В 2000 году станица Кинель-Черкасская была официально зарегистрирована. Фото: предоставлено «КП»

Почти три века назад на территорию нынешней Самарской области прибыли казаки из Малороссии, чтобы охранять границы Московского царства. Они осели на берегу Большого Кинеля, основав богатое село Кинель-Черкассы. В советские годы казачья культура была под запретом, и, казалось, традиции утрачены. Но 30 с лишним лет назад казачество в Кинель-Черкассах начало возрождаться. «КП-Самара» узнала, как живут казаки сейчас, чему они учат детей и во что верят сами. Материал подготовлен в рамках проекта «175 лет вместе», посвященного 175-летию Самарской губернии и Году народного единства.

Вольные казаки

История Кинель-Черкасского района неразрывно связана с казачеством и с укреплением границ Московского царства. На территории нынешней Самарской области строили крепости, для службы в которых вербовали малороссиян-украинцев (Черкасс). С разрешения Сената 46 семей переселенцев отправились жить вглубь края, на берега реки Большой Кинель, где в 1744 году была основана Черкасская слобода. А вскоре ее переименовали в слободу Кинель-Черкассы по названию реки. Этот год и считается датой основания села.

История Кинель-Черкасского района неразрывно связана с казачеством Фото: Александра ТАЙБАТРОВА.

С годами слобода перестала быть охранно-сторожевым пунктом и превратилась в крупное село, мимо которого шли торговые пути. Примечательно, что в нем никогда не было крепостного права.

По другой версии, казаки на территории современного Кинель-Черкасского района появились еще раньше. В 1671 году отряд казаков «черкес» после разгрома Степана Разина бежал к реке Большой Кинель и основал село Большой Сарбай. Официальная дата создания этого села – 1735 год, то есть на девять лет раньше, чем районный центр Кинель-Черкассы.

По традициям предков

Именно из села Большой Сарбай родом предки станичного атамана, казачьего полковника Александра Чертыковцева. Хотя долгое время он о своих казачьих корнях и не задумывался. Работал в милиции, в торговле, а в 1996-м возглавил филиал охранного предприятия «Щит» Волжского войскового казачьего общества.

Фактически казачество в современных Кинель-Черкассах стало возрождаться только в 90-е годы, после распада СССР. Первоначально местные казаки, как и их предки много веков назад, выполняли сторожевые функции – охраняли колхозы, дачные массивы, линии электропередач, были первыми охранниками Кинель-Черкасской ЦРБ. В 2000 году станица Кинель-Черкасская была официально зарегистрирована в Минюсте, а с 2012 года называется «станичное казачье общество «Станица Кинель-Черкасская».

Казаки охраняют общественный порядок. Слева направо: Александр Чертыковцев, Ольга Кульборисова, Сергей Тюрин Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Тюрин, подъесаул станицы Кинель-Черкасская – еще один потомственный казак. Его малой родиной является село Винно-Банново, что в 12 километрах от Кинель-Черкасс. Его основали переселенцы-казаки.

«Мой прадед-казак Иван находился на службе у царя», – рассказал Сергей Тюрин.

Правнук эти традиции продолжает. Он хотел стать военным, но по состоянию здоровья эта мечта не сбылась. Зато с 90-х годов Сергей Тюрин – участник казачьего общества, постоянно участвует в охране общественного порядка.

Впрочем, казачество в Кинель-Черкассах лишь этим не ограничивается. В станице под руководством Александра Чертыковцева возрождается национальная культура. В 2014 году была создана вокальная казачья группа «Станичники». С 2015 года при станице работает казачье семейное объединение «Кубаночка».

«Один из наших принципов: «Казак без веры – не казак». Мы тесно общаемся с нашим духовенством, охраняем общественный порядок на религиозных мероприятиях», – говорит Александр Чертыковцев.

Несколько лет назад в селе Черновка казаки построили храм в честь Николая Чудотворца, сейчас он передан РПЦ.

Казачество – дело семейное

В станице Кинель-Черкасское найти себя могут не только крепкие мужчины, но и их жены, дети. Заместителем атамана по культуре является подъесаул Ольга Кульборисова, супруга Александра Чертыковцева.

