Сначала сбил, потом стрелял: что стало с собакой Чернышкой в Тольятти, с которой пытался расправиться неизвестный на авто

Травмы Чернышки серьезные, но она продолжает бороться за жизнь / Фото: страница волонтера Светланы в ВК

В марте 2026 года в Тольятти неизвестный сначала сбил бездомную собаку, а затем несколько раз выстрелил в нее из окна машины. Животное прооперировали, пуля осталась в теле. «КП-Самара» узнала, в каком сейчас состоянии Чернышка и удалось ли выйти на след того, кто пытался с ней расправиться.

Достал оружие и стал стрелять

Жестокий инцидент произошел в Тольятти 19 марта 2026 года. Около 12 часов дня в районе улицы Энергетиков, 2 (микрорайон Шлюзовой) местные жители заметили подозрительную машину, которая кружила возле гаражей. Позже в поле раздался выстрел.

Пуля попала в бездомную собаку. Раненое животное осталось лежать на снегу. Машина уехала, но вскоре вернулась.

«Вытащив из окна оружие, водитель целился в раненую собаку, — рассказывала очевидица в соцсетях. — Свидетели этой ужасной ситуации закричали: «Ты что творишь?» и попытались снять его на телефон. Но он быстро уехал».

Очевидцы успели сделать фото машины и вызвали полицию. Заявление написали, все материалы передали в правоохранительные органы.

Раненое животное волонтеры отвезли в ветеринарную клинику. Собаку прооперировали в тот же день, операция длилась больше двух часов.

«Нам сказали, что пуля глубоко и извлечение очень опасно для жизни, возможен летальный исход. Еще оказались сломаны два ребра», — рассказывала волонтер Светлана.

Пулю решили не трогать, она останется в теле животного, если не начнет мигрировать. Собаку назвали Чернышкой.

Не может ходить

Прошло почти два месяца. Чернышка жива, но ее состояние остается тяжелым. Волонтер Светлана, которая взяла на себя заботу о собаке, рассказала корреспонденту «КП-Самара», что сейчас животное не может ходить самостоятельно.

«Состояние тяжелое, потому что собака не ходит сама. Внутренние повреждения, все еще боремся с ушибами. Он же ее сбил сначала, потом стрелял, отсюда кровотечение, но стало получше», — говорит Светлана.

По словам волонтера, на лечение уходит очень много денег. Пеленки, лекарства, корм, посещения врача — все это ложится тяжелым бременем.

«Я не вытягиваю денежно. А лечение нужно. У самой на попечительстве еще около 20 собак, которых тоже надо кормить, и нужно кое-какие лекарства», — добавляет Светлана.

Светлана объявила новый сбор на дальнейшее лечение и реабилитацию Чернышки. Первый сбор на операцию закрыли быстро — неравнодушные тольяттинцы откликнулись. Но сейчас средства снова на исходе.

«Помогите, пожалуйста, девчонке встать на лапы и продолжить жить полноценной жизнью», — пишут волонтеры в соцсетях.

«Не хватило доказательств»

Редакция «КП-Самара» тогда же в марте направила запрос в ГУ МВД по Самарской области. Почти сразу в полиции сообщили, что проводится проверка. Однако, как рассказала волонтер Светлана, дело закрыли:

«К сожалению, дело закрыли. Нехватка каких-то доказательств, говорят, не видят номера. В ГАИ подавали заявку на несколько авто, но список машин, которые там указали, не совпадает с той, что на фото».

За судьбу Чернышки переживают десятки местных жителей. Кто-то помогает финансами, а кто-то пишет слова поддержки и благодарности. Светлана публикует фото собаки, расписывает каждый шаг лечения и прикладывает чеки. Если вы тоже хотите помочь Чернышке, то подробную информацию можно посмотреть здесь.

Редакция «КП-Самара» направила повторный запрос в ГУ МВД по Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал