Погибла женщина, еще несколько человек пострадали: массовое отравление угарным газом произошло в доме на Мехзаводе в Самаре

Трагедия произошла в одном из домов в поселке Мехзавод в четверг, 6 мая. Несколько жителей пожаловались на плохое самочувствие. Как выяснилось позднее, в доме произошла утечка газа. Одну женщину нашли погибшей. Сейчас в ситуации разбирается СК, заведено уголовное дело. Подробности – в материале «КП-Самара».

На здоровье вечером 6 мая пожаловались жители дома № 13 в 10-м квартале. Утечка газа произошла в первом подъезде.

«На месте всю ночь работали оперативные службы: полиция, скорая помощь и специалисты газовой компании, - сообщают самарцы.

В результате утечки пострадали несколько человек. Один человек погиб – жильцы дома сообщают, что речь идет о пожилой женщине. По их словам, накануне там срезали газовые стояки. Самарцы предположили, что именно демонтажные работы могли привести к трагедии. В СУ СК по Самарской области озвучили официальную причину происшествия:

«Утечка произошла из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования, в результате которого погибла женщина и пострадали еще несколько человек».

СК опубликовал фото одной из квартир – возможно, той самой, где жила погибшая. На снимке видно, что в ванной комнате находится газовая колонка. Это запрещено по ряду причин. Ванная комната слишком тесная, там отсутствуют окна, а повышенная влажность может нарушить работу прибора.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. По факту трагедии завели уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Прокуратура Красноглинского района проводит проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Расследование уголовного дела взято под контроль.