на одной волне. Только потом я поняла, что это была подстройка. Нарциссы-психопаты так делают. Это их способ коммуникации», - рассказывает Оксана.

Но тогда женщина с психологией была не знакома. Кто такие психопаты, знала только по фильмам.

Итальянская сказка

У Массимо было двое сыновей от разных отношений. Женат он не был. Как потом выяснилось, отец ему говорил: «Никогда не женись, а то останешься без штанов».

Рядом с Турином у него был отель, там же он и жил в собственных апартаментах. Когда Оксана прилетела к нему в гости, ей выделили номер, чтобы она чувствовала себя комфортно и безопасно. Также у мужчины был собственный ресторан при отеле. Общались они на английском и итальянском, который женщина начала учить к тому времени.

«Массимо говорил, что итальянцы любят готовить. Если мы готовим для кого-то, значит, мы относимся к человеку с душой. Массимо действительно отлично готовил. Каждый вечер мы ходили в рестораны, он выбирал лучшее. Однажды я заметила, что мне нравятся картины Караваджо. Он сразу купил билеты в Рим, и мы поехали в Ватикан смотреть подлинники великого художника. Мой спутник нанял экскурсовода, который говорил на русском. Сам же итальянец ходил рядом, ничего не понимая. Потом он сказал: «Твой язык я слышу как немецкий. Но я готов его слушать».

На этом красивые жесты не ограничились. Мужчина купил машину, которую Оксана увидела мельком и случайно похвалила. А когда она сказала, что хотела бы BMW, к следующему приезду на парковке ее ждал такой же кабриолет. Правда, потом выяснилось, что все авто были оформлены не на нее, а на Массимо. И ездить ей за рулем тоже не позволялось. Но этого хватило, чтобы произвести впечатление.

Первая трещина

Итальянская сказка превращалась в сценарий для фильма ужасов постепенно. Первая ссора началась с ерунды. Оксана как-то раз заметила за ужином: «Ты же сам говорил, что есть мясо каждый день вредно».

Итальянец вдруг вскочил, побежал к повару и закричал: «Сделай ей рыбу!». При этом все люди, кто был в этот момент рядом, как будто сжались в комок.

«Нормальный мужчина отшутился бы или сказал, что завтра поедим что-нибудь другое. То есть я не поняла, из-за чего вдруг вспыхнул огонь. Гораздо позже до меня дошло, что я поставила его авторитет под сомнение перед другими людьми. Для него это было катастрофой».

Оксане принесли рыбу, она ее съела, а потом встала из-за стола и пошла собирать чемодан. Но уехать не успела, так как из-за волнения перепутала даты и купила билеты на позднее время. Пришлось остаться в отеле. В ту ночь итальянец не давал ей спать. Будил, хватал за руки, стаскивал с кровати.

«Он кричал: «Раз купила билеты на утро, значит, ты не будешь спать». В 4 часа ночи он взял мой чемодан, запихал к себе в машину, и повез меня к одной девушке, с которой я познакомилась буквально на днях. Она жила в соседнем маленьком городке и как раз собиралась лететь к маме в Киров. Высадил он меня с чемоданом напротив ее дома на площади и уехал».

Женщина осталась одна посреди незнакомого города. Кое-как дождалась утра, чтобы прийти к знакомой, не разбудив ее. При этом Массимо продолжал ей звонить и говорить: «Если сейчас попросишь прощения - я вернусь». Оксана, естественно, никакого прощения не попросила.

Тогда Массимо примчался к ней на всех парах и буквально упал в ноги. Причитал, что не знает, что с ним случилось, что на него нашло, и что он так разозлился, что даже не смог остановиться в своем гневе.

Казалось бы, вот он – огромный красный флаг, который означает, что надо бежать. Но женщина этого не сделала, поверила «крокодильим» слезам и простила. Списала на недоразумение, итальянский темперамент и пресловутую «притирку» в отношениях.

«Вы одеваетесь как клоуны»

Массимо предпочитал контролировать все, что связано с Оксаной и ее внешним видом. Красить ногти ей нужно было только в определенные цвета. Ходить в спортзал запрещалось, потому что «там другие мужчины». Еще один пунктик касался одежды. По мнению итальянца, русские женщины «одеваются как клоуны». Одежда у них пестрая, что «не подобает статусной женщине». Поэтому он накупил ей новых «статусных» вещей, при этом раскритиковав и унизив всех русских женщин в ее лице.

