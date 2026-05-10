Пережил расстрел деревни и распятие на кресте. Как мальчик из смоленской деревни в 10 лет стал партизаном, а потом нашел свое счастье в Самаре

Геннадий Ковалев никогда не считал себя героем и не рассказывал о войне. Лишь изредка настойчивым внукам он показывал ладони с дырами от гвоздей. И коротко говорил: «Это немцы. Буду умирать - расскажу». В преддверии Дня Победы «Комсомолка» публикует историю, которую рассказала внучка Геннадия Михайловича - Юлия Бизяева. Она о том, как 10-летний мальчик стал партизанским связным, пережил расстрел деревни, распятие на кресте и 12 осколков, которые «гонялись» за ним до самой смерти.

Смоленская деревня, 1941 год

Геннадий Ковалев родился в 1931 году в деревне Сапрыкино Смоленской области. Обычная довоенная жизнь: семья, дом, школа, мальчишеские забавы. Но все рухнуло в один день, когда в деревню пришли немцы.

Фашисты оккупировали Сапрыкино быстро, по отработанной схеме. Жителей согнали к большому оврагу на краю деревни - мужчин, женщин, стариков, детей. Открыли огонь из автоматов, бросали гранаты в живую толпу. Тела падали друг на друга.

Маленький Гена вместе со средним братом Витей каким-то необъяснимым чудом выбрался из-под завала погибших. Они бежали, не оглядываясь, в густой смоленский лес. Позади остались родные и любимые люди. Всех, кто был ему дорог, навеки поглотил тот овраг.

Партизанский отряд и плен

В лесу Гена и Витя прибились к партизанам. Шел 1941 год, Смоленщина была одним из эпицентров партизанского движения. Мальчишки стали связными. Они помогали партизанам отслеживать передвижения немецких колонн, запоминали расположение постов, передавали донесения. Но однажды их схватили.

Фашисты знали, что с партизанами надо расправляться жестоко и публично, чтобы другим неповадно было. Даже если партизану всего 10 лет. Витю избили до полусмерти, а для Гены устроили показательную казнь. Мальчика решили распять на кресте, возможно, чтобы поиздеваться ради потехи. Его прибили гвоздями за руки и левую ногу. Правую не успели - неожиданно началось наступление Красной армии. Воспользовавшись суматохой, партизаны и подоспевшие красноармейцы отбили израненного ребенка.

Дыры в ладонях остались на всю жизнь. Через много лет внуки Геннадия Михайловича – Юля, Оксана и их двоюродные брат Саша и сестра Вера просили дедушку показать эти страшные шрамы. Он молча протягивал ладони. И больше никогда не возвращался к этому разговору.

«Дедушку я помню в самом лучшем свете. Он был самый добрый, самый сердечный. Всегда помогал людям, никогда никого не оставлял в беде. Нас, внуков, очень любил. Всячески баловал, занимался с нами. Но он никогда не рассказывал нам про эти ужасы. Мы только спрашивали: «Дедушка, что у тебя с руками?» А он отвечал: «Буду умирать - расскажу. Не дай бог вам это пережить». Он всячески оберегал нас от этих страшных рассказов, связанных с войной», - рассказывает Юлия.

Мина и 12 осколков

Через год после распятия, в 1942-м, Геннадий подорвался на мине. Взрыв выбил ему глаз, а 12 осколков навсегда вонзились в тело. Врачи разводили руками: достать их невозможно. Осколки мигрировали по кровотоку: сегодня в одном месте, завтра в другом. Один застрял в лопатке, другой - в груди, третий - в ноге.

Так, с осколками в теле, без глаза, с пробитыми ладонями, он и прожил всю оставшуюся жизнь, 72 года.

Завод, танцы и любовь на всю жизнь

Отец Геннадия погиб на фронте в 1942 году под Москвой. Его старший брат Константин к тому времени уже учился и работал в Ленинграде. Он пережил страшную блокаду и после войны чудом отыскал Гену и Витю и забрал их в Куйбышев. Из всей большой семьи выжили только три брата.

После войны Геннадий Михайлович, оказавшись в Куйбышеве, устроился на завод «Прогресс», в 4-й цех, где работал токарем-карусельщиком. Был простым тружеником, но работал так, что получил два ордена Трудовой славы, был почетным работником завода и имел множество медалей за трудовые заслуги. Никто из сослуживцев не знал, что этот невысокий, худенький человек с одним глазом - живая легенда.

А еще он любил танцы. Однажды на танцевальном вечере он увидел девушку. Подошел, представился, а потом спросил напрямую: «У тебя паспорт с собой?» Девушка, которую звали Зинаида, ответила: «С собой». И они прямо с танцев пошли в ЗАГС. С того дня не расставались никогда.

Четверо детей и две утраты

У Геннадия Михайловича и Зинаиды Васильевны родилось четверо детей. Младшая дочь умерла, когда ей было всего восемь месяцев. Сын Александр вырос, но в 25 лет у него остановилось сердце.

Остались двое: Миша и мама Юлии - Наталья. Именно их дети, четверо внуков примерно одного возраста, стали главной радостью дедушки.

«Мы приезжали в Самару каждое лето. Мне было три года, сестренке и брату по два года. Мы проводили все лето у дедушки с бабушкой. Он нас баловал. У меня сейчас самой двое детей того же возраста, и я не представляю, как дедушка в таком же возрасте пережил испытания войной».

День Победы - священный праздник

Юлия вспоминает, что 9 Мая в семье Ковалевых всегда был особенным днем. Геннадий Михайлович надевал свой лучший пиджак, на который прикалывал все ордена. Их у него было много - за трудовые подвиги на заводе «Прогресс». Хотя звания участника Великой Отечественной войны у него не было, он был ребенком войны, а не фронтовиком.

«День Победы был и остается для нас священным праздником. Какая бы ни была погода, мы всегда брали цветы и шли на возложение», - говорит Юлия.

Семья собиралась у монумента Славы с Вечным огнем на Металлурге, так как дедушка жил на проспекте Юных Пионеров. Все родственники возлагали цветы. А потом дома пели военные песни, и у всех были слезы на глазах.

«Я помню картинку: дедушка в орденах, все остальные мужчины тоже во двор выходят, сидят с цветами, веселые. Вокруг дети смотрят на них и думают: «Какие же они герои!» И это ведь правда. Это был для нас пример силы, мужества, героизма».

Но 12 осколков оставались в теле Геннадия Михайловича всю жизнь. Врачи не могли их удалить, они постоянно перемещались, ускользали из-под скальпеля. В 2003 году один из осколков достиг сердца. Геннадий Ковалев ушел из жизни в 72 года.

«Это моя миссия»

Сегодня Юлия Бизяева работает заместителем директора театра для детей и молодежи «Мастерская». Она много лет трудится в сфере культуры и всегда следит, чтобы в репертуаре театра были патриотические спектакли.

«Это моя внутренняя миссия. Нужно, чтобы все помнили о Победе, о тех временах, уважали память нашей страны. Победа — наша и всегда будет за нами. Пока память жива, пока такие люди, как мой дедушка, живут в нас, такой народ невозможно победить. Геннадий Михайлович, несмотря на войну и совсем недетские испытания, прожил честную, трудовую, счастливую жизнь и воспитал внуков, которые помнят его и гордятся».

