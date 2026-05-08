«Она поднялась туда, куда даже молодые лезут с трудом»: 88-летняя бабушка из Самары два дня блуждала в лесу и выжила

Днем 4 мая в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области поступила заявка с пометкой «Срочно». Пропала 88-летняя Альбина Нехорошева из поселка Красная Глинка в Самаре. Женщина ушла на прогулку днем 3 мая и не вернулась. Родственники искали сами, затем обратились в полицию и на горячую линию отряда. Впереди были два дня непрерывного поиска, 190 километров пеших маршрутов, съемка с камер, крутые лесные склоны и финал, который волонтеры-поисковики называют чудом.

«Идут уже вторые сутки»

В поисково-спасательном отряде рассказали, что, когда волонтеры получили заявку, инфорг (человек, который принимает и обрабатывает данные о пропавших) сразу поняла, что счет идет на минуты. Человек пропал 3 мая в 13:46, а активная фаза его поисков только начиналась.

В ориентировке значилась информация: пропала Альбина Нехорошева 1937 года рождения. Ушла гулять в лесную зону и домой не вернулась. Даже для подготовленного человека прогулка в лесу, который растянулся под Красной Глинкой, это серьезное испытание. Что уж говорить о пожилой женщине, которая, возможно, уже больше суток находится без воды и теплой одежды. И даже несмотря на теплую погоду днем, ночью в Самарской области все равно заметно холодает.

Первое, что сделали волонтеры, - получили от родных фото с видеокамеры домофона. На нем видно, что бабушка выходит на прогулку. Родные рассказали, что у бабушки есть специальный браслет-трекер, как раз на случай ее ухода из дома. Но устройство в этот день не подавало никаких сигналов. Поэтому, скорее всего, женщина ушла так глубоко в природную зону, что сигнал просто не проходил.

«Мы поняли, что не одни»

Родственники, по их собственным словам, в какой-то момент почувствовали стену одиночества. Самостоятельные поиски по дворам и окрестностям результатов не дали. Но как только они позвонили на горячую линию «ЛизаАлерт», ситуация изменилась.

«Со всех сторон области в штаб поиска прибывали добровольцы», - рассказывают в отряде.

Еще до официального открытия штаба координатор начал ставить «автономные задачи»: печать ориентировок, обзвон больниц и моргов. Отдельно фото пропавшей разослали по соцсетям и в специализированные туристические интернет-группы. Стратегия была простой: если бабушка действительно ушла в лес, ее могли случайно заметить туристы.

Кинологи, полиция и волонтеры

Масштабный поиск развернули без промедлений. К работе подключились два кинологических расчета из УФСИН, а также два собственных расчета «ЛизаАлерт». Наладили плотное взаимодействие с полицией.

Задачи выполнялись одна за другой. Поиск ушел за полночь. В 01:30 по соображениям безопасности штаб завершил работу, но сам поиск не останавливался ни на минуту.

На следующий день координатор поставил новые автономные задачи, в том числе поиск по видеокамерам. Здесь огромную активность проявили местные жители. Они были хорошо информированы, предлагали помощь, брали ориентировки, чтобы их расклеить, помогали с заброской и вывозом поисковых групп на своих автомобилях.

Один из них – молодой человек по имени Роман - провел в штабе все два дня. Он взял на себя титаническую работу: собрал видео со всех частных камер в округе, общался с владельцами, уговаривал, объяснял. Именно эти фрагменты видеозаписей позволили резко сузить радиус поиска.

А местный житель Павел совершил почти невозможное: он покадрово просмотрел 19-часовое видео с камер. На них бабушка не появлялась. Это дало уверенность в том, что одно из направлений можно полностью отсекать, чтобы не тратить на него силы.

«Тоска со связью»

5 мая объявили повторный выезд. На месте поисковиков ждала неприятность, которую они объясняют, как «тоска со связью». В лесу почти не работал интернет, штаб буквально задыхался без информации.

Прибывшие связисты отряда быстро исправили ситуацию: обеспечили доступ в сеть, освещение, доставили оборудование. На месте работали уже 63 человека. За день они отработали порядка 27 задач. Лес прочесывали квадрат за квадратом.

И тут в 21:15 в рабочий чат пришло сообщение, которое заставило замереть всех: «У нас стоп».

Волонтеры звонили друг другу, переспрашивали, уточняли, скрестив пальцы на удачу. Потому что «стоп» может означать и то, что человек жив, и то, что пропавший мертв. Но ответ был невероятным: «Бабушка жива, в тяжелом состоянии. Звонили в 112, вызвали скорую, ждем».

«Думала, что шла на дачу»

Нашла Альбину Петровну одна из поисковых групп «ЛизаАлерт» уже ночью. Они отрабатывали одно из направлений, углубились в лес и наткнулись на очень крутой подъем.

«Физически крепким молодым людям было бы непросто взобраться там наверх, а уж бабушке и подавно», - говорят поисковики.

Но то, что они увидели в свете фонарика, поразило всех – это был силуэт миниатюрной женщины, которая просто стояла наверху! Как потом выяснилось, 88-летняя Альбина Петровна не только поднялась по этому склону, но и ушла вглубь леса еще на 200 метров!

В ее сознании это была не бесцельная прогулка. Бабушка думала, что идет на свою дачу. Удивительно то, что после двух дней в лесу, без еды и воды, в возрасте, когда каждый час может стать последним, она осталась жива.

Альбину Петровну немедленно эвакуировали в безопасное место. К ней прибыла скорая помощь. В «ЛизаАлерт» эту историю уже назвали если не чудом, то примером невероятного стечения обстоятельств, упорства поисковиков и отзывчивости обычных людей.

«После долгих и напряженных поисков, когда казалось, что надежды уже нет, случилось чудо», - говорят в отряде.