Одно из недавних мероприятий, в котором участвовали казаки, – это губернский фестиваль «Рожденные в сердце России». Фото: предоставлено «КП»

История этой красивой пары заслуживает отдельного рассказа. Родители Ольги Кульборисовой – родом из Кинель-Черкасс, но вслед за отцом-военным семья колесила по всей России, от Калининграда до Дальнего Востока, а потом осела на исторической родине. Здесь, в Кинель-Черкассах, волею судеб Ольга Кульборисова встретила Александра Чертыковцева. Оба на тот момент были свободны, и уже через несколько дней атаман пришел знакомиться с мамой и дочерью своей избранницы. Они поженились по казачьим традициям и уже больше 13 лет идут рука об руку.

Ольга Кульборисова – личность разносторонняя. Она – профессиональный цветовод, много лет руководила цирковой студией на базе Дома детского творчества, изумительно шьет, фотографирует и просто создает красоту. Ольга коллекционирует кукол, зонтики, веера, старинную утварь, постельное белье, рушники и многое другое. Под это богатство в доме отведена целая комната! Всеми своими знаниями и умениями Ольга Кульборисова щедро делится с другими:

«Кубаночку» мы создали, чтобы в обществе у нас были не только мужчины, а чтобы семьями приходили. Мы вместе ездим на фестивали, праздники. И пляшем, и танцуем, и вышиваем, и помогаем нашим мужчинам, в том числе тем, кто участвует в СВО. Все мы друг у друга учимся и делимся творчеством».

Одно из недавних мероприятий, в котором участвовала «Кубаночка», – это губернский фестиваль «Рожденные в сердце России».

Разумеется, казаки всегда участвуют в проведении Дня Победы, а еще традиционно организуют автопробег 9 мая.

Своих не бросают

С первого дня кинель-черкасские казаки участвовали в СВО в составе батальона «Ермак» (БАРС-15). У нескольких уже закончились контракты, они находятся на гражданке. Сейчас боевые задачи в зоне СВО продолжает выполнять Иван Турутов. Кроме того, казаки из Кинель-Черкасс постоянно собирают и отвозят гуманитарную помощь при поддержке Волжского войскового казачьего общества.

Казачье воспитание с юных лет

Практически во всех школах Кинель-Черкасского района есть кадетские классы, в том числе казачьи. С 2023 года благодаря инициативе многодетного отца Андрея Суркова такие классы впервые появились в школе № 3 Кинель-Черкасс. Мужчина пришел к атаману и сказал, что хочет заниматься детьми:

«К 50 годам я подумал, что свои дети – а их у меня пятеро – выросли. А дальше для чего жить? Потом пришло понимание, что надо заниматься другими детьми».

Андрей Сурков, многодетный отец, руководит казачьими кадетскими классами Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Александр Чертыковцев инициативу поддержал. Благодаря спонсорам удалось купить форму для кадетов. Андрей Сурков специально отучился на педагога дополнительного образования. Скоро первые кадеты под его руководством перейдут в 8 класс. Первые успехи уже есть: недавно команда заняла третье место в окружном конкурсе-смотре парадных расчетов, командиром была Елизавета Ромаданова.

Кстати, у Андрея Суркова казачьих корней нет. Волею судьбы он попал в добровольную народную дружину, где были казаки:

«Я увидел, что казаки – самые ответственные ребята, которые держат твердое мужское слово. И сразу же захотел быть в их рядах».

Семья Андрея Суркова, как это принято у казаков, тоже задействована в деятельности станицы. Например, младшая дочь, 15-летняя Злата, стала новой солисткой вокальной казачьей группы «Станичники».

В детском саду «Колосок» казаки взяли шефство над двумя группами. Приезжают на праздники, проводят мероприятия, рассказывают про казачество.

Казачью культуру прививают с детства. Фото: предоставлено «КП»

«Мы своим примером показываем, кто такие казаки», – говорит Александр Чертыковцев.

«Без казаков ничего бы не было»

Охрана общественного порядка для кинель-черкасских казаков остается основной деятельностью. Когда я приехала к ним на интервью, в Кинель-Черкассах проводили Кубок Самарской области по футболу. За порядком в ФОКе «Старт» следили герои этой статьи.

«Без казаков бы ничего не было», – отметил глава Кинель-Черкасского района Валерий Фролов.

С первого взгляда видно, что казаки в Кинель-Черкассах пользуются большим авторитетом. Когда начался матч, многие зрители не хотели рассаживаться на трибунах, а стояли вдоль бровки поля, несмотря на увещевания ведущей в микрофон. Стоило взяться за дело казакам – и на стадионе воцарился порядок. И дело было не в физической силе, а в твердом характере и традициях, которые эти люди возрождают.

