Самарские волонтеры присоединились к акции «Сад памяти» в канун Дня Победы

В акции «Сад памяти» приняли участие десятки самарских волонтеров.

В канун праздника Великой Победы самарские волонтеры приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти», призванной сохранить память о погибших в годы Великой Отечественной войны и внести вклад в восстановление лесов. Более ста человек в течение нескольких часов высадили около 20 тысяч саженцев сосны в Красноармейском районе губернии.

«Сад памяти» в поле

В этих краях Самарской области лесостепная зона небогата лесом и нуждается в регулярной подсадке саженцев. Место для проведения акции выбрали работники Волжского лесничества, разграничив поле полосами для будущего соснового леса. Участки для посадки саженцев подготовили заранее, взрыхлили их с помощью сельхозтехники. Это сделали для удобства волонтеров, чтобы им было видно, где сажать сосны.

Как рассказал лесничий Красноармейского участкового лесничества Александр Ситчихин, для акции «Сад памяти» привезли около 50 тысяч саженцев-двухлеток сосны из трех питомников. Участникам мероприятия раздали инструмент для посадки деревьев – меч Колесова в виде лопаты с Т-образной ручкой, а также жилетки с символикой акции и перчатки. Для тех, кто не знал, как пользоваться стальной лопаткой, провели инструктаж.

«Мы сажаем сосну, потому что это ценная, неприхотливая порода, быстро растущая в лесостепи с неплодородной почвой, – отметил он. – В течение пяти лет саженцы поднимутся примерно на 3-4 метра, рядом с ними начнут расти маслята. Новый лес войдет в состав лесной площади района, которая сегодня занимает всего 2,5 гектаров».

Отдавая дань памяти и природе

Сажать лес, чтобы отдать дань памяти павшим героям, в Красноармейский район приехали десятки волонтеров – представители духовного управления мусульман Самарской области, воспитанники самарской школы «Яктылык» и их родители, активисты Общественной палаты региона и общественных организаций, в том числе «Зеленая Россия».

Перед началом работы участников акции напутствовал главный муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин: «Для нас сажать лес в этом районе стало традицией. Например, несколько лет назад мы работали на другом участке, где сейчас уже вырос небольшой сосновый бор. Приятно видеть плоды свои труда. В этом году мы снова сажаем сосны, делаем полезное дело. Отрадно, что участвуют много детей, ведь это не только экологическое мероприятие, но и патриотическое».

К акции присоединился начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Усман Гафаров: «Вместе с активистами регионального духовного управления мусульман мы проводим экологические мероприятия в Красноармейском районе на протяжении десяти лет. В этом году продолжили сажать деревья. На участке, где работали волонтеры, вырастет в целом 50 гектаров соснового леса. В будущем планируем освоить еще 67 гектаров».

Гордость по наследству

Некоторые волонтеры приехали из Самары целыми семьями. На поле они дружно работали вместе, высаживая «Сад памяти». Например, супругам Рамису и Анне Шафиевым сажать сосны помогали их сыновья Амир и Тамерлан. По словам Анны, ребята научились сажать деревья на прошлых акциях, ведь со своей школой «Яктылык» они каждый год выезжают на экологические мероприятия на остров Зелененький.

«Мы сегодня здесь, потому что считаем своим долгом отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, – подчеркнула Анна. – Мой дедушка – Василий Алексеевич Растопшин – воевал в железнодорожных войсках, был в партизанском отряде и в разведроте, дошел до Кенигсберга, награжден орденом Красной Звезды. Мы гордимся им, и эту гордость за наших Победителей мы передаем по наследству нашим детям».

Амир и Тамерлан – тоже будущие защитники, ведь их фамилия так и переводится с татарского языка. Мальчики занимаются самбо, дзюдо и универсальным боем, чтобы, как придет время, суметь встать на защиту Родины, как их деды и прадеды.

Директор школы «Яктылык» Радик Газизов работал рядом со своими учениками. Он уверен, что важно не только рассказывать об экологии и патриотизме, но и на деле показывать, что такое любовь к Родине и забота о природе.

«Экологическое и патриотическое воспитание должно быть в действии, когда дети участвуют в общем полезном деле вместе со своими родителями и педагогами», – уверен он.

В память о подвигах героев

Любовь к Родине начинается с любви к родной природе. Об этом сказала председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Оксана Ковнир, которая присоединилась к акции «Сад памяти».

«Посадив деревья, мы почтили память наших ветеранов, отдали дань их подвигам и героизму, – отметила она. – Любовь к Родине помогла им выстоять и победить в те страшные годы. Преданность своей Отчизне помогает и сегодня побеждать нашим участникам специальной военной операции. Низкий им всем поклон. Я уверена, победа будет за нами, как и 81 год назад».

Председатель регионального отделения общероссийского движения «Зеленая Россия» Владимир Семенов заверил, что благодаря труду волонтеров здесь скоро вырастет лес, который будет радовать глаз жителей района: «Каждое дерево, посаженное в память о героях, будет давать хорошие корни и всходы, и будет стоять в веках».

В этом году в Самарской области в акции «Сад памяти» приняли участие более 4 тысяч жителей. За время ее проведения было высажено около одного миллиона деревьев.