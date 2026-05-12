Мероприятия пройдут на нескольких площадках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные в Самаре пройдет «Ночь музеев». К акции присоединятся более 60 культурных площадок. Они подготовили выставки, мастер-классы, концерты и многое другое. Всего — более 300 мероприятий. Рассказываем, как пройдет «Ночь музеев» в Самаре 16 мая 2026: программа, как принять участие.

«Ночь музеев»-2026 в музее им. Алабина (0+)

В музее Алабина акция начнется с иммерсивной постановки «Родные». Она пройдет на первом этаже и расскажет историю Куйбышева. В рамках «Ночи музеев» также пройдут мини-выставка «Следующая остановка — депо», киносеанс «Обратно в прошлое», квесты, мастер-классы. На концерте «Сон-час» для гостей выступит камерный состав ретро-проекта артистов Самарской филармонии «Старая пластинка».

Начало всех мероприятий в 18.00. Программа продлится до 21.00.

Стоимость билетов: 500 рублей для взрослых, 350 — для детей.

«Ночь музеев»-2026 в филиале Третьяковской галереи (6+)

Мероприятия в самарской Третьяковке начнутся в 19.00. В программе: работа зоны мастер-классов и речной станции «Береговая», музыкально-лекционная программа, перформативная тренировка по гребле от Ксении Загайновой.

В 20.50 для гостей выступят The Blessed Tiger и Павел Куприянов, а после состоится выступление хора Solaris и коллективный хоровод.

Стоимость билетов: 500-1000 рублей.

«Ночь музеев»-2026 в музее Модерна (0+)

Музей Модерна порадует гостей интересными выставками: «Своды», «Ранняя любовь» и своей постоянной экспозицией. Мероприятия начнутся в 19.00, а в 19.10 состоится выступление самарской арт-рок группы REYTAM.

Также в программе: лекция «Стиль старых линий», презентация картотеки проекта «Город модерна» от куратора проекта Никиты Кузнецова, концерт инструментальной группы «Институт пчеловодства» и многое другое.

«Ночь музеев» завершится в 22.00. Стоимость билета составляет 500 рублей.

«Ночь музеев»-2026 в доме-музее Фрунзе (0+)

В доме-музее Фрунзе программа начнется раньше в — 12.00. Гостей ждут: выставки «История в солдатиках. Солдатики в истории», «Стальная магистраль», мастер-класс по росписи гипсовых фигурок «Магия красок» и игротека «Настольные забавы предков». Мероприятия продлятся до 18.00.

Стоимость билетов: взрослый 350 рублей, детский — 250 рублей.

«Ночь музеев»-2026 в детском музее «Зеленка» (0+)

В музее «Зеленка» с 14.30 будет работать экспозиция, пройдет мастер-класс «Дом Курлиных». А в 15.30 начнется семейное представление «Морское путешествие».

Стоимость детского билета — 350 рублей. Сопровождающим взрослым платить за вход не нужно.

Ознакомиться с программами других музеев можно здесь.

«Ночь музеев»-2026 в библиотеках Самары

К акции присоединятся и библиотеки Самары. Мероприятия пройдут в 12 учреждениях.

В библиотеке № 15 на улице Республиканская, 59 в 15:00 фотограф и краевед Евгений Альмяшев представит снимки Самары со спутника. Они были сделаны в разные годы.

В библиотеке № 9 на улице Ленинградская, 73 А будут работать мастерские по разным тематикам: каллиграфия, стихи, ораторское искусство. Детям покажут спектакль Театра теней. Мероприятия пройдут с 15.00 до 21.00.

В библиотеке № 8 на улице Николая Панова, 30 в 17.00 откроется фотовыставка члена Самарского областного отделения Союза журналистов России Елены Демидовой.

Ознакомиться с полной программой в каждой из библиотек можно здесь.