«Доехал до Турции за три дня»: парень из Самары отправился в путешествие до Стамбула на автомобиле

Самарец отправился в путешествие до Стамбуда на автомобиле фото: Дэниз Джелеп

Ролик, рассказывающий о поездке на автомобиле в Турцию, неожиданно стал вирусным в социальных сетях. Молодой человек показал, как отправился в путь из Самары и добрался до знаменитой Каппадокии – края воздушных шаров. Видео стремительно набрало более полумиллиона просмотров, а в комментариях посыпались сотни вопросов, сколько стоила поездка, как проходили границы, безопасен ли такой маршрут и реально ли повторить это путешествие самостоятельно. Корреспондент «КП-Самара» связалась с автопутешественником и узнала все подробности необычной поездки.

В Турцию за три дня

Дэниз Джелеп - молодой предприниматель из Самары, развивающий бизнес на маркетплейсах и обеспечивающий продажи товаров по всей России. Его любовь к путешествиям на автомобиле зародилась уже давно. Первые выезды ограничивались поездками до Казани и Москвы, но с каждым новым путешествием география маршрутов расширялась.

«Я очень много путешествую, даже закончились страницы в паспорте. Побывал уже в Грузии, Армении, Азербайджане и в Турции. Самая длинная моя поездка была до Стамбула».

Поездка в Стамбул состоялась еще в декабре, незадолго до дня рождения Дэниза. Молодой человек добрался до Турции всего за три дня, преодолев маршрут в компании друзей. Специально для подобных путешествий он приобрел отдельный автомобиль, поэтому сейчас машина с самарскими номерами постоянно находится в Турции. Сам Дэниз периодически прилетает в Самару по рабочим вопросам, после чего возвращается обратно и продолжает исследовать разные регионы страны, открывая для себя новые маршруты и живописные места.

«Машина у меня резвая, поэтому добрался до Турции всего за три дня. Самое волнительное в этом путешествии – это серпантины зимой с гололедом и снегопадом. Обычно поездки проходят очень спокойно, поломок, к счастью, никаких не было. Машина сейчас стоит на парковке в Турции, прилетаю туда из Самары и путешествую по красивым местам».

Дэниз рассказал, что в длительные поездки он берет с собой только самое необходимое: паспорт, деньги и «запаску» для автомобиля. Маршруты он заранее не планирует, не продумывает, где будет останавливаться и какие места посетит. Все решения он принимает уже в дороге, ориентируясь по ситуации и собственным ощущениям. Такой подход превращает каждое путешествие в живое настоящее приключение.

«Вот мне придет в голову идея, туда и еду. Нет никакого детализированного плана, не продумываю, где можно поесть или пожить, все решаю сразу на месте. Я открываю карту и смотрю, где можно остановиться на ночевку или принять душ, выбираю самое приличное место и остаюсь. Путешествие выдалось дороже, чем я ожидал. Платные трассы были почти на всем маршруте, бензин, гостиницы, еда развлечения – история эта точно не из дешевых. Вся поездка обошлась мне примерно в 5000 долларов (более 350 тысяч рублей)», – рассказал Дэниз в своем блоге.

Автомобиль с самарскими номерами привлекает внимание везде, где бы он ни появлялся. Дэниз вспоминает, что в популярных туристических местах российские туристы с радостью фотографируют машину, удивляясь необычному экземпляру, а кадры потом активно выкладывают в социальные сети. В путешествиях для Дэниза не существует языкового барьера, он свободно владеет турецким, английским и русским, что позволяет ему легко находить общий язык с местными жителями в любой стране и без проблем ориентироваться в путешествиях.

«Скоро я прилечу обратно в Самару по рабочим делам и планирую вновь вернуться в Стамбул. Знаю, что из Труции можно добраться до Дубая, - давно мечтал доехать до него именно на машине. Буду снимать свои путешествия и делиться ими с подписчиками», – делится своими планами Дэниз.

Многие мечтают о подобных путешествиях, но их часто останавливают страхи и сомнения. Дэниз старается развенчать подобные предрассудки, отмечая, что местные жители в разных странах, как правило, с радостью относятся к туристам, охотно помогают и подсказывают дорогу или интересные места.

За все время поездок он не сталкивался с пренебрежительным отношением, напротив, чаще получал только позитивную реакцию и поддержку. Для него путешествия стали настоящей отдушиной, а тем, кто сомневается и откладывает поездки, он напоминает, что жизнь слишком коротка. Чтобы увидеть красоту этого мира, важно просто решиться и действовать.