Контролировал он женщину и когда она уезжала в Самару.

«Каждый вечер он звонил и следил, чтобы я была дома не позднее 10 вечера. Однажды я не успела к этому времени. У нас был долгий и нудный разговор. А потом он еще целый месяц выносил мне мозг: что я не берегу его нервы, что он переживает, и все в таком духе. Чтобы больше не выслушивать эти разборки, я решила, что буду слушаться. И однажды я так бежала домой, что в панике перепутала подъезды. Забежала в чужой дом и пыталась открыть дверь своим ключом от домофона. А она не открывалась, потому что дверь чужая! Было и смешно, и грустно. Смешно потому что я ломилась в чужую дверь. А грустно потому, что я не понимала, с кем имею дело».

Ковидная ловушка

Отношения Оксаны и Массимо длились три года. Весь этот срок она жила на две страны – Россию и Италию. Прилетала на три месяца, улетала обратно, потом снова возвращалась. Этот ритм спасал ее хотя бы тем, что дистанция остужала пыл итальянца.

Но все изменилось с наступлением ковида. Границы закрылись, Оксана застряла в Италии. Массимо это сразу почувствовал – все, женщина никуда не денется. Его поведение изменилось кардинально. Раньше он тоже срывался, устраивал истерики, прятал ее паспорт, забирал банковскую карту, запрещал ходить в спортзал и общаться с подругами. Но теперь он понял, что она физически не сможет улететь. А значит, он может наказывать ее за неповиновение.

Сайт знакомств как крик о помощи

Случилась очередная ссора. Причина уже не так важна, их и так было много: она не так оделась, сделала не тот маникюр, слишком долго говорила по телефону, посмела заглянуть в его смартфон.

В состоянии полной беспомощности Оксана спряталась дома у своей русской подруги и зарегистрировалась на итальянском сайте знакомств. Не для измены, а чтобы почувствовать поддержку и выговориться. Оказалось, что Массимо тоже сидел на этом сайте. Он увидел ее анкету и позвонил: «У меня сердце разорвалось, когда я тебя там увидел. Я понял, что могу тебя потерять. Прости, давай все забудем».

Оксана, истощенная постоянными скандалами, бессонницей, запретами и изоляцией, поверила. Они договорились встретиться в парке, на нейтральной территории.

Массимо пришел несчастный, с виноватым видом. Обнял, сказал: «Пошли готовить обед, как раньше. Ты помнишь, как мы всегда готовили вместе? Ты чистишь, я варю. Заодно и поговорим».

Оксана вспоминает, что в тот момент внутри у нее все словно кричало – не ходи! Но она все еще была в него влюблена, а он выглядел таким искренним, таким раскаявшимся. И они поехали домой в Турин.

Как только зашли в дом, Массимо запихал ее внутрь, закрыл дверь на ключ и прошипел голосом, которого она раньше не слышала: «Когда я увидел тебя на том сайте, думал плеснуть тебе кислотой в лицо!».

Почему кислота

За несколько месяцев до этого они увидели по телевизору сюжет о модели-итальянке, которую бывший парень облил кислотой за то, что она начала встречаться с другим. Оксана тогда сказала: «Какой кошмар, ему в тюрьме место». А Массимо спокойно ответил: «Она сама виновата. Не надо было так мужика обнадеживать».

Оксана пропустила и этот звонок мимо ушей. А зря, потому что теперь этот же «принцип» он решил применить к ней.

Лес и кульминация истории

Однажды они ехали в отель, который находится за городом. По дороге, в сельской местности, мужчина неожиданно свернул в лесопосадку. Вышел из машины, стал ходить между деревьями, заглядывать под кусты, что-то высматривать. Оксана выбежала за ним. Искренне не понимая, что происходит, стала спрашивать: «Что ты потерял? Тебе палки нужны? Что ты ищешь?»

Только много месяцев спустя, уже в Самаре, в кабинете у психолога, женщина сложила эту картинку: он искал место, чтобы ее убить и закопать. Но то ли место ему показалось неподходящим, то ли камня не нашел. Поэтому он молча сел в машину, они двинулись дальше.

Кража паспорта и побег

К тому моменту Оксана уже поняла, что ее свобода – это полная иллюзия. Но окончательно это осознала, когда обнаружила пропажу. Массимо вытащил ее паспорт из сумки и спрятал в сейф. Без документа она никто в чужой стране. Не сможет улететь, не может даже выйти за дверь, потому что в любой момент полиция остановит иностранку без документов. Это был не первый раз, когда он забирал ее вещи. До этого он уже вытаскивал из ее сумки банковскую карту.

Тогда уже ситуация в их отношениях стала критичной, и Оксана решилась на побег. Через знакомую девушку, которая жила в Милане, она вызвала полицию. Трое полицейских приехали, постучали в дверь. Массимо открыл, он был абсолютно спокойным.

Полицейские спросили, правда ли, что он удерживает женщину и забрал у нее документы. Массимо пожал плечами: «Как удерживаю? Я же вам свободно открыл дверь. Документы где ее? Не знаю, потеряла, наверное». А потом добавил, глядя на Оксану: «Вы не подумайте, она не русская проститутка».

Оксана стояла в стороне, у нее тряслись руки, по лицу текли слезы. Полицейские попросили открыть сейф. Массимо ответил ледяным тоном: «Вот когда придете с ордером на обыск, тогда и открою. А сейчас это частная собственность». И добавил, указывая на чемоданы Оксаны: «Это не ее вещи. Все куплено на мою фирму. Она у меня работает».

Полиция уехала. Оксана осталась наедине с тираном.

Надя - ангел-хранитель

Единственным человеком, который реально помог, оказалась уроженка Молдавии Надежда, которая 20 лет живет в Италии. Она тогда лично поговорила с Массимо, объяснила ему, что женщина больше не хочет быть с ним. Массимо сначала не верил, твердил свое: «Она меня любит, просто не понимает, нам надо притереться».

Но в какой-то момент он встал, подошел к сейфу, достал паспорт. Оксана вспоминает: «Он играл со мной, как кошка с мышкой. Вертел паспортом перед лицом. Ему доставляло удовольствие меня мучить».

Уйти, ничего не взяв

Оксана к тому моменту собрала маленькую сумочку. Все, что он дарил - телефон, планшет, бриллиантовые серьги, оставила на столе и убежала (позже, уже в Самаре, она увидела эти серьги на фотографии его новой девушки).

Самолеты тогда еще не летали, был ковид. Оксана сняла квартиру в том же доме, где жила Надя. Через неделю она смогла купить билеты и улететь в Россию через Белоруссию. Больше лично с Массимо они не виделись.

Год преследования

Но даже после отлета в Россию мучитель не отстал от женщины. Целый год Массимо писал ей. То умолял вернуться, то угрожал расправой. Эмоциональные качели продолжились по переписке: «Я люблю тебя, ты никто, ты меня погубила».

«Я тогда ему честно написала, что знаю, что он хотел со мной сделать в том лесочке. Что он хотел меня убить».

Потом Оксана заблокировала его везде. Он регистрировал новые аккаунты, присылал их совместные фото, а также фото со своими новыми женщинами. Она блокировала снова. В конце концов мучитель отстал.

Психологический портрет

В Самаре Оксана прошла терапию у трех психологов. Перечитала все, что могла найти о нарциссическом расстройстве.

«Когда я начала читать и узнавать, картинка сложилась полностью. Абсолютно все сходилось: идеализация в начале, обесценивание потом, контроль, изоляция, невозможность признать свою вину, ноль эмпатии. Нарцисс уничтожает партнера. Высасывает из него жизнь, а когда тот опустошается - выбрасывает его и идет к следующей жертве».

Сегодня Оксана улыбается, рассказывает свою историю без дрожи в голосе, но с интонацией, которая не оставляет сомнений: все это было на самом деле, и это было реально страшно.

«Я сама себя, как Мюнхгаузен, за волосы вытаскивала. Не смотрела наши совместные фото, не сидела дома, работала, училась. Мне помогали психологи, друзья. Сегодня я хочу одного - чтобы женщины, которые читают этот текст, запомнили: если ваш мужчина говорит, что «ты сама виновата», если он прячет ваш паспорт, если вы перестали видеть подруг и выбирать цвет помады - это уже не любовь, это плен. Если я хотя бы одной помогу спастись от этого кошмара, значит, я не зря прошла этот опыт».

